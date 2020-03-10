Думские метания: Нельзя быть немного распущенной – оказывается, можно... Путин разрешил

Автор:

Гришин Александр

Государственная дума в ближайшее время примет решение о самороспуске для проведения досрочных парламентских выборов. С очевидной ясностью это стало ясно во вторник 10 марта, после того как лидер ЛДПР предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.

И разошлись, как в море корабли…

– Я это с трибуны скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем предложение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы, – заявил лидер ЛДПР журналистам перед началом пленарного заседания в Госдуме.

Видный (и в прямом смысле этого слова) депутат от "Единой России" Александр Карелин также сообщил, что перед принятием парламентом поправок в Конституцию во втором чтении намерен внести законопроект о досрочных выборах. Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов высказался в том духе, что досрочные выборы выгодны его партии (о существовании которой, скажем честно, становится известно по большей части либо после встреч с президентом, либо в ходе выборной кампании – личное мнение автора).

Против этой идеи выступил только глава фракции КПРФ (и одноимённой партии) Геннадий Зюганов. Но и то получилось не очень убедительно.

– Давайте сначала разберёмся с обвалом экономики и с коронавирусом. Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками. Смотрите, в Италии всё остановилось, – пояснил журналистам своё отношение к инициативе Геннадий Андреевич. Получилось как-то не очень убедительно. С одной стороны, Зюганов, как Баба-Яга из одноимённого мультика, просто обязан быть против, с другой, вроде как после решения озвученных проблем и Геннадий Андреевич не прочь.

Жириновский ещё шокировал журналистов очередным фонтаном идей о том, что от всенародных выборов президента надо отказаться, возложив эту стратегическую функцию на Госсовет: "Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть – Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны – лучшие учёные, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства". Но это такой испытанный приём Владимира Вольфовича – пустить дымовую завесу, чтобы отвлечь на неё внимание. Как у ярмарочного фокусника, который достаёт из цилиндра на глазах у изумлённой публики кролика, а в это время второй рукой запихивает в карман штанов часы и бумажник у зрителя из третьего ряда. К тому же лидеру ЛДПР не в первый раз озвучивать идеи, которые кажутся на первый взгляд фантастичными, нереализуемыми, непонятными или даже дикими, а потом превращаются в реальность.

Геннадий Зюганов выступил против досрочных выборов в Госдуму. Фото: Софья Сандурская / АГН "Москва"

По всей видимости, вопрос о досрочных выборах в Госдуму решён. И инициатива будет исходить от самих парламентариев, хотя и ёжику понятно, что идея вряд ли принадлежит им. Наверное, окончательное одобрение было поручено в ходе недавней встречи лидеров фракций в Госдуме в Кремле с президентом России, когда перед заседанием в общем составе с каждым из них какое-то время говорили наедине. Жириновский даже озвучил дату будущих выборов – 20 сентября. Но тут возможны какие-то вариации. В самом же действии всё предельно демократично. Парламентарии сами по собственной инициативе примут решение о самороспуске.

Почему именно сейчас? Действительно, внешние обстоятельства не располагают. Половина мира испугана эпидемией коронавируса, который может превратиться в пандемию, и принимает такие меры безопасности, что птичий, свиной и прочие страшилки прошлых лет молча завидуют. С другой стороны, трудно не согласиться с Зюгановым, что ситуация в экономике после обвала нефти и рубля мало способствует спокойствию населения, которое по-прежнему готово поддаваться любым паническим известиям, да ещё многократно раздуваемым с использованием современных средств коммуникации.

Как всегда, в любых политических решениях всё становится гораздо яснее после ответа на вопрос, почему и кому надо бы сделать это именно в течение ближайшего полугодия.

Кому выгодно?

