Душанбе и Ташкент нацелились на «стратегическое партнёрство» • 61 • Аналитика







Паны дерутся – у холопов чубы трещат





Примерно так в переводе на русский можно представить картину затянувшейся холодной войны между Узбекистаном и Таджикистаном, вызванной ссорой между лидерами двух стран. У этой ссоры два аспекта – этно-исторический и экономический. Начнём с новейшей истории, какой её сделали для населения двух стран за годы советской власти.



В 1924 году политические топографы из большевиков провели национально-территориальное размежевание Средней Азии. Его итогом стало появление Таджикской автономной республики в составе Узбекской ССР. Такой вариант оказался не самым удачным. Дело в том, что таджики несколько высокомерно относятся к узбекам (что-то похожее на отношение наших горожан к селянам).



Таджики считают себя нацией более древней культуры и истории, отсюда – этот лёгкий снобизм. Большевики были далеки от таких этнических тонкостей и потому поставили таджиков в подчинённое, зависимое положение от узбекских соседей. Позднее ошибку постарались исправить.



В 1929 году Таджикистан преобразовали в полноценную союзную республику. Но осадочек остался, причём, материальный и зримый. Узбекистану приписали целый таджикский анклав, включающий в себя древние города – Самарканд и Бухару, составляющих гордость истории и культуры таджикской нации.



Надо признать, узбекские руководители чувствовали нюансы национальных отношений и вели себя с соподчинёнными соседями не только корректно, но даже отстаивали интересы Таджикистана в высоких московских кабинетах. Эта традиция сохранилась на долгие годы даже после фактического уравнивания республик в правах.



Более населённый и более сильный экономически Узбекистан всячески опекал своих «родовитых» соседей. Узбекские политики объясняли это изобретённым в Ташкенте тезисом об «одном народе с двумя языками». Правда, дело тут не только в языках. Народы на самом деле разные.



Таджики – это, как утверждают этнографы, северные персы. Отсюда и их своеобразный язык, который одни специалисты считают диалектом фарси. Другие – самостоятельной лингвистической ветвью персидского языка. Большая часть таджиков живут на севере Афганистана, примерно треть нации (одной из крупнейших в Средней Азии) объединил Таджикистан.



Узбеки – тюркоязычные. Считается, что их основанный на древнеиранских племенах этногенез сильно видоизменился после вторжения в Среднюю Азию монголов и прочих кочевников. Этноним «узбек» был привнесён в обиход после фактической ассимиляции коренного населения с завоевателями и принятия в обращение разновидности тюркского языка.



За этой простенькой картиной различия двух народов кроется ещё тысяча нюансов, больше известных только аборигенам тех мест. Иногда эти различия приводили к этническим конфликтам, вызванным, впрочем, экономическими причинами (спорами из-за распределения воды, земли и пр.).



Коммунистические власти эти конфликты умело купировали, не устраняя причин их породивших. Так что к моменту обретения независимости Таджикской и Узбекской республиками, у них сформировалась определённая конфликтная база. Она проявилась, прежде всего, в отношениях руководителей двух стран.



Поначалу президент Таджикистана Эмомали Рахмон по традиции звал своего узбекского коллегу Ислама Каримова «атамиз» («наш отец»). Потом обвинил Каримова в притеснении всего таджикского. Рахмон вспоминал, как однажды во время посещения Узбекистана он обратился к местному жителю и попросил его назвать свою национальность. Мужчина с опаской покосился на присутствовавшего при разговоре президента Узбекистана и ответил: «я – самаркандский». Очевидная комбинация: Рубан – Медведчук – Путин



Наверное, претензии Рахмона были в чём-то обоснованны. По крайней мере, при Каримове таджиками в Узбекистане стали писаться только полтора миллиона человек. Неофициальные источники расширяют размер таджикской диаспоры до 11 миллионов.



