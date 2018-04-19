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Два члена экипажа российского судна "Норд" сумели выехать с Украины в Белоруссию
19 апреля 2018, 20:24 • 88 • Украина
КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Часть экипажа задержанного на Украине российского сейнера "Норд" смогла выехать в Белоруссию, семерым рыбакам в выезде было отказано. О этом в четверг сообщил помощник председателя главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян в Facebook.
"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 6:00 двое граждан Украины, членов судокоманды СЧС "Норд", обманным путем выехали из Украины в Белоруссию", - написал Слободян. В то же время он добавил, что еще семерым членам экипажа "Норда" украинские пограничники отказали в выезде.
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