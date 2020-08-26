Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
Главная / Политика

Два дня на Крым, неделю - на всю русскую армию: План захвата с "гнусным запахом" оценил Баранец

26 августа 2020, 18:25  •  318 • Политика
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец оценил план захвата с "гнусным запахом", озвученный на Украине. По мнению эксперта, два дня на Крым, а неделя на всю русскую армию - это военно-политический маразм.
Журналист и военкор Аркадий Бабченко поручил бывшему секретарю СНБУ Украины Александру Турчинову возглавить наступление на Москву на американских танках "Абрамс". Громкое заявление прокомментировал для Царьграда военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
"У меня создается впечатление, что пребывание Аркадия Бабченко на Украине повлияло на дальнейшее углубление его умственной неполноценности. Он явно заразился военно-политическим маразмом, которым больны некоторые украинские политики и генералы. Они то призывают, чтобы украинские танки скрежетали на Красной площади, то обещают за два дня вернуть Крым или за неделю разбить российскую армию. Вы знаете, всё это, действительно, создаёт впечатление, что с нами говорят не разумные уравновешенные люди, а клиенты какого-нибудь киевского дурдома, извините меня за это выражение", - высказался Баранец.
Он напомнил о гнуснейшем спектакле, который Аркадий Бабченко разыграл, инсценировав собственное убийство. По мнению военного обозревателя, такими способами Бабченко пытается хоть как-то напомнить о своём существовании.
"Аркадий Бабченко - это один из тех "продуктов", который валяется на киевской политической помойке и время от времени воняет. Но воняет с таким расчётом, чтобы его гнусный запах уловили в Москве. Но вы знаете, это не тот "продукт", на который мы должны обращать внимание. Это человек, который показал себя с наигнуснейшей стороны. Это мелкодушный, лицемерный, брехливый человек, который сегодня всего лишь является мелким подпевалой украинских "ястребов", - заключил Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



318
Источник
Похожие новости
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
26 августа 2020, 12:55
В России назвали единственное условие возвращения Крыма Украине
26 августа 2020, 14:45
Пенсионер в пух и прах разнес Лукашенко и стал звездой соцсетей
26 августа 2020, 04:40
Война митингов. Сторонники и противники Лукашенко одновременно проводят акции, несмотря на дождь
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революц...
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже п...
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
26 августа 2020, 04:40
Обвинения США в финансировании России толкают Берлин к отказу от доллара
26 августа 2020, 12:55
В России назвали единственное условие возвращения Крыма Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
22 августа 2020, 18:05
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
19 августа 2020, 23:10
"Самолёт ФСБ" пробыл в Минске 1,5 часа. Чтобы не допустить "сакральной жертвы"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
22 августа 2020, 16:15
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.