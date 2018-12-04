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«Думали, что к вам не придёт?»: Погромщики написали «Майдан 2018» у Триумфальной арки в Париже - фото

04 декабря 2018, 03:09  •  44 • Политика
В Париже погромщики написали красной краской на стене неподалёку от Триумфальной арки «Майдан 2018». Под надписью «желтые жилеты» нарисовали символ современного нацизма. «А вы что, думали, что к вам не придёт?», - язвят по этому поводу в соцсетях.
В интернете опубликовали фото стены, находящейся неподалёку от Триумфальной арки в Париже. На ней после субботнего погрома в столице Франции, устроенного «жёлтыми жилетами», появилась надпись «Майдан 2018».
«Надпись недалеко от Триумфальной арки в Париже. А вы что, думали, что к вам не придёт?», - язвительно комментирует в Twitter «Голос Мордора».
«И разумеется внизу кельтский крест, символ современного нацизма. Они как «чёрная кошка», везде оставляют свой знак», - добавляют пользователи соцсети.
«Ждём Нуланд с печенками для #ОниЖеДети в желтых жилетах», - иронизирует ещё один комментатор.
Напомним, что в субботу по Парижу прокатилась волна погромов, устроенная активистами в желтых жилетах, протестующих против повышения цен на бензин в стране. В результате устроенных ими беспорядков загорелись 6 домов, были разграблены и разнесены десятки магазинов и ресторанов, а также сожжены больше 100 автомобилей. Внезапно возросший уровень насилия протестующих заставил многих экспертов заподозрить, что к инциденту приложили руку спецслужбы США.
Надпись недалеко от Триумфальной арки в Париже. А вы что, думали, что к вам не придёт? pic.twitter.com/G4Rpt9VonQ
— Голос Мордора (@spacelordrock) 3 декабря 2018 г.

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