Со временем споры между Рахмоном и Каримовым стали перерастать в ссоры. Как-то на закрытой пресс-конференции таджикский президент признался, что с Каримовым он «много раз спорил, два раза даже подрался. Один раз нас Назарбаев разнял, второй раз Кучма. И я сказал ему: «Самарканд и Бухару мы все равно возьмем!».



Вода и газ как яблоко раздора



Откровение Рахмона перекочевало с закрытой пресс-коференции в публичное пространство. Узбеки на это никак не прореагировали, отмолчались. Зато наблюдательные эксперты быстро связали по времени саммиты, в которых принимали участие таджикский и узбекский лидеры, с последующим перекрытием границ между соседними странами, введением визового режима, блокированием транспортных коммуникаций и прочими неудобствами, которыми одарили два президента свои народы.



Меж тем, претензии таджиков на Самарканд и Бухару, если и имели значение в этих конфликтах, то далеко не первое. Споры шли из-за взаимных поставок газа, электроэнергии, «утилизации» Таджикистаном воды реки Вахш. В советское время на ней построили целый каскад из шести гидроэлектростанций. Начали возводить ещё и самую крупную – Рогунскую ГЭС, но сорвались в долгострой.



Тем не менее, мощностей существующих станций хватало, чтобы летом в полноводный период обеспечить энергией Таджикскую республику да ещё поддержать соседний Узбекистан, который останавливал на летнюю профилактику свои работающие на газе теплоэлектростанции. Итоги недели. Грядёт европейская весна



Зимой ситуация зеркально менялась. Из-за маловодья падала выработка электричества на таджикских ГЭС, теперь республику поддерживали узбекские ТЭС. Этот годами установленный порядок начал давать сбой в годы независимости двух республик. Доходило до того, что дефицит электроэнергии в Таджикистане зимой периодами превышал треть общего объема энергопотребления республики.



Положение усугублялось тем, что Узбекистан стал придерживать у себя не только электричество, но и природный газ. В Таджикистане люди сидели без света и тепла, мерзли. Иногда это приводило к трагедиям. Например, «зимой 2008 года в стране из-за нехватки электроэнергии погибли новорожденные дети», – это слова президента Рахмона.



Теперь таджикский лидер не только ругал узбекского «атамиза» последними словами, но искал способ спасения своей республики. Решение лежало на поверхности – достроить Рогунскую ГЭС в верхнем течении Вахша. Ниже по каскаду возвести ещё две станции поменьше – Сангтудинские ГЭС-1 и ГЭС-2.



На этот раз заволновались уже в Ташкенте. Здесь заговорили об «утилизации таджиками воды Вахша». Угроза оказалась серьёзной. Мир знает такие примеры. Вот добрые американцы зарегулировали воды своей знаменитой реки Колорадо. Понастроили водохранилищ, плотин, дамб, дренажных отводов, и Колорадо перестала впадать в Тихий океан, тихо растворяясь в песках американских пустынь.



Последний раз река, как говорят гидрологи, «поцеловалась с океаном» в высокое половодье 1998 года. Океан это пережил, зато прилегающие к нему мексиканские территории стали зоной экологического бедствия. Новые ГЭС на Вахше сулили близкую к этой картину.



Узбекистан отреагировал решительно и заблокировал границу Таджикистана. Отсёк его от контактов с миром через свою территорию. Для Душанбе это была, по сути, единственная (через узбекскую территорию) коммуникация, соединяющая его с другими странами. Возник международный конфликт. За таджиков вступился Иран, компании которого уже зашли на строительство Сангтудинской ГЭС-2. Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии



Тегерану удалось добиться некоторых послаблений. Другие партнёры Таджикистана помогли ему наладить автомобильное сообщение с Россией (через Киргизию), Китаем (с выходом на международное Каракорумское шоссе), Афганистаном. Российские энергетики достроили Сангтудинскую ГЭС-1. В 2016-м русло реки Вахш перекрыли для наполнения водохранилища Рогунской ГЭС.



