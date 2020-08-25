Дух Маккейна не даёт покоя? России вновь грозят "санкциями из ада" за "отравление" Навального

О готовности США ввести санкции против России из-за "отравления" Навального уже сообщил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан. По его словам, если выяснится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет "важнейший момент для России", а все виновные "понесут наказание".

"Удушающие "санкции из ада" за "отравление" Навального против России последуют незамедлительно - дух покойного Маккейна в интервью CNN.

А разве нет?" - пишет Telegram-канал "СМИ_ли", комментируя ситуацию.

Скриншот:Telegram/СМИ_ли

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель потребовала, чтобы Россия привлекла к ответственности виновных в "отравлении" Навального.

Отметим, что анализы на отравляющие вещества, которые были взяты в омской больнице, показали отрицательный результат. А вот в берлинской клинике "Шарите", куда позже был доставлен оппозиционный блогер, пришли к выводу, что основатель ФБК был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навальному стало плохо по дороге из Томска в Москву. Из-за плохого самочувствия пассажира экипаж воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Омска, где Навального забрала скорая помощь.