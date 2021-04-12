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Два аргумента против версии о "Буке": Голландцам напомнили о теле пилота и осколке гранаты

12 апреля 2021, 10:35  •  262 • Политика
Нидерландские журналисты заявили о получении доступа к разговорам обвиняемого по делу о трагичном крушении Boeing в 2014 году в Донбассе. Пока в Нидерландах делают упор на версию с ЗРК "Бук", в России напомнили о теле пилота и осколке гранаты. Именно эти два аргумента уничтожают основную версию обвинения.
Журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) обнародовали якобы прослушанные разговоры подозреваемого по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе, гражданина России Сергея Дубинского. Согласно обнародованным данным, в течение нескольких часов после крушения он не был в курсе трагедии.
"Один из главных подозреваемых на суде по MH17 в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng", - заявили в эфире NOS.
При этом независимый технический эксперт Юрий Антипов обратил внимание на две интересные детали.
Блогер Сергей Григорьев в своём Livejournal привёл данные, полученные им от Антипова. Сантиметровый осколок хоронит версию о "Буке". Речь идёт об интересной детали, обнаруженной в подголовнике кресла пилота. Усечённая пирамидка с насечками чрезвычайно похожа на стандартные элементы корпуса осколочных гранат.
"Характерная форма насечки очень напоминает поверхность разрывного устройства типа гранаты. Причём насечки сделаны и с внутренней стороны", - пишет блогер.
Он говорит и ещё об одном точно таком же осколке с насечками по внутренней стороне. На основе "цветов побежалости" делается вывод о высокоинтенсивном температурном воздействии.
Ещё одним аргументом может служить фотография тела первого пилота, которая есть в распоряжении Юрия Антипова. Если бы версия голландцев была правдивой, у пилота были бы многочисленные сквозные ранения от осколков ракеты. Но вместо этого - две несквозные раны небольшого размера, что может говорить о поражении осколками взрывного устройства типа гранаты.

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