«Остановить диктатуру коронавируса, демократия намордников не для нас!»

Появившаяся в апреле в немецком Штуттгарте гражданская инициатива «Думающие поперёк 711» (Initiative Querdenken 711) объединила людей, недовольных ограничительными карантинными мерами правительства. Её основателем стал мелкий предприниматель в области IT-технологий Михаэль Баллвег, собравший поначалу небольшой круг людей, которые публично выступили против карантинных мер федерального правительства.

Эти выступления получили неожиданно широкую поддержку, сейчас «Думающие поперёк» имеют филиалы в 32 городах ФРГ. В Лейпциге аналогичную инициативу назвали «Сопротивление-2020». Протестующие заявляют, что «пандемия» является продуктом заговора сил, собравшихся вокруг Фонда Мелинды и Билла Гейтс и планирующих через массовые вакцинации подчинить человечество, а немецкие власти в угоду им создают искусственный кризис.

Демонстрация в Берлине

«Думающие поперёк» регулярно собирают многотысячные акции протеста. В августе они перешли к мероприятиям федерального масштаба. Первой массовой акцией стал митинг в Берлине 1 августа, в котором приняли участие, по официальным данным, 20 тыс. человек, а по мнению участников социальных сетей – нескольких сот тысяч. Лозунгами мероприятия были: «Мы этого не потерпим», «День свободы – конец пандемии», «Правительство в отставку», « Ангела, уходи!», «Мы – народ».

Участники демонстративно не надевают масок, не соблюдают «социальную дистанцию». Полиция пыталась разогнать демонстрацию, но оказалась к этому не готова. 1,1 тыс. полицейских не смогли остановить движение многих тысяч людей, двигавшихся с разных концов Берлина к центру. Попытки полиции вмешаться закончились травмами 45 полицейских и задержанием 133 участников. Митинги продолжились на следующий день.

Долой маски и карантин!

Власти готовились предотвратить очередное массовое мероприятие «Думающих поперёк», запланированное на 29 августа в Берлине.

На традиционной летней конференции Меркель заявила, что осенью и зимой коронавирус «принесёт новые вызовы». «Мы продолжим жить с вирусом долгое время в будущем; пожалуйста, воспринимайте это серьезно», – заявила она. Перед намечавшимся массовым мероприятием в Германии были введены новые, более жёсткие карантинные ограничения, включая штрафы от 50 евро за несоблюдение ношения масок, а полиция запретила само мероприятие, так как «в связи со скученностью десятков тысяч людей возникает высокий риск заражения для населения».

Запрет вызвал возмущение. Вспыхнули спонтанные митинги, суд был вынужден отменить решение полиции. Однако к центру Берлина были стянуты 3000 полицейских и техника. Прибыли вертолёты, скоростные катера на Шпрее, водомёты для разгона толпы, специалисты для работы в подземных коммуникациях и в воздухе. Полицай-президент Берлина Барбара Словик заявила, что если демонстранты не будут соблюдать предписания карантина, то полиция «быстро очистит улицы».

Инициаторы манифестации со своей стороны организовали доставку автобусами делегаций из федеральных земель и направили приглашения единомышленникам за рубеж. На акцию прибыли противники карантина из Бельгии, Италии, Франции, Испании, Нидерландов и других стран.

Несмотря на предупреждения полиции, колонны людей стали стягиваться к центру города без масок и соблюдения дистанции. Главным лозунгом мероприятия было «Мы хотим свободы и мира», но на транспарантах значилось: «Остановить диктатуру коронавируса», «Демократия намордников не для нас». Рядом с флагами ЛГБТ развевались чёрно-красно-белые флаги правых. Несли изображения Ангелы Меркель, вице-канцлера Олафа Шольца, министра экономики Петера Альтмайера, баварского премьера Маркуса Зёдера в арестантских робах с надписью: «Виновен». На центральном митинге у колонны Победы Михаэль Баллвег потребовал незамедлительно отменить все карантинные меры и призвал правительство в полном составе уйти в отставку. Его требования были встречены бурными аплодисментами.

Протестующие против карантина в Берлине

Представитель «антикарантинных сил» США племянник президента Джона Кеннеди Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший призвал к сопротивлению попыткам создания мобильной сети G-5 для тотального контроля за населением и обвинил Билла Гейтса в подрывной деятельности против человечества.

После двух часов митинга полиция начала вытеснять часть собравшихся по восточную сторону от Бранденбургских ворот. Другая часть продолжала митинговать, отвечая криками «Сопротивление», «Мы – народ», и начала петь национальный гимн. «Мы защищаем фундаментальные свободы», – кричали участники демонстрации.

Группы правых радикалов стали закидывать полицейских бутылками и камнями. Часть манифестантов прорвали оцепление перед зданием Рейхстага и забрались на его лестницу, бросая в полицейских камни и бутылки. Полиция ответила слезоточивым газом. Пострадало несколько полицейских. Задержано около 300 человек.

Данные о количестве участников акции, как всегда, разнятся. Полиция заявляет о 38-40 тыс. человек, социальные сети называют на порядок больше. Компании, предоставлявшие автобусы, сообщили, что перевезли в Берлин в эти дни более 500 тыс. человек. Активисты инициативы насчитали более 4 млн. участников.

Митинг показал растущую популярность «Думающих поперёк». Сейчас готовится следующий массовый митинг. Проясняется политическая составляющая движения. Требование распустить правительство становится одним из основных. Михаэль Баллвег говорит о перспективах превращения движения в политическую партию. Этому способствует недоверие к официальной политике властей. Так, накануне выступления 29 августа программа центрального немецкого телевидения «Дневное обозрение» (Tagesschau) сообщила, что число заразившихся быстро растёт и врачи предупреждают об ухудшении положения. Однако одновременно опубликованная статистика говорит о стабилизации ситуации; квота заражённых с пиковых показателей мая (9.0%) опустилась до 0,6-0,8%. Красноречивы данные по госпитализированным и умершим: сейчас в ФРГ проходят лечение от коронавируса 249 пациентов, за последнюю неделю из них умерли 6 человек.

Происходит блокирование материалов, разоблачающих информационное освещение фактов заболеваний. Американская компания Amazon, контролирующая большой сегмент электронных коммерческих публикаций, отказала в размещении книги Карины Вайс «Корона – фальшивая тревога?». Правда, это привело к обратному эффекту, и книга стала бестселлером в социальных сетях. Также «Франкфуртер альгемайне цайтунг» отказалась размещать серию публикаций инициативы «Медики и ученые за здоровье, свободу и демократию» (MWGFD), требовавших прекращения режима карантина как не соответствующего реальному положению вещей. Берлинскую газету «Демократическое сопротивление», разоблачавшую раздувание масштабов эпидемии, закрыли путём блокирования её счёта в банке под надуманным предлогом.

В целом манифестация 29 августа в Берлине показала, что тезис западных, в том числе немецких, правящих кругов о пандемии как «смертельном биче человечества на долгое время» вызывает всё большее сопротивление. Популярность Initiative Querdenken 711 продолжит расти, инициатива имеет перспективу превратиться в широкое общественное движение. Многое покажет очередная акция «Думающих поперёк», планируемая на сентябрь.