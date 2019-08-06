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Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области

06 августа 2019, 23:39  •  74 • Украина
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в районной больнице Одесской области.
 
©od.npu.gov
 

Об этом говорится на сайте регионального отделения полиции Украины.

«В результате взрыва гранаты погибли два человека. Событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины», — указывается в заявлении.

Согласно предварительным данным, к 44-летней работнице пищеблока больницы пришёл её сожитель, который, вероятно, и принёс с собой две гранаты.

Уточняется, что одна граната (Ф-1) взорвалась, что и привело к гибели людей, а другая (РГД-5) была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, но не взорвалась. Неразорвавшуюся гранату обезвредили прибывшие на место происшествия сапёры.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали мужчину, который нёс в сумке гранату в качестве «сувенира». Спустя примерно неделю полицейские поймали ещё одного человека с гранатой уже на одной из улиц Ровно.

В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через пару дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.

Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.

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