Два члена экипажа российского судна "Норд" сумели выехать с Украины в Белоруссию

• 88 • Украина

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Часть экипажа задержанного на Украине российского сейнера "Норд" смогла выехать в Белоруссию, семерым рыбакам в выезде было отказано. О этом в четверг сообщил помощник председателя главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян в Facebook.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 6:00 двое граждан Украины, членов судокоманды СЧС "Норд", обманным путем выехали из Украины в Белоруссию", - написал Слободян. В то же время он добавил, что еще семерым членам экипажа "Норда" украинские пограничники отказали в выезде.