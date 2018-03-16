Дума пала в Гуте

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Появилась информация, что город Дума в сирийской Восточной Гуте переходит под контроль сирийского правительства

Боевики исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" готовы отдать занимаемый ими город Думу, также тяжёлое оружие, пленных и заложников в руки законных сирийских властей. Так, во всяком случае, звучит информация, поступающая из северного котла Восточной Гуты, в котором блокированы джихадисты.

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Официального подтверждения этой информации пока нет, но наблюдатели, тем не менее, преисполнены оптимизма, указывая на то, что боевики выпустили из окружения за последние два дня более 13 тысяч гражданских, а к исходу пятницы ожидается, что к этому числу присоединятся ещё 20 тысяч мирных жителей. Такие цифры озвучил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По информации из сирийских источников, именно русские военные посредничали в переговорах между сирийской армией (САА) и организацией "Джейш аль-Ислам". Прямым подтверждением достижения договорённостей, указывают здешние наблюдатели, является то, что представители Министерства обороны России ведут прямую трансляцию с пунктов пропуска в гуманитарные коридоры. Это говорит о согласии всех сторон конфликта на продолжение перемирия и прекращение огня, которое длится в районе Думы уже третьи сутки подряд. Ныне эта гуманитарная пауза продлена ещё на двое суток.

Сирийские солдаты на контрольно-пропускном пункте в городе Млайха (Восточная Гута). Фото: www.globallookpress.com

Что будет после перемирия

Сирийская война дала уже множество примеров, когда не соблюдались мирные договорённости или же обрушались третьими силами уже в ходе их исполнения. Но пока политика и логика говорят о том, что Думу боевики действительно передадут правительству, договорившись с Дамаском об условиях дальнейшей мирной жизни.

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Судя по поступающей из Сирии информации, эти условия будут относительно стандартными: боевики передают всё тяжёлое оружие в руки сирийских военных, предоставляют ССА доступ к дорогам и блок-постам, допускают представителей Дамаска к хозяйственной и гражданской инфраструктуре. В свою очередь, правительство соглашается на формирование местной полиции из местных же активистов (которыми, как правило, становятся разоружившиеся лишь до лёгкой стрелковки боевики), а командовать ею будут местные власти (тоже, как правило, те же люди, что заправляли здесь делами и под джихадистскими группировками). Поскольку всё это окрашено этническими или конфессиональными цветами, то, по сути, создаётся что-то вроде местных автономий. Что из этого получится в перспективе, но такая политика примирения проводится уже больше двух лет и в целом неплохо работает.

Боевикам, которые не захотят – или не смогут из-за слишком большой крови в биографии – остаться в Восточной Гуте, гарантируют эвакуацию в Идлиб или в другие зоны деэскалации. Это – тоже работает, хотя несколько иначе: рано или поздно "бармалеи" разной принадлежности в такой "эвакуации" начинают выяснять отношения между собою. Вот и сейчас поступает информации, что в Идлибе гоняют друг друга запрещённая в России "Джебхат ан-Нусра" и более "умеренные" группировки, сгрудившиеся под знамёнами протурецкой "Сирийской свободной армии" (ССА).

Фото: www.globallookpress.com

Но государственные учреждения будут подчиняться строго правительству в Дамаске.

Примерно на этот же вариант указывает и логика происходящего: после выпуска гражданских из Думы бандиты лишаются живого щита, а также и шансов спастись под звуки визгов западных варваров. В этих условиях сопротивление всё равно обречено, а попытки западных варваров перейти от визгов к чему-то более существенному глава российского Генштаба Валерий Герасимов посулил пресекать вместе с носителями.

После чего, что характерно, напряжённая пауза на Западе висит уже вторые сутки…

Покровский Александр