Дунул. Выпiл. Здався: Для пробравшегося в Крым вээсушника придумали новый шеврон

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать нарушителя, указывая на то, что тот пытался сбежать в момент задержания, а также на то, что у подозреваемого нет места жительства в Крыму.

Сам военный, который служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, заявил, что попал в Крым случайно. Он якобы решил пройтись по дамбе, чтобы "посмотреть рыбу", и незаметно для себя пересёк границу.

Силовик также признался, что на тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примечательно, что при себе у задержанного нашли некое "вещество растительного происхождения", поэтому, вероятнее всего, опьянение было не только алкогольным.

Пользователи соцсетей уже в шутку предложили 95-й бригаде ВСУ новый шеврон - цифру 95, изображенную на фоне конопли, и лозунг: "Дунул. Выпiл. Здався" ("Дунул. Выпил. Сдался").

А 95-й бригаде ВСУ предлагаю новый дизайн шеврона, соответствующий задачам, так сказать, - пишет Telegram-канал "Ратник 2-го разряда".

Скриншот:Telegram/Ратник 2-го разряда