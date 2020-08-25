Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Главная / Политика

Дух Маккейна не даёт покоя? России вновь грозят "санкциями из ада" за "отравление" Навального

25 августа 2020, 14:00  •  53 • Политика
России вновь грозят "санкциями из ада" - теперь за "отравление" Навального. Дух сенатора Джона Маккейна не даёт покоя?
О готовности США ввести санкции против России из-за "отравления" Навального уже сообщил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан. По его словам, если выяснится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет "важнейший момент для России", а все виновные "понесут наказание".
"Удушающие "санкции из ада" за "отравление" Навального против России последуют незамедлительно - дух покойного Маккейна в интервью CNN.
А разве нет?" - пишет Telegram-канал "СМИ_ли", комментируя ситуацию.
Скриншот:Telegram/СМИ_ли
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель потребовала, чтобы Россия привлекла к ответственности виновных в "отравлении" Навального.
Отметим, что анализы на отравляющие вещества, которые были взяты в омской больнице, показали отрицательный результат. А вот в берлинской клинике "Шарите", куда позже был доставлен оппозиционный блогер, пришли к выводу, что основатель ФБК был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Навальному стало плохо по дороге из Томска в Москву. Из-за плохого самочувствия пассажира экипаж воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска, где Навального забрала скорая помощь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии
25 августа 2020, 08:30
"Мы ему готовы в этом помочь": Зеленского призывают "пойти на Крым"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильево...
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, чт...
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политол...
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже вы...
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 19:55
Украина устроила скандал Финляндии из-за Крыма
20 августа 2020, 08:20
Кравчук предложил новую зону для Донбасса вместо боевой. И проговорился
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном море
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
22 августа 2020, 13:30
Как Киев готовится ко Дню независимости: "Средневековье в худшем своём проявлении"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.