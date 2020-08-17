Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целу...
Главная / Аналитика

Дурной запах санкций. В Совфеде оценили борьбу ФРГ с США за "Севпоток–2"

17 августа 2020, 17:05  •  145 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 17 августа/ Радио Sputnik. Российский газопровод "Северный поток-2" стал для официального Берлина своеобразной "красной линией", которую Вашингтон уже перешел, пытаясь оказать на Германию финансовое давление. Такое мнение высказал член Совета Федерации Олег Морозов в комментарии ФАН.
Ранее руководитель комитета по вопросам экономики и энергетики немецкого парламента Клаус Эрнст заявил, что Германия намерена обратиться в ООН из-за угрозы США ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
По мнению депутата бундестага, недопустимо, чтобы США либо любая другая страна диктовали суверенному государству стратегию энергообеспечения, поскольку это абсолютно "противоречит любым разумным отношениям". По словам немецкого парламентария, если Соединенные Штаты воплотят в реальность свою угрозу о введении санкционных мер, это станет категорическим нарушением международного права.
"Это нарушение – так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза", – заявил Клаус Эрнст в интервью RT.
Как подчеркнул Олег Морозов, давление на Берлин со стороны Вашингтона в связи с "Северным потоком-2" является абсолютно беспрецедентным случаем. Причем кроме политики, по словам сенатора, в этом вопросе присутствует ярко выраженный финансовый интерес американских организаций.
"Этот дурной запах ощущают все. Идея заместить дешевый российский газ дорогим американским Германии не нравится. Понятно, что Берлин, хоть и партнер США во всех делах, однако прекрасно осознает, что США перешли красную линию. Это настолько бьет по германским интересам, что несогласие оказалось выше, чем идея атлантической солидарности. Германия видит, что это прямое ущемление ее экономических, а если хотите, и суверенных прав. Это вторжение в ее суверенные интересы", – пояснил свою позицию российский сенатор.
Член верхней палаты российского парламента уточнил, что Германия в настоящее время оказалась вынуждена выбирать всевозможные методы борьбы против давления США, включая обращение к международному сообществу.
"Я не помню в новейшей истории случая, когда член НАТО, ближайший партнер США, обращался к международному сообществу и организациям с просьбой оказать содействие в защите его национальных интересов в отношениях с Соединенными Штатами. Эта ситуация самым наглядным образом демонстрирует, насколько США ведут себя бесцеремонно со своими партнерами", – заключил Олег Морозов.
Ранее в эфире радио Sputnik политолог прокомментировал протест стран ЕС в адрес США из-за планов ввести новые санкции в отношении "Северного потока-2".
В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
16 августа 2020, 11:45
Пекин тихо строит вокруг России «великую китайскую стену»
17 августа 2020, 12:30
Новости о Руслане Цаликове обнажают пропасть между гражданскими и военными в Министерстве обороны
17 августа 2020, 07:55
"Пьют и воруют". И несут первым блин комам
17 августа 2020, 09:45
Немцы выплатят десятки миллиардов репараций: кому они достанутся
16 августа 2020, 09:00
США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Бе...
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожида...
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реально...
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
15 августа 2020, 12:50
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
14 августа 2020, 19:25
Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
12 августа 2020, 12:25
Катер ФСБ подошёл к Бердянску, игнорируя протесты Украины
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
11 августа 2020, 14:25
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.