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Дуров пообещал шпионам разочарование: о потенциальной слежке он знал

22 июля 2021, 04:10  •  115 • В мире
Создатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что в течение нескольких лет знал о потенциальной слежке за его телефоном. Он пообещал шпионам разочарование. "Они не найдут", - многозначительно отметил бизнесмен.
Павел Дуров мог быть одним из тех 50 тысяч человек, за кем следили при помощи приложения-шпиона Pegasus. Бизнесмен сообщил, что в течение последних трёх лет знал, что телефон в списке гаджетов, данные которых могли отслеживать через особые программы.
В своём Telegram-канале Дуров отметил, что с 2011 года считает скомпрометированными все используемые им телефоны.
"Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет сильно разочарован <…> Они не найдут там никакой важной информации", - написал создатель Telegram.
Дуров объяснил, что в операционных системах от Apple и Google есть уязвимость, некий аварийный выход, который оставляют сами разработчики. И этим аварийным выходом может пользоваться кто угодно. По мнению бизнесмена, эти две компании слишком монополизировали рынок, а потому свобода слова и конфиденциальность людей утрачена. Чиновники же действуют слишком медленно.
"Надеюсь, новость о том, что они сами стали мишенью этих инструментов слежки, побудит политиков изменить своё мнение", - заключил Павел Дуров.
Ранее сообщалось, что телефон Эммануэля Макрона, а также других высокопоставленных французских политиков могли поставить "на прослушку". Стало известно, кто мог шпионить за президентом Франции.

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