Дума рассмотрит позволяющие отзывать регистрацию СМИ за фейки о ВС РФ поправки

В Государственную думу внесены поправки в закон о СМИ. Они позволят Генеральной прокуратуре (ГП) отзывать регистрацию СМИ за публикацию недостоверной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Это следует из документа, опубликованного 6 апреля в базе данных нижней палаты парламента.

Кроме того, Генпрокуратура в случае принятия поправок сможет запрещать работу иностранных СМИ в России в качестве зеркальной меры на запрет работы российских СМИ за рубежом.

Также ГП сможет начать блокировку интернет-ресурсов за дискредитацию ВС РФ и призывы к антироссийским санкциям.

Авторы закона — группа депутатов, среди которых глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, а также депутаты Мария Бутина и Андрей Луговой.

Как накануне сообщил Пискарев, Госдума разработала проект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. По словам парламентария, российские СМИ массово подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом. Это делается как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и на уровне госорганов.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская операция на Украине, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов». 4 марта стало известно о блокировке Telegram-каналов Sputnik и Russia Today в странах Евросоюза.

18 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала Russia Today. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отзыв лицензии на вещание у RT является грубым нарушением свободы слова и служит продолжением антироссийского безумия, которое происходит в западных странах. Он выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, RT продолжит «нести свой голос и точку зрения для тех, кто ее хочет услышать».