Уже тогда стало ясно, что санкции Каримова против Рахмона не работают. Нужно садиться и договариваться, но старые обиды и личные амбиции мешали восстановлению отношений. Только после смерти Ислама Каримова Ташкент вышел на прямые контакты с Душанбе.



Новый узбекский лидер – Шавкат Мирзиёев заговорил о нормализации отношений с таджикскими соседями и даже лично встретился Эмомали Рахмоном. Стала меняться не только риторика. Прошлым летом телеканал «O‘zbekiston» снял фильм под названием «Узбекистан–Таджикистан: дружба, испытанная временем».



МИД Узбекистана тут же разместил фильм на своём сайте. Позднее, выступая на международном пресс-клубе в Ташкенте, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов охарактеризовал ленту «O‘zbekiston», как «очень хороший фильм про таджикско-узбекские отношения».



С таких сигналов началось сближение двух стран, завершившееся 9 марта подписанием прорывных документов в двусторонних отношениях. Станут ли они, как хотел бы Шавкат Мирзиёев, «стратегическими», покажет время. Слишком много проблем между таджиками и узбеками породила новейшая история.



Пока наметился прогресс только в восстановлении контактов между двумя странами. На очереди – нормализация экономических отношений. В своей нижней их точке годовой товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном исчислялся всего 2,5 млн. долларов (столько стоят одни эксклюзивные швейцарские часы). Теперь страны хотят выйти во взаимной торговле на цифру в $500 миллионов, как было в их лучшие годы.



Однако самым серьёзным испытанием дружбы «одного народа с двумя языками» станет развитие дальнейшей самоидентификации таджикской и узбекской наций. И здесь вопрос исторической принадлежности Самарканда и Бухары может снова остро встать в повестку дня.



