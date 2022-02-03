Дуров уязвил Цукерберга: WhatsApp годами был открыт для злоумышленников

Создатель Telegram Павел Дуров уязвил главу Meta Марка Цукерберга. По его словам, сообщения в WhatsApp годами были открыты для злоумышленников.

Мессенджер WhatsApp от компании Meta (ранее Facebook) никогда не был защищён от злоумышленников. Об этом заявил создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров.

По его словам, пользователи WhatsApp годами оставались уязвимыми для злоумышленников. Доказательством являются исследования стартапа в сфере кибербезопасности Boldend.

По словам Дурова, ему трудно поверить, что администрация мессенджера была настолько некомпетентна. Куда проще поверить, что в Meta знали об уязвимости, но ничего не делали.

"Каждые несколько месяцев исследователи обнаруживают новую проблему безопасности в приложении", - уточнил он, добавив, что у Telegram подобных проблем не было.