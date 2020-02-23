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«Душа Европы». Польша как американская колония

23 февраля 2020, 06:54  •  18 • Аналитика

Бывший президент Польши и бывший электрик Лех Валенса высмеял идею польских репараций с Москвы, по-простому, по-рабочему, с плохо скрываемой надеждой, что его за это пригласят в Москву на праздник Победы, обсудить накопившиеся вопросы. Этакий посол мира, который поговорит с Путиным и сразу решит все вопросы. За счёт уступок России, конечно. Россия большая и поэтому должна первая сделать шаг навстречу (примерно так понимает он политику). И не понимает, что Россия ничего Польше не должна, а вот Польша должна ответить за свои оскорбления, приравнивание фашистской Германии к СССР.


Вряд ли Леха, политического маргинала и демагога, пригласят в Москву. Нечего с ним обсуждать, с этим польским аналогом Леонида Кравчука, считающим почему-то, что любую проблему можно заговорить, то есть заговорить зубы Москве. Как-нибудь обхитрить.



Польша и Трамп


Сегодняшняя националистическая неопилсудская Польша демонстрирует новую враждебность России и верность Америке: вчера – Демократической партии США, сегодня – президенту Трампу. Варшава обещает построить на свои деньги «форт Трамп», если США согласятся расквартировать там свои войска.

Другими словами, Польша претендует на роль «первой жены», вернее, «первой колонии» США в Европе. Трамп идёт навстречу: выступая в Варшаве, называет Польшу «душой Европы»! Не отсюда ли у польских панов высокомерное отношение к Берлину и Москве с требованием с обеих сторон «репараций»?

Польские официальные лица просто соревнуются в исторических оскорблениях Москвы и уже получили отповедь от Путина в виде «антисемитской свиньи» посла Липски и, видимо, ещё получат. Тем не менее, Польша спешит объявить о своей победе в историческом вопросе над Москвой, просто жить не может без «побед», как и бандеровская Украина без «перемог»!

Конец «польского чуда»?


Скандалы, которые Варшава один за другим устраивает и Москве, и Берлину, имеют под собой простое основание: деньги в польской казне кончаются, об этом пишут многие обозреватели. Кредиты Брюсселя, то есть Германии, Польша проела, отдавать их не с чего. Сегодняшние националистические режимы хорошо работают языком, но очень плохо – руками, что в Польше, что на Украине.

Кредиты Польше ушли на хорошую жизнь, и, видимо, на Институт польской памяти, занимающийся обоснованием исторических претензий, изображающий Польшу «невинной жертвой» всех с целью получить за это деньги. Слишком тонкий расчёт, оборвётся.

Поскольку выплачивать кредиты Варшава не в состоянии, можно с большой вероятностью прогнозировать, что Польша объявит о выходе из ЕС вслед за Англией, и опереться в этом она рассчитывает на Трампа, отсюда и «форт Трамп», возможно, появляется. Трамп ведь приветствовал Брексит.

Возможно, этот процесс пойдёт с обеих сторон, потому что и Германии, и Брюсселю совсем не нужна очевидная американская колония в своём составе. Остаётся, правда, вопрос: как Германия будет взыскивать польские долги?

Россия же снимает Польшу с газового довольствия. 18 мая «Газпром» прекращает транзит через Польшу в связи с окончанием договора на транзит. Никаких новых переговоров о транзите нет. Остаётся один вопрос: что Россия будет делать с наглыми «историческими» выпадами Варшавы?

Очередное польское самоубийство


На что рассчитывают чудесные польские умы, шантажируя одновременно и Германию, и Россию? На то, что Америка им поможет. Как? Дядя Сэм – за океаном, а Германия и Россия – рядышком. Американский газовый овёс дорогой, а кредитов США никому не дают, для этого они МВФ придумали. Понимая, что денег ниоткуда не будет, Варшава и готовится к выходу из ЕС, чтобы как минимум затянуть выплату кредитов.

Скорее всего, неопилсудскую Польшу ожидает судьба бандеровской Украины: ставка на Америку приведёт также к экономическому кризису. США кинут Варшаву на произвол судьбы, как Англия кинула Польшу в 1939 году даже с подписанным «военным договором».
Виктор Каменев

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