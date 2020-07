Дурной пример для США: чему поучиться у сноса памятника Дзержинскому • 74 • Аналитика

Сегодня США охватила волна сноса памятников. В американских городах одну за другой демонтируют статуи – не только генералов «расистской» Конфедерации, но и президентов, и даже Христофора Колумба. Но начался «статуепад» отнюдь не с Нового света.





Снос памятника Дзержинскому как символический акт антисоветизма

Вечером 22 августа 1991 года, уже после того, как стало известно о провале путча, организованного ГКЧП СССР, тысячи москвичей и гостей города собрались у здания Комитета государственной безопасности на Лубянской площади. Штаб-квартиру советской спецслужбы демократы считали главным очагом «зла», а стоявший перед ней памятник основателю ВЧК Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому – символом могущества КГБ. Идея повалить статую «Железного Феликса» возникла спонтанно и была «на ура» воспринята митингующими: люди взобрались на памятник, прицепили к нему канат, затем, как по команде неизвестного режиссера, откуда-то появился грузовой автомобиль.



Депутат Моссовета Сергей Станкевич призвал народ успокоиться и не валить памятник, а дождаться его "официального" сноса. Вскоре статую аккуратно сняли с постамента и увезли. Так символично, как тогда казалось демократам, закончилась «эпоха господства КГБ», но уже вскоре народ стал тепло вспоминать имя «Железного Феликса», столкнувшись с волной преступности, беспризорностью, наркоманией и прочими неотъемлемыми атрибутами «лихих девяностых».



В США сейчас совершенно иная ситуация, но параллели определенные все же провести можно. Толпы митингующих, без зазрения совести крушащих памятники основоположникам американской государственности, не задумываются о том, что если «сломать хребет» государству, то последствия для США будут куда более печальными, чем для СССР. Причем речь не о последствиях для государства: олигархат не пострадает и Штаты, вероятно, сохранят военную и политическую мощь, но вот жизнь белого американского обывателя станет куда менее безопасной, нежели сейчас, при «расистской» полиции и еще стоящих статуях генералов и президентов.



Стоит или не стоит США брать «урок статуепада»

Примечательно, что снос памятников советской эпохи и текущие события в США связал между собой и московский корреспондент The New Yorker Джошуа Яффа. Он в привычной для американских журналистов антисоветской и антикоммунистической манере пишет о том, что статуя Дзержинского воплощала роль КГБ в жизни советского государства, и сокрушается, что борьба против коммунизма ограничилась лишь сносом «Железного Феликса», но реальных приговоров советской системе не последовало.







Сейчас, делает вывод Яффа, у власти находятся все те же последователи Феликса Эдмундовича, которым для управления страной более не нужны даже статуи своего знаменитого предшественника: хватает и маленьких портретов в кабинетах. Поэтому Россия может стать для США примером печальных последствий увлечения борьбой с памятниками вместо борьбы с реальной системой, считает американский журналист.



Правда, не очень понятно, какую систему хотят снести «борцы с памятниками» в США? Если речь идет о созданной 240 лет назад американской государственности, то, боюсь, создание на территории Штатов государства по типу Южного Судана или даже ЮАР, в первую очередь не понравится самому господину Яффа. Как раз уроки из «статуепада» в разваливающемся СССР и странах Восточной Европы стоило бы извлечь действующему американскому руководству, чтобы понять, к каким последствиям для американского государства может привести подобный символизм.



