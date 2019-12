Дурилка секретная • 91 • Аналитика Привычка повсюду задёргивать занавески, создавая на пустом месте завесу тайны, свойственна не только российским спецслужбам. Но нашим – в особенности. Результат – нескончаемые, хотя и бездоказательные «хайли лайкли»*. Тем не менее глупо выглядим именно мы, а не те, кто пытается в чём-то нас уличить. Быть может, некоторые шпионские истории всё-таки стоит рассказывать как есть, не наводя тень на плетень и не меля ерунды, – и тогда нас перестанут подтягивать за «хайли лайкли»? Два громких шпионских сюжета на прошлой неделе: как в Сербии российский разведчик, сотрудник посольства, за деньги вербовал отставного военного в осведомители и как дело шпионки Карины Цуркан, бывшего топ-менеджера «Интер РАО», через полтора года после её ареста всё-таки дошло до суда. Обе истории – резонансные, хотя и наглухо засекреченные, о шпионке Цуркан и разведчике Клебане пишут много, повторяя, по сути, одно и то же. Но, как пел Высоцкий, правды в обоих сюжетах – на ломаный грош. Нам пеняют: дела-то засекречены, а значит, не время срывать покровы! Между тем достаточно всё рассказать как есть, как на самом деле, чтобы раз и навсегда отмести все попытки извратить оба сюжета и вывернуть их не в пользу российских спецслужб, да и нашей страны в целом. Не по-братски? В середине ноября на канале YouTube появилась видеозапись, как человек, похожий на помощника российского военного атташе в Сербии, передаёт деньги некоему отставному военному – якобы в качестве оплаты секретных данных. Скандал! Надо же, до чего дошли эти бесцеремонные русские: уверяют доверчивых сербов в вечной дружбе и преданности, а сами!.. Далее в истории появляется представитель британской конторы Bellingcat (той самой, что шестой год пытается уличить российских военных в причастности к гибели малайзийского «Боинга»), журналист из Болгарии Христо Грозев. При помощи компьютерной программы распознавания лиц Microsoft Azure он устанавливает, что фигурант видео­сюжета – россиянин Георгий Клебан. Как указал Грозев, «резидент ГРУ». Откровенный домысел Грозева про «резидента ГРУ» тем не менее подхватили журналистки черногорского издания «Победа» Ненда Жечевич и Виолета Цвейич. И понеслось! «ГРУ в центре шпионского скандала Белграда и Москвы», – озаглавила передовицу «Победа», хотя не было ни скандала, ни ГРУ. Зато было желание поссорить Россию и Сербию. Вдруг прокатит? А ведь всего-то и нужно было российской стороне – чуть приоткрыть завесу тайны. А не пытаться отбояриться, мол, нет, это не мы! Отдадим должное выдержке сербов – они на эту «шпионскую аферу» (так отозвался о сюжете министр обороны Сербии Александр Вулин) не повелись. Президент Вучич не отменил свой российский вояж и при этом очень старался подбирать выражения, комментируя скандал. Вместе с тем Вулин прямо указал на подоплёку шпионской истории. Но как же тогда быть с видео, где сотрудник российского посольства передаёт деньги сербскому отставнику? А вот так и быть: взять да и всё рассказать как есть. Вулин, который, понятно, в силу своего положения всей правды сказать не может, «вырулил» так: существует досье с материалами, подтверждающими участие отставного сербского офицера в шпионской афере, но детали разглашать пока не время, так как ведётся расследование. Ну, раз и министр не раскрыл нам деталей, тогда мы расскажем, что же это была за «афера». Однажды ни о чём таком не подозревавшее минобороны Сербии разрешило продать оружейной фабрике «Крушик» большую (два с половиной десятка тысяч) партию мин M73 HE KV калибра 60 миллиметров польской компании Natan – на 1,833 млн долларов. Сделку оформили как полагается, деньги в срок поступили на счёт. Продали – и забыли. Но где-то около года назад сербские, вернее уже польские, мины вдруг «всплыли» на Донбассе. Причём вооружены ими были украинские каратели, а не ополченцы народных респуб­лик. Следы вели, как несложно догадаться, к производителю – фирме «Крушик». Мог российский дипломат Клебан поинтересоваться у местных военных экспертов, «откуда