Дутерте: Застрелите меня, если я превращусь в диктатора

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Президент Филиппин приказал застрелить его, если он станет диктатором

Стало известно, что филиппинский лидер Родриго Дутерте приказал своим военным следующее: “Если я нарушу конституцию и останусь у власти дольше положенного срока, это будет означать, что я превращаюсь в тирана. В этом случае я приказываю меня застрелить”.

“Если я превышу свой срок хотя бы на один день, я прошу вооруженные силы Филиппин и национальную полицию обеспечить соблюдение конституции", - сказал Дутерте. Он также напомнил, что в настоящее время защита конституции является основной обязанностью армии.

Примечательно, что местная пресса накануне публиковала материалы, в которых были ссылки на ближайших к Дутерте чиновников, которые уверяли, что лидер намерен внести определенные поправки в конституцию.