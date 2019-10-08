Дурачил Москву. Хотел ли Трамп на самом деле «поладить» с Россией?

Автор:

Латышев Сергей

Смысл слов Дональда Трампа о необходимости «поладить с Россией» до сих пор не раскрыт, так как действительность российско-американских отношений при этом президенте США полностью расходится с данными намерениями. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы знаем, что были весьма конструктивные заявления президента Трампа в отношении сотрудничества с Россией, выстраивания и глубокого ремонта наших двусторонних отношений. Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно поладить с Россией. Но смысл слов "поладить с Россией", — заявил сегодня журналистам Песков, — не раскрыт до сих пор, непонятно, что это означает, потому что действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа.

Песков назвал состояние двусторонних отношений «печальным» и констатировал, что «атмосфера недоверия и противоречивой напряжённости» между Москвой и Вашингтоном растёт с каждым днём.

Отвечая на вопрос, в чём причина несоответствия этих заявлений Трампа с действительностью, Песков указал, что это, прежде всего, задача «политологов, аналитиков — как-то пытаться разобраться с тем, что происходит сейчас в США». Раз так, давайте этим и займёмся.

А ведь она ему нравится

Сразу оговоримся, что мы не будем разбираться в том, как Трамп относится к России на личном уровне, раз это ни на что в лучшую сторону не влияет. Как прирождённый шоумен с замашками автократа и ценитель женщин, он, безусловно, хорошо относится к России — с её царями, великолепными шоу и прекрасным на самом деле полом. Ему не может не нравиться, что в современной России существует дикий капитализм, столь милый его сердцу, терпеть не могут экологию и не верят в выдуманное глобалистами и их научной обслугой глобальное потепление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по словам своего шефа, иногда «несёт пургу». Но вряд ли по собственному хотению. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Трамп-политик и Россия

Нас будет интересовать другое — как Трамп политически хотел «поладить с Россией» и хотел ли он этого на самом деле вообще. Сделать это будет не трудно, потому что все ответы на эти вопросы лежат на поверхности. При этом нужно учитывать и американскую психологию. Трамп, безусловно, хотел «поладить» с Россией, так как это слово американцы почти всегда понимают как «диктовать». Иметь ручную Россию, которая его во всём слушается, помогает бороться с Китаем, сделала американские национальные интересы своими собственными, он бы, конечно, очень хотел. Пригласить, например, российского президента Владимира Путина в Белый дом и принять там от него перед всем миром вассальную присягу. Или заставить Москву ослабить и развалить свою армию, чтобы американцы сосредоточились на китайской угрозе.

Если понимать слово «поладить» в обычном смысле, то существуют очень серьёзные сомнения в том, что Трамп действительно этого желал, хотя многие по-прежнему считают, что ему просто этого не позволили сделать. Зато Трамп очень умело и эффективно пользовался Россией как инструментом для достижения своих целей на всех этапах собственной политической карьеры.

Ещё до выборов Трамп много раз признавался в любви к России, хотя ему это сильно мешало в предвыборной кампании. Если бы он, как и все остальные кандидаты в президенты, говорил, что будет жёстко обращаться с Россией, то лишь поднял бы свои рейтинги. Стандартное объяснение этого таково: Трамп — новичок в большой политике, всё это было от неопытности, поскольку потом он заплатил за своё «русофильство» расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Это объяснение совершенно неудовлетворительное. У Трампа были опытнейшие советники, например, спланировавший его абсолютно новаторскую предвыборную кампанию Стив Бэннон. Своей нетипичной позицией по России Трамп привлекал к себе дополнительное внимание избирателей, не опасаясь, что это ему выйдет боком. Потому что он был единственным кандидатом из всех, кто хотел «сделать Америку великой снова», обеспечить реиндустриализацию США, которые при демократах были принесены в жертву глобалистскому проекту, восстановить подорванную его предшественниками американскую военную мощь.

Для этого было необходимо снять существовавшие экологические ограничения, сделать ставку на энергетический сектор и ВПК в качестве драйверов экономического роста — пока не раскрутятся другие сектора экономики. А также создать благоприятные внешние условия путём политического, экономического давления на страны-конкуренты, угроз и шантажа. При негативном со времён Холодной войны отношении американцев к России многие из них были готовы простить Трампу его «русофильство», потому что никто другой не обещал вернуть в их руки страну, угнанную глобалистской элитой. Трамп понимал, что с такой программой он в любом случае победит, и на этом этапе Россия была нужна ему на потом — чтобы быть способным реализовать свои обещания, когда он станет президентом в стране, элита которой в целом относится к нему достаточно враждебно.