Геополитические мины, бездумно заложенные большевиками, ещё потреплют нервы не только лидерам постсоветских стран, но и их народам. В пятницу, 9 марта, на встрече в Душанбе президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали ряд документов о нормализации отношений между двумя странами. Договорились, в частности, упразднить визовый режим между Узбекистаном и Таджикистаном, а также возобновить автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение. Таджикский президент пообещал поэтапно восстановить на границе работу всех 16 контрольно-пропускных пунктов. В ответ узбекский лидер заявил, что ближайшее время отношения двух стран достигнут уровня «стратегического партнерства».Примерно так в переводе на русский можно представить картину затянувшейся холодной войны между Узбекистаном и Таджикистаном, вызванной ссорой между лидерами двух стран. У этой ссоры два аспекта – этно-исторический и экономический. Начнём с новейшей истории, какой её сделали для населения двух стран за годы советской власти.В 1924 году политические топографы из большевиков провели национально-территориальное размежевание Средней Азии. Его итогом стало появление Таджикской автономной республики в составе Узбекской ССР. Такой вариант оказался не самым удачным. Дело в том, что таджики несколько высокомерно относятся к узбекам (что-то похожее на отношение наших горожан к селянам).Таджики считают себя нацией более древней культуры и истории, отсюда – этот лёгкий снобизм. Большевики были далеки от таких этнических тонкостей и потому поставили таджиков в подчинённое, зависимое положение от узбекских соседей. Позднее ошибку постарались исправить.В 1929 году Таджикистан преобразовали в полноценную союзную республику. Но осадочек остался, причём, материальный и зримый. Узбекистану приписали целый таджикский анклав, включающий в себя древние города – Самарканд и Бухару, составляющих гордость истории и культуры таджикской нации.Надо признать, узбекские руководители чувствовали нюансы национальных отношений и вели себя с соподчинёнными соседями не только корректно, но даже отстаивали интересы Таджикистана в высоких московских кабинетах. Эта традиция сохранилась на долгие годы даже после фактического уравнивания республик в правах.Более населённый и более сильный экономически Узбекистан всячески опекал своих «родовитых» соседей. Узбекские политики объясняли это изобретённым в Ташкенте тезисом об «одном народе с двумя языками». Правда, дело тут не только в языках. Народы на самом деле разные.Таджики – это, как утверждают этнографы, северные персы. Отсюда и их своеобразный язык, который одни специалисты считают диалектом фарси. Другие – самостоятельной лингвистической ветвью персидского языка. Большая часть таджиков живут на севере Афганистана, примерно треть нации (одной из крупнейших в Средней Азии) объединил Таджикистан.Узбеки – тюркоязычные. Считается, что их основанный на древнеиранских племенах этногенез сильно видоизменился после вторжения в Среднюю Азию монголов и прочих кочевников. Этноним «узбек» был привнесён в обиход после фактической ассимиляции коренного населения с завоевателями и принятия в обращение разновидности тюркского языка.За этой простенькой картиной различия двух народов кроется ещё тысяча нюансов, больше известных только аборигенам тех мест. Иногда эти различия приводили к этническим конфликтам, вызванным, впрочем, экономическими причинами (спорами из-за распределения воды, земли и пр.).Коммунистические власти эти конфликты умело купировали, не устраняя причин их породивших. Так что к моменту обретения независимости Таджикской и Узбекской республиками, у них сформировалась определённая конфликтная база. Она проявилась, прежде всего, в отношениях руководителей двух стран.Поначалу президент Таджикистана Эмомали Рахмон по традиции звал своего узбекского коллегу Ислама Каримова «атамиз» («наш отец»). Потом обвинил Каримова в притеснении всего таджикского. Рахмон вспоминал, как однажды во время посещения Узбекистана он обратился к местному жителю и попросил его назвать свою национальность. Мужчина с опаской покосился на присутствовавшего при разговоре президента Узбекистана и ответил: «я – самаркандский».Наверное, претензии Рахмона были в чём-то обоснованны. По крайней мере, при Каримове таджиками в Узбекистане стали писаться только полтора миллиона человек. Неофициальные источники расширяют размер таджикской диаспоры до 11 миллионов.Со временем споры между Рахмоном и Каримовым стали перерастать в ссоры. Как-то на закрытой пресс-конференции таджикский президент признался, что с Каримовым он «много раз спорил, два раза даже подрался. Один раз нас Назарбаев разнял, второй раз Кучма. И я сказал ему: «Самарканд и Бухару мы все равно возьмем!».Откровение Рахмона перекочевало с закрытой пресс-коференции в публичное пространство. Узбеки на это никак не прореагировали, отмолчались. Зато наблюдательные эксперты быстро связали по времени саммиты, в которых принимали участие таджикский и узбекский лидеры, с последующим перекрытием границ между соседними странами, введением визового режима, блокированием транспортных коммуникаций и прочими неудобствами, которыми одарили два президента свои народы.