Досрочные выборы нужны в первую очередь тем партиям, которые сейчас заседают в парламенте страны. Нет никаких сомнений, что у населения именно они, в первую очередь – правящая "Единая Россия", имеют значительный негативный шлейф от принятых за последнюю каденцию решений. Среди них – падение уровня реальных доходов населения, повышение пенсионного возраста с мнимой выгодой для государственного бюджета, нерешённость проблем русских за пределами Российской Федерации, откровенное лизоблюдство по отношению к власти, выражающееся в готовности голосовать за что угодно, исходящее от неё (к поправкам в Конституцию это не относится, поскольку разговоры о необходимости менять её последние года 3-4 давно ходят по всему политическому полю).

Наименьший негатив существует по отношению к КПРФ, и он базируется в большей степени на том, что партия (и фракция) ментально остались в 70-х годах прошлого века, игнорируя современные реалии, не имеет чётко выраженной позиции по отношению ни к власти, ни к России в целом. Одно крыло – откровенные соглашатели, другое – не менее откровенные радикальные сектанты-раскольники). Основной электорат КПРФ постепенно уходит в небытие и в историю, а предложить что-то новое партия пока не в состоянии. Очень многих потенциальных избирателей отвратило от КПРФ настойчивое проталкивание "комолигарха" Павла Грудинина, которого коммунисты даже выставили в качестве спарринг-партнера Владимиру Путину на выборах президента. Вскрывшаяся в ходу выборов и после них информация о не самых лицеприятных поступках Грудинина и нарушениях им законодательства РФ не заставили верхушку КПРФ отказаться от поддержки этой фигуры, и одно время даже стало казаться, что Павел Николаевич вскоре займет в партии место Ленина. Вряд ли Зюганов и компания откажутся от мысли сделать Павла Грудинина депутатом Госдумы (не исключено, что и лидером будущей фракции), поскольку, судя по всему, его интересы для них важнее симпатий избирателей. Этот и другие факторы вызовут отток избирателей от КПРФ, несмотря на рост протестных настроений в стране. К выборам 2021 года электорат КПРФ ещё уменьшится, креатива вряд ли прибавится, да и Павел Николаевич никуда не денется. Уж лучше сейчас, чем потом.

Главный принцип ЛДПР – куй железо, пока горячий. Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"

У ЛДПР всё по-прежнему завязано на фигуре лидера Владимира Жириновского. У Жириновского свой ядерный электорат, который частично голосует за него, а частично – просто чтобы было интересно и не так скучно. Фраза "Слышал, как Жирик зажёг?" давно стала визитной карточкой. Без Жириновского партия потеряет большую часть своего электората. Но в апреле следующего года Жириновский отпразднует своё 75-летие. И это не тот возраст, когда Владимир Вольфович сможет отжигать по-прежнему. И отмечаемый многими главный принцип ЛДПР – куй железо, пока горячий – в 2021-м тоже будет уже не так просто реализуемым, как сейчас.

"Справедливая Россия" – тут всё и сложно и просто одновременно. Кто голосует за СР, наверное, ещё большая тайна, чем те, кто отдаёт свои голоса ЕР. На словах "мироновцы" всегда независимы, как тот ковбой Неуловимый Джо, которого ловить никому не нужно. Они настолько не важны, что им даже голосовать во фракции "разрешают" так, как им хочется. Как, например, было при принятии поправок о повышении того же пенсионного возраста. Хотя при принятии ряда других важных решений СР докладывала свои голоса в корзину к "Единой России".

Главная изюминка – "Единая Россия". Тут просто обвал акций на нынешний момент, выражаясь языком биржевого игрока. На первый взгляд компании грозит полное банкротство. Выше уже говорилось о принятии законопроектов, которые отрицательно были восприняты населением и действительно оказали на жизнь обычного россиянина негативное воздействие. Но, кроме этого, есть ещё не самое положительное отношение россиян к председателю партии, экс-премьер-министру, занимавшему пост президента страны с 2008-го по 2012-й Дмитрию Медведеву, "прославившемуся" целым рядом неоднозначных высказываний. Плюс к тому постоянное хамство чиновников из числа "единороссов" в общении с обычными людьми и целый ряд эпатажных заявлений (чтобы перечислить половину таковых, потребуется отдельная глава), да и утверждение видного члена КПРФ Валерия Рашкина, что 90% осуждённых в России за коррупцию являются членами правящей партии, никто из рядов самой ЕР так и не опроверг. По крайней мере по сию пору.

