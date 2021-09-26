Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели &qu...
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески&q...
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Главная / Политика

Дуров назвал две причины блокировки бота "Умного голосования"

26 сентября 2021, 11:40  •  87 • Политика
Владелец Telegram Павел Дуров объяснил, почему во время выборов в Госдуму мессенджер заблокировал бота "Умного голосования" команды Навального. Он заявил, что вынужден был считаться с интересами миллионов пользователей, и назвал две основные причины блокировки.
Во время прошедших в прошлые выходные выборов в Государственную думу в Telegram оказался заблокированным бот, позволяющий пользователям получить доступ к системе "Умное голосование".
После этого на создателя мессенджера Павла Дурова обрушились с критикой представители оппозиции, в частности, Алексей Навальный, чья команда и является автором "Умного голосования". Он, напомним, заявил, что "разочарован и огорчён" поступком Дурова.
Сам Дуров пояснил, что, во-первых, его мессенджер во многом зависит от других компаний, в том числе Apple и Google, а они удалили приложение "Умного голосования" из своих магазинов. Если бы Telegram не заблокировал бота, его также удалили бы из магазинов, а значит, пострадали бы миллионы пользователей.
Дуров добавил, что его компания Telegram одной из первых "оказывает сопротивление властям", но минувшие выходные он посчитал неподходящим моментом для "начала войны".
Также Дуров назвал и вторую причину - необходимость следовать законодательству России. Согласно закону, агитация в дни голосования запрещена, и это требование, считает владелец Telegram, "не было явно антиконституционным".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





87
Источник
Похожие новости
26 сентября 2021, 04:20
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно слово
26 сентября 2021, 00:40
"Наши правила": Лавров запустил новый общемировой хэштег
26 сентября 2021, 02:30
Отдых Путина, о котором умолчал Песков: Шутки президента, шёпот Шойгу
26 сентября 2021, 02:30
Жириновский сравнил действия КПРФ с предательством
26 сентября 2021, 02:30
"Страх или смирение?": Что скрывается за признанием Пентагоном превосходства России - Baijiahao
26 сентября 2021, 09:50
Лавров с трибуны ООН разоблачил планы Вашингтона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2021, 14:35
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на место
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
20 сентября 2021, 09:55
Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал ответ
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
24 сентября 2021, 22:05
Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.