Два человека погибли из-за взрыва двух гранат на Украине

В украинском городе Ивано-Франковск два человека погибли из-за взрыва двух гранат.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

Следствием установлено, что между двумя погибшими, а это были мужчина и его сожительница, возник конфликт, в ходе которого злоумышленник и привёл в действие две гранаты РГД-5.

Уточняется, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали мужчину, который нёс в сумке гранату в качестве «сувенира». Спустя примерно неделю полицейские поймали ещё одного человека с гранатой уже на одной из улиц Ровно.

В июне в украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

В середине мая в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции. Через несколько дней после этого уже в Харькове неизвестный взорвал гранату около одного из жилых домов города. При взрыве погибли два человека.

Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома. В результате взрыва были повреждены окна дома и автомобиль.