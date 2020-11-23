Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гост...
Главная / В России

«Думают, раз бабушка, то ничего не соображаю»: уфимская пенсионерка более трёх лет добивается расследования кражи

23 ноября 2020, 14:45  •  55 • В России
83-летняя пенсионерка из Уфы Тарима Таймасова четвёртый год пытается добиться полноценного расследования кражи её сбережений. По словам женщины, в 2017-м она стала жертвой мошенников, которые, пользуясь её доверчивостью, заставили снять со счёта почти 300 тыс. рублей. Таймасова обратилась в правоохранительные органы, однако расследовать дело, по словам адвоката потерпевшей, в полиции не спешат.
 
© Фото из личного архива
 

83-летняя ветеран труда из Уфы Тарима Таймасова рассказала RT, что стала жертвой мошенников в июле 2017 года. Аферисты, по её словам, похитили 289 тыс. рублей. 

Таймасова говорит, что мошенники подкараулили её возле банка, где она получала пенсию. По словам пенсионерки, на улице к ней подошла женщина, похожая на цыганку, и начала предлагать помощь.

«Говорит, что может меня вылечить. Я поняла, что дело нечисто, пыталась вырваться, но она не отставала, пришлось слушать, что я могла сделать?» — вспоминает пенсионерка.

Затем, по словам женщины, преступница залезла к ней в сумку и достала оттуда деньги — около 15 тыс. рублей.

«Говорит, на деньгах порча, надо снимать. Все деньги лечить надо. Я как пьяная пошла домой за деньгами, потом пошли вместе в сберкассу. Она меня на улице ждала, а я ходила деньги снимала, не понимала, что происходит», — плачет женщина.

По словам Таймасовой, преступница дала ей свёрток, сказала, что все деньги там, но до утра открывать нельзя. Когда пенсионерка наконец пришла в себя, она увидела, что её оставили с пачкой нарезанной бумаги.

Кстати, она вспоминает, что это был не первый подобный случай. Годом раньше её также подстерегли по пути из банка и пытались затолкать в машину, но она смогла вырываться.

«Какой министр в субботу»

Обнаружив пропажу, пенсионерка сразу вызвала полицию. 31 июля она обратилась с заявлением в отделение полиции №7 УМВД России по г. Уфе, где в тот же день возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Но, как уверяет Таймасова, следователь с ней связался только через несколько недель после кражи. 

«Мы прошли по тому маршруту, где меня цыгане водили. Потом он, видимо, камеры посмотрел. По телефону меня спрашивал: «А вы в такой одежде были? А цыгане в такой?». И на этом всё», — говорит Таймасова.

По словам пенсионерки, больше с ней следователь не разговаривал. Сама она несколько раз приходила в отделение полиции, но безрезультатно, а когда ей удалось дозвониться до следователя, её попросили не мешать работать. 

30 сентября 2018 года расследование приостановили «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Таймасова подала жалобу в прокуратуру, которая 10 октября 2018 года отменила это постановление. Однако расследование дела возобновили лишь 25 января 2019 года.

Как вспоминает пенсионерка, даже после её жалоб в прокуратуру ситуация не изменилась.

«Позвонил следователь, говорит: «Извините, бабушка, ваш номер потеряли, приходите в субботу». Был гололёд, холод, кое-как дошла. Только начал меня принимать, тут какой-то звонок. Говорит: «Извини, бабушка, меня министр вызывает». Я сразу поняла, что меня обманывают, какой министр в субботу? Думают, раз бабушка, то уже ничего не соображаю. Вышли мы в одну дверь, и я по гололёду пешком домой пошла, а он в свою машину сел и уехал», — описывает Таймасова очередной визит к следователю.

25 февраля 2019 года расследование по её делу опять остановили. Возобновили его 10 марта.

Лишь 12 марта 2019 года, спустя почти 20 месяцев после заявления, Таймасову признали потерпевшей и допросили в этом процессуальном статусе, сообщил RT адвокат Рамиль Гизатуллин.

По его словам, уже это является грубым нарушением. «Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением», — отмечает юрист.  После этого дело ещё несколько раз приостанавливали и возобновляли после жалоб.

Посторонние справки

 

Гизатулин говорит, что решил представлять интересы пенсионерки в октябре этого года, когда случайно узнал о её проблеме. 

«Я поразился, когда узнал, что 83-летняя женщина в одиночку смогла добиться возобновления расследования, которое явно никто не хотел проводить. У современных людей уже редко когда встретишь такое упорство», — говорит он.

Как отметил адвокат, во время ознакомления с материалами дела он обнаружил справки, которые не имеют никакого отношения к похищению сбережений Таймасовой. Например, по факту повреждения двух колес автомашины Nissan, ограблению столовой, хищению из гаража.

«При этом за три года никто из проверяющих даже не заметил, что справки сотрудников «о проделанной работе» по раскрытию преступления не имеют никакого отношения к делу пенсионерки», — отметил адвокат.

В отделе информации и общественных связей МВД по республике Башкортостан RT заявили, что факт нахождения посторонних материалов в деле Таймасовой не подтвердился.

Но адвокат уверен в своей правоте. «Я сам видел справки, у меня и файлы есть. Любая экспертиза подтвердит мою правоту», — заявил он.

Дело взяли на контроль

 

В МВД Башкортостана отметили, что в ходе расследования уголовного дела проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия, составлены фотороботы женщин, совершивших хищение денежных средств, которые были разосланы в отделы полиции города, а также опубликованы в городских и республиканских средствах массовой информации.

«Однако предварительное следствие по уголовному делу приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — отметили в ведомстве.

Сейчас производство по уголовному делу возобновлено. Также, как уточнили в МВД, дело находится на контроле Управления МВД России по городу Уфе.

В свою очередь, пенсионерка подала жалобу на бездействие сотрудников полиции на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По данным почты, письмо дошло до адресата 15 октября. В местном СК RT сообщили, что к ним ещё обращение не поступило.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
21 ноября 2020, 14:10
Отложенный вопрос: почему некоторые жители Крыма до сих пор не получили российские паспорта
20 ноября 2020, 22:35
«Всё отлично, ребёнок физически здоров»: что известно об обнаружении похищенного во Владимирской области мальчика
22 ноября 2020, 16:45
«Для одного человека нужны две дозы препарата»: цена «Спутника V» будет «намного ниже» стоимости западных вакцин
23 ноября 2020, 01:55
Арктические богатыри: чем уникальны новейшие дизель-электрические ледоколы ВМФ России
22 ноября 2020, 02:05
Устойчивые позиции: как Россия сохраняет высокие объёмы оружейного экспорта
20 ноября 2020, 15:15
«Уверен, что нахожусь на своём месте»: Шапошников о работе в Мосгордуме, заветах «Кортика» и «расследовании» Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявлени...
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Ста...
23 ноября 2020, 01:05
Глава Гагаузии: «Политикам нашу поддержку нужно заслужить»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2020, 18:50
Спецгруппа "Медведи" прибыла в Донбасс убивать русских
22 ноября 2020, 16:50
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армянского предателя России
21 ноября 2020, 20:40
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
22 ноября 2020, 08:35
Украинских потребителей электричества "развели" на десятки миллиардов
21 ноября 2020, 15:10
Русские сбегут из Приднестровья при одном условии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.