Для Советского Союза снос памятника «Железному Феликсу» не принес ничего хорошего: государство развалилось, на постсоветском пространстве до сих пор продолжаются вооруженные конфликты, жители многих суверенных постсоветских республик пребывают в глубокой нищете. Те же московские жители, которые в 1991 году рукоплескали сносу памятника, в большинстве своем стали после распада СССР жить гораздо хуже, чем прежде, а если и сохранили достаток, то за счет высокой стоимости дарованного в советское время московского жилья. Это, конечно, если не говорить о представителях кланов "малиновых пиджаков", многие из которых потом оказались у власти. Сегодня США охватила волна сноса памятников. В американских городах одну за другой демонтируют статуи – не только генералов «расистской» Конфедерации, но и президентов, и даже Христофора Колумба. Но начался «статуепад» отнюдь не с Нового света.Вечером 22 августа 1991 года, уже после того, как стало известно о провале путча, организованного ГКЧП СССР, тысячи москвичей и гостей города собрались у здания Комитета государственной безопасности на Лубянской площади. Штаб-квартиру советской спецслужбы демократы считали главным очагом «зла», а стоявший перед ней памятник основателю ВЧК Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому – символом могущества КГБ. Идея повалить статую «Железного Феликса» возникла спонтанно и была «на ура» воспринята митингующими: люди взобрались на памятник, прицепили к нему канат, затем, как по команде неизвестного режиссера, откуда-то появился грузовой автомобиль.Депутат Моссовета Сергей Станкевич призвал народ успокоиться и не валить памятник, а дождаться его "официального" сноса. Вскоре статую аккуратно сняли с постамента и увезли. Так символично, как тогда казалось демократам, закончилась «эпоха господства КГБ», но уже вскоре народ стал тепло вспоминать имя «Железного Феликса», столкнувшись с волной преступности, беспризорностью, наркоманией и прочими неотъемлемыми атрибутами «лихих девяностых».В США сейчас совершенно иная ситуация, но параллели определенные все же провести можно. Толпы митингующих, без зазрения совести крушащих памятники основоположникам американской государственности, не задумываются о том, что если «сломать хребет» государству, то последствия для США будут куда более печальными, чем для СССР. Причем речь не о последствиях для государства: олигархат не пострадает и Штаты, вероятно, сохранят военную и политическую мощь, но вот жизнь белого американского обывателя станет куда менее безопасной, нежели сейчас, при «расистской» полиции и еще стоящих статуях генералов и президентов.Примечательно, что снос памятников советской эпохи и текущие события в США связал между собой и московский корреспондент The New Yorker Джошуа Яффа. Он в привычной для американских журналистов антисоветской и антикоммунистической манере пишет о том, что статуя Дзержинского воплощала роль КГБ в жизни советского государства, и сокрушается, что борьба против коммунизма ограничилась лишь сносом «Железного Феликса», но реальных приговоров советской системе не последовало.Сейчас, делает вывод Яффа, у власти находятся все те же последователи Феликса Эдмундовича, которым для управления страной более не нужны даже статуи своего знаменитого предшественника: хватает и маленьких портретов в кабинетах. Поэтому Россия может стать для США примером печальных последствий увлечения борьбой с памятниками вместо борьбы с реальной системой, считает американский журналист.Правда, не очень понятно, какую систему хотят снести «борцы с памятниками» в США? Если речь идет о созданной 240 лет назад американской государственности, то, боюсь, создание на территории Штатов государства по типу Южного Судана или даже ЮАР, в первую очередь не понравится самому господину Яффа. Как раз уроки из «статуепада» в разваливающемся СССР и странах Восточной Европы стоило бы извлечь действующему американскому руководству, чтобы понять, к каким последствиям для американского государства может привести подобный символизм.Для Советского Союза снос памятника «Железному Феликсу» не принес ничего хорошего: государство развалилось, на постсоветском пространстве до сих пор продолжаются вооруженные конфликты, жители многих суверенных постсоветских республик пребывают в глубокой нищете. Те же московские жители, которые в 1991 году рукоплескали сносу памятника, в большинстве своем стали после распада СССР жить гораздо хуже, чем прежде, а если и сохранили достаток, то за счет высокой стоимости дарованного в советское время московского жилья. Это, конечно, если не говорить о представителях кланов "малиновых пиджаков", многие из которых потом оказались у власти. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





74 Источник Похожие новости Никому не верьте. Правда — в вашем кошельке Европа и Америка вступают в битву из-за России Макаревич: То царство, то смута Кому напиться, а кому заработать: как водка стала государственной Как американский президент держал сотни рабов и боролся за их свободу Затонувший плавдок ПД-50 так и не поднят Новости партнеров