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Дуров уязвил Цукерберга: WhatsApp годами был открыт для злоумышленников

03 февраля 2022, 23:10  •  72 • В мире
Создатель Telegram Павел Дуров уязвил главу Meta Марка Цукерберга. По его словам, сообщения в WhatsApp годами были открыты для злоумышленников.
Мессенджер WhatsApp от компании Meta (ранее Facebook) никогда не был защищён от злоумышленников. Об этом заявил создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров.
По его словам, пользователи WhatsApp годами оставались уязвимыми для злоумышленников. Доказательством являются исследования стартапа в сфере кибербезопасности Boldend.
По словам Дурова, ему трудно поверить, что администрация мессенджера была настолько некомпетентна. Куда проще поверить, что в Meta знали об уязвимости, но ничего не делали.
"Каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают новую проблему безопасности в приложении", - уточнил он, добавив, что у Telegram подобных проблем не было.

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