"Духовная война": на Белоруссию ополчилось тайное государство

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Целью врагов Республики является мировое господство

Настоящим противником законно избранного лидера Белоруссии Александра Лукашенко является глубинное государство, а не какие-то конкретные страны. С такой неожиданное идеей выступил ведущий белорусского канала СТВ Григорий Азаренок.

Он подчеркнул, что стабилизировать ситуацию в Республике удастся только после того, как будет определен истинный враг государства. По мнению ведущего, не стоит думать, что внутренний белорусский конфликт подогревают отдельно взятая Польша, Украина или целый Евросоюз. Эти игроки международной арены – лишь инструменты в руках настоящего верховода процесса, коим является власть глубинного государства.

Азаренок уверен, что филиалы этой таинственной организации присутствуют на территории многих мировых держав. Они точно есть в России, Китае, а также на Украине и в Польше. Ведущий убежден, что протестные силы в Республике действуют под руководством ставленников этого сообщества.

Их цель – изменить мироустройство, избавиться от сильных лидеров и уничтожить национальные государства. В конечном итоге глубинное государство намерено господствовать над всем миром.

"Это мистическая, духовная война", – заявил телеведущий в программе "Тайные пружины политики – 2020".

Более детально рассказывать об этом тайном государстве он почему-то не стал.





Ранее стало известно, что обострение в Белоруссии и Карабахе было описано в докладе RAND США под названием "Напряженная и разбалансированная Россия. Оценка вариантов воздействия".