дровишки»? Безусловно, мог. И за беспокойство заплатить тоже мог. И ничего в этом такого нет, не так ли? По теме 3037 Британский подросток чуть не погиб из-за планшета, оставленного на ночь заряжаться Одиннадцатилетний мальчик в Великобритании чуть не погиб из-за оставленного на ночь заряжаться планшета. Нагревшийся гаджет мог стать причиной пожара. А сербские мины поляки покупали, как выясняется, не для себя. Да и поляки ли? От польской фирмы Natan в сделке участвовал Виталий Дементьев, гражданин Украины. «Крушик» – частная фирма, её владелец – отец министра внутренних дел Сербии Бранко Стефанович. Государство, может, и проверило бы, с кем имеет дело, – во избежание международных «тёрок». А частник не удосужился – попросили, он и продал. Дипломат Клебан тем временем «копнул» достаточно глубоко. Установив, что за польской фирмой стоят вполне украинские персонажи, он потянул за верёвочку и выяснил, что к Natan имеет самое непосредственное отношение украинский генерал Владимир Тепенко, оказавшийся к тому же ещё и одним из руководителей государственного концерна «Укроборонпром». Через свою фирму-прокладку Petralink (учредитель – сын генерала) «Укроборонпром» закупал в Восточной Европе оружие для войны в Донбассе. А если за эту конфиденциальную информацию сербский отставник и получил вознаграждение от российского дипломата? Так почему же об этом сразу не рассказали? Глядишь, одной шпионской историей было бы меньше. Две большие разницы А теперь – про «сотрудника ГРУ» Клебана. Христо Грозев, приписавший дипломату сотрудничество с российской военной разведкой, прояснил суть своих логических построений. Мол, раз Клебан – помощник российского военного атташе, значит, его кандидатуру утверждало Мин­обороны России. А у МО РФ всего одна разведка: ГУ ГШ, или ГРУ. Таким образом, несложно предположить, что фигурант белградского скандала – кадровый военный разведчик. В теории, может, всё и сходится. Но практика тем не менее несколько иная. Чтобы не быть голословными, давайте-ка припомним, как в марте прошлого года из Британии выслали два десятка российских дипломатов. Вот что сказал тогда глава СВР Сергей Нарышкин, комментируя эту неприятную историю для «РИА Новости»: «В числе сотрудников есть и офицеры нашей службы». Таким образом Нарышкин прямо признал, что среди высланных были и представители Службы внешней разведки. «Глава СВР добавил, – сообщало «РИА Новости», – что среди высланных россиян были «лица, которые официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнёрском канале». А то, что речь шла именно о военных атташе, а не о ком-то ещё, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». По её словам, высланные – «российские дипломаты, там есть представители военного атташата». Что и требовалось доказать: помощниками военных атташе посольств вполне могли выступать представители СВР, а не ГРУ. Так что в следующий раз западным обличителям, срывающим покровы, следует подходить к используемым дефинициям более корректно. ГРУ – это не общее название российской разведки, как раньше КГБ. Хотя и «КГБ», и «ГРУ» для Запада – не аббревиатуры силовых ведомств, а жупелы. *Highly likely (хайли лайкли) – это новое изобретение британских дипломатов, ставшее пропагандистским мэмом. Фразу, которая в переводе на русский звучит как «весьма вероятно», британский премьер-министр Тереза Мэй использовала, обвиняя правительство России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Время собирать камни. Пять причин провала ближневосточного урегулирования Раз уж речь зашла, лет пять назад французское издание «Нувэль Обсерватёр» опубликовало большую статью Венсана Жовера «Шпионы Путина во Франции», в которой он расписал в подробностях (и очень близко к реальному положению дел), какие российские спецслужбы работают нынче за рубежом. «Согласно нескольким источникам, – писал Жовер, – российские спецслужбы во Франции располагают примерно пятью десятками офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, в посольстве и в консульствах в Ницце, Марселе и Страсбурге. Человек 40 работают на СВР. Их шеф в Париже обычно представляется 3-м или 4-м «советником» посольства. Ещё десяток разведчиков относятся к ГРУ, их патрон обычно представляется журналистом. Остальные относятся к ФСБ. А ещё, как и во времена холодной войны, во Франции работают «нелегалы», шпионы, не защищённые дипломатическим иммунитетом и зависящие от таинственного управления «С» СВР. Четверо или пятеро офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Париже, постоянно занимаются поддержкой их тайной деятельности». Это, если что, не мы контору спалили, это французы. Хотя кто знает? Может это они всё и выдумали. Так или иначе, обвинять во всех грехах именно военную разведку по меньшей мере некорректно. По теме 790 Украинских чиновников не будут наказывать за суржик В Верховной Раде разъяснили положения закона о языке, который ранее вызвал в стране широкий общественный резонанс. По имеющейся информации, чиновников не планируют наказывать за использование разговорной смеси украинского и русского языков. Интертётенька Похожая недосказанность присутствует и в шпионской истории с бывшим топ-менеджером «Интер РАО» Кариной Цуркан – на прошлой неделе её уголовное дело наконец-то дошло до суда. Комментаторы наперебой строят версии, чья же она всё-таки гражданка?! Российский паспорт у Цуркан имеется, получила она его несколько лет назад, не отказавшись к тому времени от родного молдавского, – значит, россиянка? Нет, судить её собираются не по 275-й статье УК за измену родине, а по 276-й – за шпионаж. Стало быть, иностранка. У Цуркан при обыске обнаружили паспорт Румынии, но глава МИДа этой страны, комментируя новость, как-то уж очень прозрачно намекнул, что у Цуркан имеется «несколько паспортов». А в дальнейшем Бухарест особого интереса к Цуркан не выказал, что опять же наводит на определённые мысли. Возможно, в ходе судебных слушаний всплывёт информация о наличии у Цуркан украинского и (или) американского паспортов – подозрения в их наличии имеются. Но чего же об этой шпионской истории нам с вами недоговаривают? Обратите внимание на формулировку обвинения – «шпионаж в пользу Молдавии». При этом Цуркан уверяет: «Я – гражданка России, от молдавского гражданства отказалась в 2016 году». Но тогда почему всё-таки «шпионаж», а не «измена родине», к слову, куда более тяжкое обвинение? Как выясняется, у объяснения сего феномена имеются имя и фамилия и звучат они так: Влад Плахотнюк. Тот самый, беглый молдавский олигарх, на которого в нашей стране завели несколько уголовных дел по тяжким статьям. О том, как и чем были связаны эти двое, нам никто не рассказывает. А мы – расскажем. Лев ВЕРШИНИН, политолог: – И российские спецслужбы, и министерства и ведомства реагируют на скандалы в западной прессе по старинке. Это не мы! И тем самым подставляются под удар сами и, мало того, подставляют страну. Случай в Сербии – лучшая тому иллюстрация. Чуть было международный скандал на пустом месте не возник из-за чьей-то лени. Какие-то барские замашки у российских чиновников – мы-де не обязаны объяснять черни подоплёку скандалов. То-то и оно, что обязаны, но манкируете этой обязанностью. Ди Каприо — поджигатель. Опасности большой политики для звезд Со своим мужем, главой кишинёвской юридической фирмы Александром Цурканом, Карина прожила в браке три года. Расставание было спокойным, супруги смогли сохранить приятельские отношения. В браке Карина родила ребёнка, его нужно было кормить, и бывший супруг решил поспособствовать её выгодному трудоустройству. Так в этой истории появился дальний родственник Виктор Цуркан – президент кишинёвского Victoriabank и до определённого момента приятель, а затем – злейший враг Плахотнюка. Но тогда (дело было примерно в 2004-м) между ними чёрная кошка ещё не пробежала. Так, по протекции Плахотнюка Карина Цуркан стала работать в кишинёвском представительстве «Интер РАО». А затем перебралась в Россию и в 2008-м получила российское гражданство. А уже в «Интер РАО» у Цуркан появился другой покровитель – тогдашний генеральный директор компании Евгений Дод. Именно он и ввёл Цуркан в состав правления ЗАО в 2012 году, под самый занавес своего пребывания в совете директоров. Далее Дод возглавил «РусГидро», фигурировал