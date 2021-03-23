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Дума приняла в I чтении законопроект о расширении партийных списков

23 марта 2021, 20:20  •  69 • Политика
Госдума на пленарном заседании во вторник, 23 марта, приняла в первом чтении законопроект об увеличении федеральной части партийных списков на выборах в Думу.
«Законопроект предусматривает увеличение с 10 до 20 максимально допустимого числа кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка на выборах в Государственную lуму», — говорится на сайте нижней палаты.
Законопроект депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму в мае 2019 года.
Согласно действующему законодательству, федеральный список партий на выборах в Думу, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, может быть разбит на общефедеральную и региональную части.
В настоящее время, согласно ч. 9 ст. 39 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в общефедеральную часть федерального списка кандидатов может быть включено не более10 человек.
Законопроект предлагает изменить эту норму, чтобы первую часть списка можно было расширить до 20 кандидатов.
По мнению авторов инициативы, законопроект позволит политическим партиям «более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о позициях партий по различным вопросам».
Ранее профильный Комитет по контролю и регламенту рекомендовал принять проект в первом чтении, а ко второму уточнить цифру, поскольку инициаторы свое предложение по количеству кандидатов никак не обосновали.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил журналистам, что идея о расширении федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму открывает дополнительные возможности оппозиционным партиям.
Ранее, 15 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил депутатов ПАСЕ в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму.
Также «Известия» писали о том, что парламентская оппозиция планирует привлечь наблюдателей в ходе единого дня голосования (ЕДГ) в этом году на основе идеологии, то есть на безденежной основе. Это связано с тем, что партиям может не хватить денег для обеспечения своими наблюдателями всех избирательных участков во время ЕДГ-2021.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 19 сентября. Последнее заседание нижней палаты парламента VII созыва пройдет 24 июня 2021 года.

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