Меж тем, претензии таджиков на Самарканд и Бухару, если и имели значение в этих конфликтах, то далеко не первое. Споры шли из-за взаимных поставок газа, электроэнергии, «утилизации» Таджикистаном воды реки Вахш. В советское время на ней построили целый каскад из шести гидроэлектростанций. Начали возводить ещё и самую крупную – Рогунскую ГЭС, но сорвались в долгострой.Тем не менее, мощностей существующих станций хватало, чтобы летом в полноводный период обеспечить энергией Таджикскую республику да ещё поддержать соседний Узбекистан, который останавливал на летнюю профилактику свои работающие на газе теплоэлектростанции.Зимой ситуация зеркально менялась. Из-за маловодья падала выработка электричества на таджикских ГЭС, теперь республику поддерживали узбекские ТЭС. Этот годами установленный порядок начал давать сбой в годы независимости двух республик. Доходило до того, что дефицит электроэнергии в Таджикистане зимой периодами превышал треть общего объема энергопотребления республики.Положение усугублялось тем, что Узбекистан стал придерживать у себя не только электричество, но и природный газ. В Таджикистане люди сидели без света и тепла, мерзли. Иногда это приводило к трагедиям. Например, «зимой 2008 года в стране из-за нехватки электроэнергии погибли новорожденные дети», – это слова президента Рахмона.Теперь таджикский лидер не только ругал узбекского «атамиза» последними словами, но искал способ спасения своей республики. Решение лежало на поверхности – достроить Рогунскую ГЭС в верхнем течении Вахша. Ниже по каскаду возвести ещё две станции поменьше – Сангтудинские ГЭС-1 и ГЭС-2.На этот раз заволновались уже в Ташкенте. Здесь заговорили об «утилизации таджиками воды Вахша». Угроза оказалась серьёзной. Мир знает такие примеры. Вот добрые американцы зарегулировали воды своей знаменитой реки Колорадо. Понастроили водохранилищ, плотин, дамб, дренажных отводов, и Колорадо перестала впадать в Тихий океан, тихо растворяясь в песках американских пустынь.Последний раз река, как говорят гидрологи, «поцеловалась с океаном» в высокое половодье 1998 года. Океан это пережил, зато прилегающие к нему мексиканские территории стали зоной экологического бедствия. Новые ГЭС на Вахше сулили близкую к этой картину.Узбекистан отреагировал решительно и заблокировал границу Таджикистана. Отсёк его от контактов с миром через свою территорию. Для Душанбе это была, по сути, единственная (через узбекскую территорию) коммуникация, соединяющая его с другими странами. Возник международный конфликт. За таджиков вступился Иран, компании которого уже зашли на строительство Сангтудинской ГЭС-2.Тегерану удалось добиться некоторых послаблений. Другие партнёры Таджикистана помогли ему наладить автомобильное сообщение с Россией (через Киргизию), Китаем (с выходом на международное Каракорумское шоссе), Афганистаном. Российские энергетики достроили Сангтудинскую ГЭС-1. В 2016-м русло реки Вахш перекрыли для наполнения водохранилища Рогунской ГЭС.Уже тогда стало ясно, что санкции Каримова против Рахмона не работают. Нужно садиться и договариваться, но старые обиды и личные амбиции мешали восстановлению отношений. Только после смерти Ислама Каримова Ташкент вышел на прямые контакты с Душанбе.Новый узбекский лидер – Шавкат Мирзиёев заговорил о нормализации отношений с таджикскими соседями и даже лично встретился Эмомали Рахмоном. Стала меняться не только риторика. Прошлым летом телеканал «O‘zbekiston» снял фильм под названием «Узбекистан–Таджикистан: дружба, испытанная временем».МИД Узбекистана тут же разместил фильм на своём сайте. Позднее, выступая на международном пресс-клубе в Ташкенте, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов охарактеризовал ленту «O‘zbekiston», как «очень хороший фильм про таджикско-узбекские отношения».С таких сигналов началось сближение двух стран, завершившееся 9 марта подписанием прорывных документов в двусторонних отношениях. Станут ли они, как хотел бы Шавкат Мирзиёев, «стратегическими», покажет время. Слишком много проблем между таджиками и узбеками породила новейшая история.Пока наметился прогресс только в восстановлении контактов между двумя странами. На очереди – нормализация экономических отношений. В своей нижней их точке годовой товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном исчислялся всего 2,5 млн. долларов (столько стоят одни эксклюзивные швейцарские часы). Теперь страны хотят выйти во взаимной торговле на цифру в $500 миллионов, как было в их лучшие годы.Однако самым серьёзным испытанием дружбы «одного народа с двумя языками» станет развитие дальнейшей самоидентификации таджикской и узбекской наций. И здесь вопрос исторической принадлежности Самарканда и Бухары может снова остро встать в повестку дня.Геополитические мины, бездумно заложенные большевиками, ещё потреплют нервы не только лидерам постсоветских стран, но и их народам. Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 61 Источник Похожие новости Итоги недели. Грядёт европейская весна Кинозал: как резиновый Родченков сделал Аль-Каиду на Оскаре-2018 Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода»

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