«Думали, что к вам не придёт?»: Погромщики написали «Майдан 2018» у Триумфальной арки в Париже - фото

В интернете опубликовали фото стены, находящейся неподалёку от Триумфальной арки в Париже. На ней после субботнего погрома в столице Франции, устроенного «жёлтыми жилетами», появилась надпись «Майдан 2018».

«Надпись недалеко от Триумфальной арки в Париже. А вы что, думали, что к вам не придёт?», - язвительно комментирует в Twitter «Голос Мордора».

«И разумеется внизу кельтский крест, символ современного нацизма. Они как «чёрная кошка», везде оставляют свой знак», - добавляют пользователи соцсети.

«Ждём Нуланд с печенками для #ОниЖеДети в желтых жилетах», - иронизирует ещё один комментатор.