Дума рассмотрит законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов

Законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности бывших президентов внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщили в четверг, 5 ноября, в пресс-службе Совета Федерации.

Как отметили авторы проекта закона, согласно конституции, президент может быть «отрешен от должности», а бывший президент лишен неприкосновенности Советом Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершения иного тяжкого преступления, которое подтверждено заключением Верховного суда и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Согласно документу, действующие нормы будут приведены в соответствие с положениями основного закона.

Ранее, 23 сентября, президент РФ Владимир Путин назвал суть и смысл конституционных изменений. По его словам, поправки помогут на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

Совет Федерации 3 ноября одобрил закон о Конституционном суде РФ в развитие поправок в Конституцию. Закон был внесен в парламент президентом РФ Владимиром Путиным.