Атаки с флангов

Казалось бы, в силу уже совершённых подвигов, ЕР сейчас рассчитывать не на что. Тем более что тут ещё буквально на днях прибавилась история с долларом и нефтью. Но давайте посмотрим на происходящее и перспективы более холодным взглядом.

Шансов на то, что ЕР улучшит свой имидж в глазах населения к весне следующего года, практически нет. Никто не отрицает, что у ЕР был и остаётся собственный электорат, но за последние несколько лет он существенно уменьшился, а отрицательный рейтинг, наоборот, поднялся. Хамство и провокационные высказывания членов партии стали уже своеобразной "визитной карточкой". В 2018-м на 18-м же съезде "Единой России" был принят своеобразный "моральный кодекс" – правила поведения. Он включал в себя следующие пункты, обязательные для выполнения всеми членами "ЕР":

– быть скромным

– быть сдержанным на публике

– защищать честь и достоинство законными способами,

– уходить из партии в случае совершения "противоправных или аморальных действий",

– относиться к людям и их проблемам с вниманием и уважением, защищать права граждан,

– помогать россиянам в преодолении трудных жизненных ситуаций,

– быть нетерпимым к попыткам искажения истории России, попранию традиций и проявлению неуважения к культуре,

– отвечать за свои слова.

У ЕР был и остаётся собственный электорат, но за последние несколько лет он существенно уменьшился. Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

И как, сильно ли поменялась ситуация? Особенно если вспомнить связанные с поведением единороссов хотя бы скандалы прошлого года. К следующему году имидж партии, скорее всего, станет ещё более непривлекательным, чем сейчас.

У ЕР есть спасительная соломинка – провести ребрендинг, выбрать себе новое название, публично отрекшись от старых пороков, и заручиться поддержкой Владимира Путина. Причём, если это провести в сжатые сроки между ребрендингом и выборами, то часть электората может и не сориентироваться.

Но самое главное – к 2021 году резко возрастёт конкуренция на политическом поле России. Протестные настроения уже начинают порождать новые политические силы, причём как левого, так и правого и центристского толка. При этом новые партии (партия) либерального толка может получить достаточно много голосов, чтобы пройти в парламент страны за счёт электората того же "Яблока" и СПС, сошедших с дистанции из-за катастрофического неумения объединяться и договариваться. К ним же отошли бы и симпатии достаточно большого количества молодёжи, вступившей в электоральный возраст. В 2021-м всё бы стало гораздо серьёзнее, поскольку Госдума следующего созыва будет осуществлять свои полномочия в тот период, когда Владимир Путин перестанет быть президентом страны. А Госдума – очень хороший плацдарм для старта в президентской гонке. И здесь, даже если бы либералы с демократами по старой привычке начали артачиться и собачиться между собой на предмет выяснения, кто более матери-истории ценен, их бы обязали к соитию, пусть даже насильственному, кураторы, оказывающие им всем поддержку все последние годы.

Госдума – очень хороший плацдарм для старта в президентской гонке. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

К 2021-му постарались бы скоординировать свои усилия и многочисленные и раздробленные леваки. Ровно по тем же самым причинам. Вот только у них шансов на объединение существенно меньше, поскольку дисциплина у них есть только внутрипартийная, не имеющая никакого отношения к сторонним инвесторам. К тому же многие из них выступают с радикальных позиций, в силу чего обречены на поражение в рамках обычного демократического процесса.

