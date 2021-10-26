Два человека погибли, ранен полицейский в результате стрельбы в американском торговом центре

Не менее двух посетителей торгового центра погибли в городе Бойс – столице американского штата Айдахо.

Стрельба в одном из американских ТЦ обернулась ранениями как минимум шести человек, среди которых и представитель полиции. Смертельные ранения получили двое гражданских. Об этом со ссылкой на управление местной полиции пишет ТАСС.

Человек, открывший стрельбу, задержан. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку. К расследованию трагического инцидента привлечены ФБР и Бюро, отвечающее за оборот огнестрельного оружия в США.