в нескольких скандалах и чуть было не угодил за решётку по статье за мошенничество, но осенью 2017-го его отпустили восвояси из-под ареста, а в прошлом году прекратили уголовное производство по его делу. За неимением веских доказательств его вины. Тем не менее, по слухам, следственные органы всё ещё живо интересуются «комбинациями» с участием Дода, а Карина Цуркан могла бы кое-что о них рассказать – во имя торжества справедливости. В общем, похоже, совсем не случайно операцию по задержанию Цуркан курировал лично секретарь Совбеза Николай Патрушев (как сообщало по горячим следам агентство «ФедералПресс»). «Связаны ли обиды Дода на правительство с продвижением Цуркан по карьерной лестнице как бывшей сотрудницы проекта IRIS-Moldova запрещённого в России американского фонда USAID, сказать наверняка нельзя, – отмечало издание Social Media News (зарегистрировано в РФ как СМИ). – Тем не менее источники в компетентных органах не исключают, что между «румынской шпионкой» и экс-главой «Интер РАО» могли быть и другие отношения». И речь тут, похоже, не об интиме. По теме 3997 Британские политологи написали книгу о том, за что Запад ненавидит Россию Авторы книги Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy, являющиеся политологами, рассказали, что по какой причине Запад ненавидит Россию. Дело на миллиард Однако вернёмся к Плахотнюку. Многие молдавские политики, в частности Ренато Усатый, прямо указывали, что Плахотнюк помимо того, что откровенный коррупционер, ещё и кадровый сотрудник восточноевропейского отдела ЦРУ. Подсаживая Цуркан в кресло повыше, Плахотнюк наверняка имел дальний расчёт касательно своей протеже. С одной стороны, миллиардера интересовали деньги, и Цуркан помогала ему набивать карман за счёт дармовой электроэнергии из ПМР, поставляемой в Молдавию при непосредственном участии бывшего главы непризнанной республики Евгения Шевчука – третьего в этой схеме. С другой стороны, Цуркан информировала Плахотнюка, уже как кадрового сотрудника ЦРУ, обо всех нюансах экономической обстановки в ПМР. А знала она не просто много – она знала практически всё, все нюансы, и об этом свидетельствуют опубликованные в «МК» в прошлом году записи её прослушки. Шпионаж? Похоже на то. Собственно, именно эти странные поставки электроэнергии из ПМР в Молдавию и привлекли внимание российских спецслужб – сперва СВР, а затем и ФСБ. Вот, кстати, на днях сообщили, что у Цуркан правоохранители изъяли порядка миллиарда рублей – из банковских ячеек, со счетов и из прочих кубышек. А нам известно, что её зарплата в «Интер РАО» не превышала 2 млн рублей в месяц. Это, конечно, немало, но миллиарда всё равно не накопишь, тем паче что Цуркан активно скупала недвижимость в России и за рубежом и не отказывала себе в предметах роскоши. И теперь суду предстоит разобраться, откуда взялись эти деньжищи – то ли это следы от коррупции, то ли гонорары за шпионаж. Но почему именно в пользу Молдавии? Очень просто. В этой истории главная цель – не Цуркан, а Плахотнюк. Причём именно в ипостаси гражданина Молдавии, а не Румынии, Украины или США (нам известно, что у олигарха имеются паспорта этих стран). Собственно, вот и все объяснения. Трудно было об этом рассказать прямо, чтобы не давать пищи для разных досужих домыслов? Буквально каждая неделя приносит нам новые шпионские скандалы. На днях испанская El Pais опубликовала разоблачительную статью об интригах российских спецслужб в Каталонии – и снова бездоказательно, основываясь на «хайли лайкли». Шпионский скандал назревает и в Чехии – там, говорят, российские дипломаты якобы тоже кого-то вербовали. И с нашей стороны – вновь молчание. Или привычные реплики: это не мы! Пока мы будем реагировать столь же нелепо, наскоки на нас точно не прекратятся. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





91 Источник Похожие новости Время собирать камни. Пять причин провала ближневосточного урегулирования Самооборона в России: жизнь или свобода? Управляемое сотрудничество "Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС Маятник качнулся Профессии будущего. Чему учить новые поколения? Новости партнеров