И, конечно, очень большую часть голосов людей центристских убеждений, но разочаровавшихся в ныне действующей политической системе, получили бы те партии, которые выступают с патриотических позиций в защиту традиционных моральных ценностей и русского населения. Вот это, можно предположить, наиболее явная угроза для нынешнего парламента, в первую очередь сегодняшнего парламентского большинства.

Что касается нынешней ситуации с коронавирусом и обвалом нефти и рубля, то и здесь всё достаточно просто и логично. Коронавирус в России благодаря принятым мерам всё-таки как-то сдерживается. Не в последнюю очередь благодаря тому, что наши сограждане гораздо меньше посещают заграничные курорты и очаги культуры, чем европейцы или американцы. И не выезжают в эти страны зарабатывать, как украинцы. К тому же власти действительно приняли достаточно жёсткие меры по карантину и т.д. А к осени, есть такое ощущение, ситуация с ним или рассосётся или всё же вряд ли ухудшится катастрофически.

При имеющихся в России финансовых резервах сдерживать курс доллара – не проблема. Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Что же до обвала нефтяных котировок и отечественной валюты, то и тут ближе к сентябрю в преддверии отопительного сезона чёрное золото имеет все шансы подорожать, даже если сейчас не будет найдено взаимоприемлемое решение в переговорах России с Саудовской Аравией. А что до рубля, то при имеющихся в России финансовых резервах искусственно сдерживать его полгода – вообще не проблема. Как и рост цен. И уж гораздо проще, чем года этак полтора. Так что выборы в ГД этой осенью для нынешних парламентариев, куда ни кинь, всё лучше, чем в 2021-м, когда им может прийти действительно полный клин.

Мнения экспертов:

Александр Шерин, фракция ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по обороне:

– Председатель фракции ЛДПР уже озвучил позицию. ЛДПР готова к выборам постоянно. Мы находимся в рабочем состоянии всегда. Мы не активизируем нашу деятельность накануне плановых выборов, за два-три месяца, как это делают некоторые так называемые политические партии. Поэтому мы абсолютно спокойно к этому относимся. Тем более, деятельность ЛДПР сегодня демонстрирует очень хороший рост поддержки наших избирателей. И мы уверены, что досрочные выборы могут дать нам дополнительное количество мест в Госдуме. Поэтому нормально к этому относимся. И если мы начинаем новый цикл государственной нашей системы, обновлённой после принятия поправок в Конституцию, то, соответственно, логично все эти нормы уже внедрять в жизнь, которые будут в этой Конституции прописаны. А речь идёт о требованиях к депутатам, к министрам. Речь идёт о гражданстве, о принципе оседлости. Ну, конечно же, те полномочия дополнительные, которые получает парламент, и многие другие вещи, которые в Конституции будут пересмотрены, они должны уже вступать в действие. И именно поэтому вносятся эти поправки в Конституцию, потому что назрело время. И обновлённый состав парламента абсолютно никому бы не повредил. И один год, я думаю, что фундаментально ничего не решает в судьбе тех или иных депутатов Госдумы. Поэтому – как избиратель решит. Если он захочет увидеть тех или иных депутатов в новом созыве – он так и решит. Если не захочет увидеть их сегодня, то вряд ли он захотел бы, избиратель, увидеть этих депутатов Госдумы и через год.

Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, фракция "Единая Россия":

– Если наш народ 22 апреля проголосует за новую Конституцию, где чётко прописаны новые институты власти, новые статьи, которые и социально защищают наше государство, и вопросы, связанные с построением вертикали власти, то, естественно, как говорится, Бог велел, чтобы была избрана новая Государственная дума, что могла бы реализовывать всё одобренное на общероссийском голосовании нашим народом и утверждённое президентом. После этого Дума должна сложить с себя полномочия и формировать новый парламент, исходя из запросов гражданского общества и той ситуации, которая у нас складывается на сегодняшний день.

