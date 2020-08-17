Дурной запах санкций. В Совфеде оценили борьбу ФРГ с США за "Севпоток–2"

МОСКВА, 17 августа/ Радио Sputnik. Российский газопровод "Северный поток-2" стал для официального Берлина своеобразной "красной линией", которую Вашингтон уже перешел, пытаясь оказать на Германию финансовое давление. Такое мнение высказал член Совета Федерации Олег Морозов в комментарии ФАН.

Ранее руководитель комитета по вопросам экономики и энергетики немецкого парламента Клаус Эрнст заявил, что Германия намерена обратиться в ООН из-за угрозы США ввести санкции против проекта "Северный поток-2".

По мнению депутата бундестага, недопустимо, чтобы США либо любая другая страна диктовали суверенному государству стратегию энергообеспечения, поскольку это абсолютно "противоречит любым разумным отношениям". По словам немецкого парламентария, если Соединенные Штаты воплотят в реальность свою угрозу о введении санкционных мер, это станет категорическим нарушением международного права.

"Это нарушение – так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза", – заявил Клаус Эрнст в интервью RT.

Как подчеркнул Олег Морозов, давление на Берлин со стороны Вашингтона в связи с "Северным потоком-2" является абсолютно беспрецедентным случаем. Причем кроме политики, по словам сенатора, в этом вопросе присутствует ярко выраженный финансовый интерес американских организаций.

"Этот дурной запах ощущают все. Идея заместить дешевый российский газ дорогим американским Германии не нравится. Понятно, что Берлин, хоть и партнер США во всех делах, однако прекрасно осознает, что США перешли красную линию. Это настолько бьет по германским интересам, что несогласие оказалось выше, чем идея атлантической солидарности. Германия видит, что это прямое ущемление ее экономических, а если хотите, и суверенных прав. Это вторжение в ее суверенные интересы", – пояснил свою позицию российский сенатор.

Член верхней палаты российского парламента уточнил, что Германия в настоящее время оказалась вынуждена выбирать всевозможные методы борьбы против давления США, включая обращение к международному сообществу.

"Я не помню в новейшей истории случая, когда член НАТО, ближайший партнер США, обращался к международному сообществу и организациям с просьбой оказать содействие в защите его национальных интересов в отношениях с Соединенными Штатами. Эта ситуация самым наглядным образом демонстрирует, насколько США ведут себя бесцеремонно со своими партнерами", – заключил Олег Морозов.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог прокомментировал протест стран ЕС в адрес США из-за планов ввести новые санкции в отношении "Северного потока-2".