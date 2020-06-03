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Дунул. Выпiл. Здався: Для пробравшегося в Крым вээсушника придумали новый шеврон

03 июня 2020, 20:55  •  146 • Политика
Суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного, который "в состоянии опьянения" пересёк российскую границу. Для пробравшегося в Крым вээсушника придумали новый шеврон.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать нарушителя, указывая на то, что тот пытался сбежать в момент задержания, а также на то, что у подозреваемого нет места жительства в Крыму.
Сам военный, который служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, заявил, что попал в Крым случайно. Он якобы решил пройтись по дамбе, чтобы "посмотреть рыбу", и незаметно для себя пересёк границу.
Силовик также признался, что на тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примечательно, что при себе у задержанного нашли некое "вещество растительного происхождения", поэтому, вероятнее всего, опьянение было не только алкогольным.
Пользователи соцсетей уже в шутку предложили 95-й бригаде ВСУ новый шеврон - цифру 95, изображенную на фоне конопли, и лозунг: "Дунул. Выпiл. Здався" ("Дунул. Выпил. Сдался").
А 95-й бригаде ВСУ предлагаю новый дизайн шеврона, соответствующий задачам, так сказать, - пишет Telegram-канал "Ратник 2-го разряда".
Скриншот:Telegram/Ратник 2-го разряда

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