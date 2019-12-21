Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Киеве

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В Киеве в результате пожара в шестнадцатиэтажном доме погибли два человека, возгорание ликвидировано. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.

globallookpress.com

Возгорание произошло вечером 20 декабря в квартире на девятом этаже. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 15 человек и спасли ещё четырёх. «Также во время разведки в квартире огнеборцы обнаружили тела двух людей», — заявили в ведомстве. В тушении пожара участвовали 27 человек, также было задействовано 10 единиц техники. Ранее во Львовской области Украины подожгли редакцию газеты.

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