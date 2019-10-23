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Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Киеве

23 октября 2019, 04:09  •  22 • Украина
Двое мужчин погибли и одна девушка была госпитализирована с осколочным ранением в результате взрыва гранаты в центре Киева. По имеющимся данным, инцидент произошёл на Пушкинской улице.
 
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Как утверждают очевидцы, двое погибших, один из которых был участником боевых действий в Донбассе, сидели на ступеньках бара «Пророк» и вертели в руках гранату перед тем, как она взорвалась.

Ранее в украинском городе Ивано-Франковске два человека погибли из-за взрыва двух гранат. Примерно за три недели до этого инцидента два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области.

В июне в украинском Кривом Роге человек бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через несколько дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.

Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.

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