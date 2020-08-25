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Дух Маккейна не даёт покоя? России вновь грозят "санкциями из ада" за "отравление" Навального
25 августа 2020, 14:00 • 53 • Политика
России вновь грозят "санкциями из ада" - теперь за "отравление" Навального. Дух сенатора Джона Маккейна не даёт покоя?
О готовности США ввести санкции против России из-за "отравления" Навального уже сообщил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан. По его словам, если выяснится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет "важнейший момент для России", а все виновные "понесут наказание".
Скриншот:Telegram/СМИ_ли
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель потребовала, чтобы Россия привлекла к ответственности виновных в "отравлении" Навального.
Отметим, что анализы на отравляющие вещества, которые были взяты в омской больнице, показали отрицательный результат. А вот в берлинской клинике "Шарите", куда позже был доставлен оппозиционный блогер, пришли к выводу, что основатель ФБК был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Навальному стало плохо по дороге из Томска в Москву. Из-за плохого самочувствия пассажира экипаж воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска, где Навального забрала скорая помощь.
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