У президента США Дональда Трампа двойственное отношение к России, которую он использует всегда в своих интересах. Фото: Mikko SuutarinenHelsingin Sanom / Globallookpress

Как Россия помогает делать Америку великой снова

Для реализации нового курса Трампу были нужны люди, которые, с точки зрения глобалистов, являются одиозными. Для того, чтобы путём «пакетных сделок» в Конгрессе обеспечить приход этих кадров во власть, Трампу и понадобилась Россия. Глобалисты среди республиканцев были согласны поддержать при голосованиях и утверждениях в Сенате избранников стремящегося якобы сблизиться с Россией Трампа лишь в случае распределения всех ключевых постов в сфере национальной безопасности среди откровенных «ястребов» и злейших врагов России. Только благодаря этой хитрой игре в администрацию Трампа попали такие деятели, как Рик Перри (министр энергетики), Уилбур Росс (министр торговли), Стивен Мнучин (министр финансов), Бетси Девос (министр образования) и другие. Они стали опорой Трампа в проведении политики «Америка прежде всего». Даже такой большой «друг» России, как покойный сенатор от штата Аризона Джон Маккейн, возглавлявший сенатский комитет по делам вооружённых сил, очень не любивший самого Трампа, признавал, что США ещё никогда не имели такой сильной команды в сфере нацбезопасности, как при нынешнем президенте.

На самом деле Трамп был рад и «ястребам» тоже. Ведь их приход во власть означал ускоренный рост военных расходов. И они защищали его от демократов, которые стремятся к господству над миром другими, неправильными, с его точки зрения, методами.

Трамп прекрасно понимал, что «поладить» с Россией с такой компанией у него не получится. Но ему до этого не было никакого дела. Против России постоянно вводились новые санкции, высылались российские дипломаты, в том числе за «вмешательство в президентские выборы», появилось состряпанное англосаксонскими спецслужбами «дело Скрипалей», захватывалась дипсобственность России в США, за рубежом похищались её граждане, американцы вмешивались в российские внутренние дела. После всех встреч с Путиным — в Гамбурге, Дананге, Хельсинки, Буэнос-Айресе, Осаке — двусторонние отношения лишь ухудшались.

После всех встреч Трампа и Путина отношения между их странами ухудшались. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Даже расследование приписываемых ему демократами «русских связей» Трамп использовал в собственных интересах. Если бы те искали не то, чего нет, и не истратили на это колоссальные ресурсы, а использовали их для того, чтобы покопаться в бизнесе Трампа и его семьи, они, возможно, что-нибудь бы «нарыли». Сейчас Трамп откровенно использует чреватый импичментом скандал вокруг украинских хакеров (трансформация мифа о «русских хакерах»), работавших на демократов против него в ходе прошлых выборов, чтобы гарантированно переизбраться в 2020 году. Можно сказать, он нарывается на импичмент за оказанное якобы на Киев давление в этом деле, в то время как его администрация продолжает вводить против России новые санкции за её… вмешательство в прошлые выборы.

Одновременно Трамп поставляет наступательное оружие Киеву и мешает ему, заявляя на словах об обратном, найти хоть какое-то взаимопонимание с Москвой, пытается сорвать крупнейший российско-европейский энергетический проект «Северный поток — 2». Даже когда Трамп, на первый взгляд, делает дружественный жест по отношению к России, например, настаивая на её возвращении в G7, он действует исключительно в собственных интересах и во вред Москве. В данном случае для того, чтобы лидеры ведущих западных стран объединялись на своих саммитах не против него, а против Путина.

Делаем выводы

Всех этих отлично дополняющих друг друга и вполне объясняющих истинное положение дел фактов слишком много, чтобы не питать никаких иллюзий насчёт того, как Трамп действительно относится к России, и для чего она ему на самом деле нужна.

Если бы Трамп хотел урегулировать отношения с Россией, он делал бы это исподволь, как его друг Ричард Никсон готовил несколько лет восстановление отношений с Китаем с помощью тайной дипломатии. Или как Франклин Рузвельт, который, публично заявляя, что он против войны и никогда не допустит втягивания в неё США, готовил методично Вторую мировую войну. Но Трамп — реалист, и он вообще не взялся бы за задачу в действительности «поладить» с Россией, потому что хорошо знает, как к этому относится американский правящий класс. В политике слова и дела часто не совпадают.