Поэтому нельзя сейчас говорить о той или иной партии, какая судьба, все партии пойдут на выборы. Каждая партия будет доказывать свою пользу нашим людям в своей программе, своей политике уже в новом формате, в новом веянии, с новой Конституцией. Конституция – это наша жизнь. Естественно, говорить, получит ли "Единая Россия" большинство или какие-то называть цифры сегодня, это нереально, и ни один политолог не даст ни один прогноз. Притом у нас появляются новые партии, которые тоже будут работать на этом же электоральном поле со своими идеями, со своими предложениями. Всё зависит от наших людей, от нашего народа, который выберет стабильную жизнь в нашей стране.

Всем партиям стоит переживать по этому поводу, потому что та партия, которая не переживает, она никогда не побеждает. Выборы – это экзамен. Экзамен на зрелость, на самостоятельность той или иной партии, в том числе те партии, которые придут с новой повесткой дня, они тоже будут переживать, потому что они выходят на это поле со своими идеями, предложениями. И они будут видеть, есть ли запрос нашего общества на те или иные конструкции, партии либерального толка, демократического, монархического толка.

P.S. Госдума: ах, я вся такая внезапная, противоречивая вся

Однако события в Госдуме в ходе пленарного заседания развивались по какому-то непредсказуемому сценарию. Депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. "Единая Россия" в мощном порыве поддержала эту инициативу, а спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого объявил перерыв, сообщив, что надо прокоснультироваться с самим президентом. Путин как раз в это время приехал на Охотный ряд для выступления с парламентской трибуны. Сначала он с инициативой Терешковой не согласился, но потом всё же дал принципиальное согласие баллотироваться на пост президента в 2024-м в том случае, если Конституционный суд РФ одобрит такую поправку, а население России одобрит её на всенародном голосовании 22 апреля. Терешкова воссияла, как при награждении звездой Героя Советского Союза за полёт космический.

Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина. Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Путин обратил внимание и на внесенную Александром Карелиным поправку о внеочередных выборах Госдумы и высказался в том смысле, что он бы её мог одобрить, потому что почему бы и нет, но вот среди самих депутатов не наблюдает консенсуса по данному вопросу. Тут уже пришла очередь сиять лидеру КПРФ, поскольку в общем строю дружных голосов лидеров парламентских фракций лишь он один взял ноту, отличную от других. Ревнивые взгляды коллег лишь служили подтверждением его сегодняшнего триумфа. В общем, продолжил Владимир Владимирович, он сам как бы и не против внеочередных выборов в парламент, но в условиях, "когда в товарищах согласья нет", эти самые товарищи сами должны решать, надо ли им делать неверный шаг или всё же стоит лучше обождать. "Согласье" между "товарищами" сразу воцарилось редкостное, и депутат Карелин ("ЕР") столь же молниеносно, как и внёс свою поправку о досрочных выборах, так и вынес, простите, отозвал её. Некоторые парламентарии горестно вздохнули – перспектива отпуска и продолжительного отдыха перед следующей каденцией в Госдуме откладывалась на неопределённый срок. Другие, наоборот, выдохнули облегчённо, поскольку попадут ли в парламент следующего созыва – тот ещё вопрос, а тут вот она, работа мечты.

Наверное, до лидеров фракций всё же не успели донести новые установки Кремля, что в связи с обвалом рубля и нефти ситуация несколько изменилась в неблагоприятную сторону. Похоже, за "стеной" было просто не до парламента, потому что все эти дни там решали реальные и более важные вопросы. Впрочем, это не исключает, что к первоначальному сценарию вскоре могут вернуться, особенно если финансово-экономическая конъюнктура изменится. Тем более что по базовым условиям в российском политикуме ничего коренным образом не изменится. А с нынешней Госдумой возможно всё. Поскольку она, как одна из пассий Костика в "Покровских воротах", полностью отвечает характеристике: "Ах, я вся такая внезапная, противоречивая вся". Один в один.