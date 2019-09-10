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Два депутата и Аксенов: Путин представил имена кандидатов на должность главы Крыма

10 сентября 2019, 15:54  •  101 • Политика
Владимир Путин представил имена кандидатов на должность главы Крыма. Кроме Сергея Аксенова, для обсуждения представили двух депутатов.
Президент России Владимир Путин вынес три кандидатуры на рассмотрение Госсовета Крыма в качестве нового главы региона. На должность претендуют действующий руководитель - это Сергей Аксенов. В качестве альтернативных претендентов на должность Путин представил Сергея Богатыренко - депутата совета Гагаринского муниципального округа Севастополя. Третий кандидат - это депутат Госдуы Павел Шперов.
Добавим, в воскресенье, 8 сентября состоялись выборы в крымский Госсовет.

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