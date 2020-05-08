Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину США

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Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США. К недостаткам он отнес жесткое законодательство, слабую систему здравоохранения и среднего образования.

«Когда-то рассматривал и возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов. (...) Считаю, что Америка – не лучшее место эмиграции для IT-предпринимателей», – написал Дуров в своем Telegram-канале, комментируя фильм Юрия Дудя о предпринимателях-эмигрантах в Кремниевой долине.

«От всех знакомых предпринимателей из сюжета [фильма Юрия Дудя] я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию», – рассказал создатель «ВКонтакте».

«В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту – обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать и о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников», – написал предприниматель.

Во-первых, Дуров отметил, что «США – жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах». «Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что Вас это не коснется, я бы не был так уверен», – отметил создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

Во-вторых, предприниматель обратил внимание, что «система здравоохранения США – неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу – это выходит дешевле».

В-третьих, Дуров заметил, что «Кремниевая долина – это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью». «Ближайший город, Сан-Франциско,– тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных. Парадоксально, что Сан-Франциско – единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города», – рассказал миллиардер.

В-четвертых, Дуров обратил внимание, что «США – страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству».

«При этом США – единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну. Паспорт Соединенных Штатов – это экономическое крепостное право, которое всегда с Вами независимо от того, в какой точке земного шара Вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но – как показал печальный пример Олега Тинькова – и это не всегда работает. В Восточной Европе прямые налоги значительно ниже, чем в США, а в странах вроде ОАЭ и вовсе равны нулю», – написал предприниматель.

В-пятых, Дуров раскритиковал американское среднее образование. «Качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах», – заявил создатель соцсети «ВКонтакте», подчеркнув, что на чемпионатах мира по программированию США занимает первые места значительно реже, чем Китай или Россия.

В-шестых, Дуров заметил, что «Кремниевая долина – место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса».

«Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии», – констатировал создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

В заключение предприниматель отметил, что у американского рынка в XXI веке слишком слабые перспективы и «переезд в США сегодня – сродни покупке актива на пике стоимости».

«Американский рынок – перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения земли. Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из Кремниевой долины, – и это было обосновано. Тогда США предоставляли собой самый большой единый интернет-рынок, и все новые проекты, такие как YouTube и Instagram, было проще запускать именно оттуда. В последние годы это уже не так: самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины», – обратил внимание Дуров.

Напомним, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых «больших данных», кибербезопасности.

Антон Никитин

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