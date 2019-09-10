Два депутата и Аксенов: Путин представил имена кандидатов на должность главы Крыма

Президент России Владимир Путин вынес три кандидатуры на рассмотрение Госсовета Крыма в качестве нового главы региона. На должность претендуют действующий руководитель - это Сергей Аксенов. В качестве альтернативных претендентов на должность Путин представил Сергея Богатыренко - депутата совета Гагаринского муниципального округа Севастополя. Третий кандидат - это депутат Госдуы Павел Шперов.

Добавим, в воскресенье, 8 сентября состоялись выборы в крымский Госсовет.