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Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Киеве
21 декабря 2019, 04:39 • 22 • Украина
В Киеве в результате пожара в шестнадцатиэтажном доме погибли два человека, возгорание ликвидировано. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.
globallookpress.com
Возгорание произошло вечером 20 декабря в квартире на девятом этаже. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 15 человек и спасли ещё четырёх.
«Также во время разведки в квартире огнеборцы обнаружили тела двух людей», — заявили в ведомстве.
В тушении пожара участвовали 27 человек, также было задействовано 10 единиц техники.
Ранее во Львовской области Украины подожгли редакцию газеты.
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