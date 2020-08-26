Два дня на Крым, неделю - на всю русскую армию: План захвата с "гнусным запахом" оценил Баранец

Журналист и военкор Аркадий Бабченко поручил бывшему секретарю СНБУ Украины Александру Турчинову возглавить наступление на Москву на американских танках "Абрамс". Громкое заявление прокомментировал для Царьграда военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"У меня создается впечатление, что пребывание Аркадия Бабченко на Украине повлияло на дальнейшее углубление его умственной неполноценности. Он явно заразился военно-политическим маразмом, которым больны некоторые украинские политики и генералы. Они то призывают, чтобы украинские танки скрежетали на Красной площади, то обещают за два дня вернуть Крым или за неделю разбить российскую армию. Вы знаете, всё это, действительно, создаёт впечатление, что с нами говорят не разумные уравновешенные люди, а клиенты какого-нибудь киевского дурдома, извините меня за это выражение", - высказался Баранец.

Он напомнил о гнуснейшем спектакле, который Аркадий Бабченко разыграл, инсценировав собственное убийство. По мнению военного обозревателя, такими способами Бабченко пытается хоть как-то напомнить о своём существовании.

"Аркадий Бабченко - это один из тех "продуктов", который валяется на киевской политической помойке и время от времени воняет. Но воняет с таким расчётом, чтобы его гнусный запах уловили в Москве. Но вы знаете, это не тот "продукт", на который мы должны обращать внимание. Это человек, который показал себя с наигнуснейшей стороны. Это мелкодушный, лицемерный, брехливый человек, который сегодня всего лишь является мелким подпевалой украинских "ястребов", - заключил Баранец.