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Дунул. Выпiл. Здався: Для пробравшегося в Крым вээсушника придумали новый шеврон
03 июня 2020, 20:55 • 146 • Политика
Суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного, который "в состоянии опьянения" пересёк российскую границу. Для пробравшегося в Крым вээсушника придумали новый шеврон.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать нарушителя, указывая на то, что тот пытался сбежать в момент задержания, а также на то, что у подозреваемого нет места жительства в Крыму.
Сам военный, который служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, заявил, что попал в Крым случайно. Он якобы решил пройтись по дамбе, чтобы "посмотреть рыбу", и незаметно для себя пересёк границу.
Силовик также признался, что на тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Примечательно, что при себе у задержанного нашли некое "вещество растительного происхождения", поэтому, вероятнее всего, опьянение было не только алкогольным.
Пользователи соцсетей уже в шутку предложили 95-й бригаде ВСУ новый шеврон - цифру 95, изображенную на фоне конопли, и лозунг: "Дунул. Выпiл. Здався" ("Дунул. Выпил. Сдался").
Скриншот:Telegram/Ратник 2-го разряда
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