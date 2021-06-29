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Душа и права человека как фактор мировой политики на саммите Путин – Байден

29 июня 2021, 03:20  •  32 • Украина
«Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь»
Прошедшая встреча президентов США и России в Женеве запомнилась не только обсуждением актуальных международных вопросов, но и своего рода политико-философской дискуссией на тему души и прав человека.
Сей спор, проявившийся в том числе на пресс-конференциях обоих президентов, может показаться неожиданным и отвлеченным только на первый взгляд. На деле за ним стоит никуда не исчезнувшее стремление американцев доказать свое особое место среди народов и, соответственно, право на управление ими. И если средств реальной политики для этого не хватает из-за увядающей экономики и не сильно боеспособной армии, несмотря на все чудовищные вливания в нее, в ход идет идеология, вплоть до сферы и вовсе ирреальной.

Место дискуссии не только о политике, но и о душе
На пресс-конференции В. Путина американские корреспонденты не столько вопросительно, сколько навязчиво-утвердительно (суггестивно), в духе американской журналистики напомнили российскому президенту слова Байдена о том, что он не видит души в своем российском коллеге. Впервые нынешний глава Белого дома заявил об этом десять лет назад, недавно вновь повторил. На аналогичные вопросы на собственной встрече с абсолютно ему лояльной прессой из США (сторонников Трампа там точно не было) он лишь опять утвердительно хмыкал. При этом Байден разразился восторженным панегириком по поводу исключительных полномочий американцев повсюду в мире «отстаивать права человека». Их склонность и «святая обязанность» к этому якобы заключена в их истории и даже ДНК или генокоде. То есть, можно сказать, в душе, в то время как у других данная субстанция вообще отсутствует. «В отличие от других стран, включая Россию, – заявил Байден, – мы являемся уникальным продуктом идеи». Между тем, мало кто из россиян согласится с тем, что в истории их страны был «дефицит идей». Скорее переизбыток.
Байден: «Права человека в нашей ДНК»
Имеющий ирландские корни Байден заявляет себя ревностным католиком, регулярно посещает мессы, причащается. Впрочем, от причастия Конференция католических епископов США может его за поддержку абортов и отлучить. Однако это не единственный грех американского президента. Ему следовало бы напомнить, что отрицание души у других людей – это ересь и основа расизма в чистейшем виде. С точки зрения всех течений христианства, бессмертной душой наделен каждый человек. Другое дело, что это за люди: бывают честные и открытые, а бывают двуличные и лицемерные.
Д. Байден в церкви – в чем кается?
Конечно, президент России мог указать на ересь утверждений и самого Байдена, и ассистировавших ему журналистов, «посрамив дьявола». Крах саммита и нешуточная обида со стороны американского президента с его утилитарными взглядами на веру были бы гарантированы. Однако российский лидер сделал это гораздо тоньше. В ответе на вопрос о душе он вспомнил рассказ президента США о своей маме. Посыл понятен, все люди, рожденные матерями, наделены душами по этому праву. И тут не должно быть никаких спекуляций. Дошло ли до Байдена? Не известно. Но быть может дойдет до его духовника.
В. Путин: «Кстати, о душе»
Расистский характер рассуждений об отсутствии души у политических противников и предопределенности «укорененного в ДНК» права американцев поучать другие народы поражает. Особенно на фоне того, что происходит в Америке и того, что было в ее истории. Ведь эти рассуждения не просто фигура речи. За ними многовековой опыт завоеваний и покорений, когда предполагаемую жертву дегуманизировали, лишая ее человеческих свойств и заглушая этим собственную совесть.
Достаточно вспомнить истребление в Америке индейцев, которых, прежде чем уничтожить, объявляли дикарями, лишёнными души.
Индейская мудрость о душе
Нечто похожее происходило и с чернокожими уроженцами Африки, о которых продававшие их на невольничьих рынках Америки работорговцы также говорили как о существах, лишенных души. А в изначальном варианте «демократического Святого писания» – Конституции США – они упоминались как «неодушевленные вещи или предметы».
«Вы не видите в наших глазах души»?
Одним из главных авторов этой конституции и яростным рабовладельцем был считающийся предтечей «защиты прав человека» Томас Джефферсон. Именно он призывал науку определить «очевидную неполноценность» чернокожих.
Томас Джефферсон
Как быть с этой частью американского исторического наследия? Или каким-то попирающим все естественнонаучные и общественные законы образом такие деяния в ДНК американцев не вошли? Едва ли. Об этом говорят нынешние расовые волнения на улицах городов США, вылившиеся в создание движения «Чёрные жизни имеют значение» (BLM). Да и на международной арене верхи Соединенных Штатов продолжают выступать, по существу, с расистской повесткой, не замечая каким лицемерием от нее разит. Впору создавать новое движение «Неамериканские души имеют значение» (NSM).
Возможный символ для движения NSM
Русский религиозный философ отец Сергий Булгаков в своей работе «Расизм и Христианство», написанной им как ответ на появление известной книги А. Розенберга «Миф ХХ века», указывал на опасность выдвижения всякого рода концепций «одного избранного народа, составляющего соль земли». По его словам, относящимся к тому времени, но актуальным и сейчас, это новое воинствующее национальное человекобожие исповедует себя так: «Бог, которого мы почитаем, не существовал бы, если бы не существовала наша душа и наша кровь». Он же выступал за духовное единство человеческого рода, или «перво-Адама».
Украина: 25 лет Конституции, которая ничего не гарантирует
П. Флоренский и о. Сергий Булгаков
Достаточно карикатурными выглядели в Женеве и упреки Байдена по поводу несоблюдения прав человека в России, когда ему в ответ предъявлялись данные о куда более широких и серьезных явлениях подобного рода в жизни США – от тюрьмы в Гуантанамо до массового преследования демонстрантов, вошедших в Конгресс. Если вспомнить «великие дискуссии» о правах человека периода противостояния сверхдержав США и СССР, то козыри американской стороны тогда выглядели куда как весомей нынешних.
Нынешние «знаменосцы» Запада в «борьбе за права человека в России» не выдерживают никакого сравнения с фигурами лауреатов Нобелевской премии А. Солженицына, прошедшего ГУЛАГ, и А. Сахарова, как бы к ним ни относиться. Да и американские СМИ того времени были более открытыми и интересными, чем казавшиеся многим скучными передовицы газеты «Правда». Однако, как известно, история неизбежно повторяется один раз в виде трагедии, а другой – фарса. «На безрыбье и рак – рыба»! А американская журналистика, что показало поведение ее представителей и в Женеве, превращается в заунывный и убогий примитив. Даже газета «Правда» была интересней!
Гуантанамо – «Уроки демократии»: «Без права переписки, суда и следствия. Просто сидят и слушают»
Дмитрий МИНИН

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