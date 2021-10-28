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«Дума»: Вечный конфликт Востока и Запада Европы

28 октября 2021, 01:40  •  91 • В мире
Все проблемы сводятся к разделению ЕС на «мы и они»
«Решение Конституционного суда Польши об оспаривании применимости четырёх статей Договора о ЕС вызвало политическое землетрясение в Брюсселе – подвергнуты сомнению основные элементы Договора: ценности Евросоюза. Вот почему политическая реакция в Европе была такой сильной. Однако её эффективность остаётся под вопросом. Европарламент призывает принять все возможные карательные меры. Но для этого необходимо единодушие, а Польша и Венгрия в течение нескольких лет совместно блокируют эту опцию»,
– сообщает болгарская ежедневная газета «Дума».
Издание напоминает, что это страны Восточной Европы присоединились к Евросоюзу, а не наоборот, следовательно, эти страны приняли уже существующие в Союзе правила и взяли на себя обязательство соблюдать их, о чём и говорится в подписанных договорах о присоединении. Эти договоры были ратифицированы всеми национальными парламентами. С этой точки зрения Польша, оспаривая статьи договора, отказывается от взятых на себя обязательств, что ставит под сомнение само существование ЕС.
Однако на самом деле все сегодняшние проблемы сводятся к разделению самого Евросоюза на «мы и они», на Запад и Восток, утверждает «Дума». Несмотря на то, что прошло более 15 лет после крупного расширения Евросоюза в восточном направлении, это разделение осталось и именно в нём все причины нынешних конфликтов.
«Мы продолжаем говорить друг о друге как о Востоке и Западе, используя терминологию, доставшуюся нам от периода Холодной войны. Даже не так – о Восточной Европе мы говорим, как о востоке Запада. Более того, всё более очевидным становится взаимное разочарование, которое так трудно скрыть. В политическом плане Запад ЕС недоволен, что Восток пренебрегает демократическими принципами. Страны Восточной Европы, в свою очередь, считают, что к ним относятся как к второсортным гражданам ЕС, которых постоянно поучают и проверяют»,
– пишет автор статьи Любомир Кючуков, директор Института экономики и международных отношений.
По его мнению, государства «Старой Европы» не сомневаются в том, что бывшие коммунистические страны видят в Евросоюзе только лишь экономические выгоды, самой главной из которых является доступ к европейским фондам. И это при том, что европейские финансы в странах Восточной Европы зачастую уходят в карманы коррупционных политиков, а иногда – и олигархов. Страны же Восточной Европы уверены – Запад обязан компенсировать потерю экономических ресурсов и деиндустриализацию этих стран, проведённую перед вступлением в ЕС, что позволило западным производителям завоевать местные рынки и доминировать в экономике Восточной Европы.
Что касается Польши, то эта страна никогда не выйдет из Евросоюза, уверен автор. Однако это не значит, что проблемы не существует. По его мнению, основная проблема не в Польше, а в самом ЕС – каким его хотят видеть все страны-члены: высокоинтегрированным политическим союзом или просто экономическим сообществом с общим рынком.
«Ответ на этот вопрос должна дать продолжающаяся дискуссия о будущем ЕС, которая должна быть завершена во время председательства Франции в первой половине следующего года. И на этот раз откладывать нельзя. От того, в каком направлении пойдёт Союз, зависит его будущее»,
– констатирует эксперт.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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