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Думали два месяца: В Конгрессе США наконец определились с мнением о Навальном

19 ноября 2020, 13:40  •  374 • Политика
В Палате представителей Конгресса США думали два месяца и наконец определились с мнением о Навальном и его "отравлении". Стало известно о принятии соответствующей резолюции.
В Twitter Палаты представителей американского Конгресса появилось сообщение о принятии резолюции 1145. За документ проголосовали со всеми внесёнными поправками.
Чтобы принять резолюцию, думали два месяца. Документ был представлен к рассмотрению ещё 23 сентября. В нём осуждается "отравление" российского оппозиционера Алексея Навального.
Резолюция носит рекомендательный характер. Конгрессмены хотят, чтобы американские власти ввели новые антироссийские санкции.
Ранее стало известно, что Следственное управление ФСБ России не стало принимать процессуального решения по поводу жалобы юристов ФБК на "факты разработки, производства и накопления запрещённого химического оружия", которым, по их мнению, и "отравили" Алексея Навального. В ФСБ не увидели оснований расследовать дело, так как проверку уже проводит иная инстанция. Навальновские юристы подняли бучу и обратились в Лефортовский суд Москвы.

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