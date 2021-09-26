Дуров назвал две причины блокировки бота "Умного голосования"

Владелец Telegram Павел Дуров объяснил, почему во время выборов в Госдуму мессенджер заблокировал бота "Умного голосования" команды Навального. Он заявил, что вынужден был считаться с интересами миллионов пользователей, и назвал две основные причины блокировки.

Во время прошедших в прошлые выходные выборов в Государственную думу в Telegram оказался заблокированным бот, позволяющий пользователям получить доступ к системе "Умное голосование".

После этого на создателя мессенджера Павла Дурова обрушились с критикой представители оппозиции, в частности, Алексей Навальный, чья команда и является автором "Умного голосования". Он, напомним, заявил, что "разочарован и огорчён" поступком Дурова.

Сам Дуров пояснил, что, во-первых, его мессенджер во многом зависит от других компаний, в том числе Apple и Google, а они удалили приложение "Умного голосования" из своих магазинов. Если бы Telegram не заблокировал бота, его также удалили бы из магазинов, а значит, пострадали бы миллионы пользователей.

Дуров добавил, что его компания Telegram одной из первых "оказывает сопротивление властям", но минувшие выходные он посчитал неподходящим моментом для "начала войны".

Также Дуров назвал и вторую причину - необходимость следовать законодательству России. Согласно закону, агитация в дни голосования запрещена, и это требование, считает владелец Telegram, "не было явно антиконституционным".