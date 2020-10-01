"Два давления". Почему Дания затягивала с решением по "Севпотоку-2"

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

В сообщении регулятора отмечается, что разрешение было выдано на основании ряда условий, которые должны обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода.

В частности, ввод газопровода может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована, и выполнены все условия, прописанные в разрешении на строительство и эксплуатацию.

В Nord Stream 2 подтвердили получение разрешения на эксплуатацию участка трубы, который проходит по исключительной экономической зоне Дании, сообщает РБК.

В компании напомнили, что разрешение на строительство было выдано Энергетическим агентством Дании в октябре 2019 года. Там также уточнили, что разрешение действительно определяет серию условий, которые должны быть выполнены перед запуском газопровода и соблюдаться в течение всего периода эксплуатации сооружения.

В других странах, например в Швеции и Финляндии, разрешения на строительство уже включают и разрешения на эксплуатацию.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал, с чем, по его мнению, связано затягивание Данией выдачи разрешений.

"У них мнение менялось, потому что они испытывают два давления одновременно: это давление Соединенных Штатов, которым ну очень нужно, чтобы "Северный поток-2" не был построен, и особенно это нужно действующему президенту перед выборами; и давление Германии, которой очень нужно, чтобы "Северный поток-2" был построен. Поэтому Дания, как страна не первой величины, вынуждена была колебаться – в зависимости от того, чье давление было более эффективным. Сегодня немецкое давление сильнее. Не факт, что еще через какое-то время они не найдут повода от чего-нибудь отказаться. Я не говорю, что это точно произойдет, но то, что американцы будут делать все, чтобы это произошло, это факт. Как и их верные друзья на востоке Европы – абсолютно проамериканские. Просто для Германии ее собственные интересы все-таки важнее интересов атлантической солидарности, а вот для Дании и Норвегии это не так", – сказал Дмитрий Журавлев.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против газопровода активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний немедленно прекратить его строительство. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение ограничительных мер против магистрали.

Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток–2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.