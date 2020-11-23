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«Думают, раз бабушка, то ничего не соображаю»: уфимская пенсионерка более трёх лет добивается расследования кражи
23 ноября 2020, 14:45 • 55 • В России
83-летняя пенсионерка из Уфы Тарима Таймасова четвёртый год пытается добиться полноценного расследования кражи её сбережений. По словам женщины, в 2017-м она стала жертвой мошенников, которые, пользуясь её доверчивостью, заставили снять со счёта почти 300 тыс. рублей. Таймасова обратилась в правоохранительные органы, однако расследовать дело, по словам адвоката потерпевшей, в полиции не спешат.
© Фото из личного архива
83-летняя ветеран труда из Уфы Тарима Таймасова рассказала RT, что стала жертвой мошенников в июле 2017 года. Аферисты, по её словам, похитили 289 тыс. рублей.
Таймасова говорит, что мошенники подкараулили её возле банка, где она получала пенсию. По словам пенсионерки, на улице к ней подошла женщина, похожая на цыганку, и начала предлагать помощь.
«Говорит, что может меня вылечить. Я поняла, что дело нечисто, пыталась вырваться, но она не отставала, пришлось слушать, что я могла сделать?» — вспоминает пенсионерка.
Затем, по словам женщины, преступница залезла к ней в сумку и достала оттуда деньги — около 15 тыс. рублей.
По словам Таймасовой, преступница дала ей свёрток, сказала, что все деньги там, но до утра открывать нельзя. Когда пенсионерка наконец пришла в себя, она увидела, что её оставили с пачкой нарезанной бумаги.
Кстати, она вспоминает, что это был не первый подобный случай. Годом раньше её также подстерегли по пути из банка и пытались затолкать в машину, но она смогла вырываться.
«Какой министр в субботу»
Обнаружив пропажу, пенсионерка сразу вызвала полицию. 31 июля она обратилась с заявлением в отделение полиции №7 УМВД России по г. Уфе, где в тот же день возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Но, как уверяет Таймасова, следователь с ней связался только через несколько недель после кражи.
«Мы прошли по тому маршруту, где меня цыгане водили. Потом он, видимо, камеры посмотрел. По телефону меня спрашивал: «А вы в такой одежде были? А цыгане в такой?». И на этом всё», — говорит Таймасова.
По словам пенсионерки, больше с ней следователь не разговаривал. Сама она несколько раз приходила в отделение полиции, но безрезультатно, а когда ей удалось дозвониться до следователя, её попросили не мешать работать.
30 сентября 2018 года расследование приостановили «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Таймасова подала жалобу в прокуратуру, которая 10 октября 2018 года отменила это постановление. Однако расследование дела возобновили лишь 25 января 2019 года.
Как вспоминает пенсионерка, даже после её жалоб в прокуратуру ситуация не изменилась.
«Позвонил следователь, говорит: «Извините, бабушка, ваш номер потеряли, приходите в субботу». Был гололёд, холод, кое-как дошла. Только начал меня принимать, тут какой-то звонок. Говорит: «Извини, бабушка, меня министр вызывает». Я сразу поняла, что меня обманывают, какой министр в субботу? Думают, раз бабушка, то уже ничего не соображаю. Вышли мы в одну дверь, и я по гололёду пешком домой пошла, а он в свою машину сел и уехал», — описывает Таймасова очередной визит к следователю.
25 февраля 2019 года расследование по её делу опять остановили. Возобновили его 10 марта.
По его словам, уже это является грубым нарушением. «Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением», — отмечает юрист. После этого дело ещё несколько раз приостанавливали и возобновляли после жалоб.
Посторонние справки
Гизатулин говорит, что решил представлять интересы пенсионерки в октябре этого года, когда случайно узнал о её проблеме.
«Я поразился, когда узнал, что 83-летняя женщина в одиночку смогла добиться возобновления расследования, которое явно никто не хотел проводить. У современных людей уже редко когда встретишь такое упорство», — говорит он.
Как отметил адвокат, во время ознакомления с материалами дела он обнаружил справки, которые не имеют никакого отношения к похищению сбережений Таймасовой. Например, по факту повреждения двух колес автомашины Nissan, ограблению столовой, хищению из гаража.
В отделе информации и общественных связей МВД по республике Башкортостан RT заявили, что факт нахождения посторонних материалов в деле Таймасовой не подтвердился.
Но адвокат уверен в своей правоте. «Я сам видел справки, у меня и файлы есть. Любая экспертиза подтвердит мою правоту», — заявил он.
Дело взяли на контроль
В МВД Башкортостана отметили, что в ходе расследования уголовного дела проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия, составлены фотороботы женщин, совершивших хищение денежных средств, которые были разосланы в отделы полиции города, а также опубликованы в городских и республиканских средствах массовой информации.
«Однако предварительное следствие по уголовному делу приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — отметили в ведомстве.
Сейчас производство по уголовному делу возобновлено. Также, как уточнили в МВД, дело находится на контроле Управления МВД России по городу Уфе.
В свою очередь, пенсионерка подала жалобу на бездействие сотрудников полиции на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По данным почты, письмо дошло до адресата 15 октября. В местном СК RT сообщили, что к ним ещё обращение не поступило.
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