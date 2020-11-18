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Дума приняла закон о 10-летнем сроке за отчуждение территорий России

18 ноября 2020, 16:35  •  75 • Политика
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законов об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 18 ноября.
Авторами инициативы выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса России. Парламентарии подготовили схожую инициативу со штрафами за публичные призывы к отчуждению российских территорий.
Согласно поправкам в КоАП, за публичные призывы к отчуждению территорий России, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, а не уголовная, как установлено сейчас.
Наказывать по УК будут только при повторном правонарушении. Так, наказание за подобное нарушение предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП, штрафы для граждан составят от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Также предусмотрено повышение размеров штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета. При повторном нарушении, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ. Штрафы предлагается повысить, установив для граждан от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Дела об этих правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением в районных судах.
В Уголовный кодекс России вводится новая статья 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части российских территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Наказание за такое деяние предусматривает лишение свободы на срок от шести до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут рассматривать областные суды.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о 10-летнем сроке за отчуждение территорий 22 сентября. Правительство поддержало внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс 25 августа.
Президент России Владимир Путин подписал 31 июля закон о приравнивании отчуждения территорий страны к экстремизму. Под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Совет Федерации одобрил этот законопроект 24 июля. Госдума во втором и третьем чтениях приняла документ 22 июля.
Поправки приводят законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции России.

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