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Два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Киеве

21 декабря 2019, 04:39  •  22 • Украина
В Киеве в результате пожара в шестнадцатиэтажном доме погибли два человека, возгорание ликвидировано. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.
 
globallookpress.com
 

Возгорание произошло вечером 20 декабря в квартире на девятом этаже. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 15 человек и спасли ещё четырёх.

«Также во время разведки в квартире огнеборцы обнаружили тела двух людей», — заявили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 27 человек, также было задействовано 10 единиц техники.

Ранее во Львовской области Украины подожгли редакцию газеты.

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