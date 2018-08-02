Дука – У Румынии нет оснований объединяться с Молдовой

Холодный душ для молдавских унионистов

Румынский политолог Богдан Дука нанёс сокрушительный удар по надеждам молдавских унионистов – он очень внятно и доходчиво пояснил, что для Румынии нет смысла в унире и её «союз с Республикой Молдова, к счастью, невозможен».

«Республика Молдова и ее граждане не хотят союза с Румынией. Процент унионистов низкий, он колеблется от 10 до 25 процентов граждан, в зависимости от оптимизма или пессимизма авторов социологических исследований», – пишет аналитик. Он утверждает, что «в Румынии многие обманываются идеей, что все проевропейцы – унионисты», на самом же деле на выборах они получают «посредственные проценты».

Богдан Дука: «România nu se va uni cu Republica Moldova, nu are de ce să se unească cu Republica Moldova, nu merită costurile unei uniri cu Republica Moldova».

«Румыния является членом Европейского союза и НАТО. Это подразумевает, что она не может изменить свои границы. Все просто, вступив в ЕС и НАТО, мы признали существующие границы и отказались от каких-либо территориальных претензий к соседям», – констатирует Дука. Он критикует позицию Траяна Бэсеску, считающего, что Молдова тоже может стать членом ЕС и НАТО – перспектива союза с Румынией подтолкнёт и европейцев, и членов Альянса к таким решениям. «Но Молдова – неудавшееся государство, это беднейшая страна в Европе, на много лет отставшая от Румынии. И у нее нет возможности перезагрузки: ни ресурсов, ни промышленности, ни людей (большинство из уехавших – уехали)», – возражает румынский политолог. Вряд ли такая страна нужна в составе ЕС и НАТО.

«Румыния не может позволить себе оплачивать экономические издержки этого союза», – приводит он ещё один аргумент против унири. «По большей части экономическое выживание Молдове обеспечивают связи с Россией, которые могут очень быстро закончиться в контексте объединения», – сообщает он весьма неприятную для молдавских сторонников унири правду. По его словам, «у Румынии есть свои проблемы».

«У Молдовы есть две трудноразрешимых проблемы: проблема-хард Приднестровья и проблема-софт Комрата. Если в случае Приднестровья можно было бы поощрить независимость, то случай Комрата неизбежно привел бы после объединения к федерализации Румынии», – пишет Дука. Румынский эксперт при этом считает, что Приднестровье стоило бы отпустить в вольное плавание, чтобы не иметь проблем с федерализацией, но всё равно остаётся автономная Гагаузия, которая на союз с Румынией без особых для себя условий не пойдёт никогда, а это прямой путь к федерации и параду суверенитетов.

«Молдова очень разная. Добрая часть населения Республики Молдова – русофоны. Особенно в городах. И вспомните о том, что бессарабцы – православные христиане в старом стиле, они ближе к русской духовности, чем к румынской. Большинство бессарабцев живут в православном сообществе с Москвой» – справедливо замечает политолог. По его мнению, попытки восстановить каноническое влияние Румынского Патриархата в Молдове не привели к результату, «это прискорбный провал Бухареста, который вызвал еще больше разобщённости». «Таким образом, мы должны быть реалистами, особенно сейчас, в год столетия Объединения, и думать не о том, как возродить иллюзии о Великой Румынии, но о том, как сделать Румынию действительно великой в границах той страны, которую мы имеем сейчас, о том, как бессарабские братья и сёстры могли бы помочь нам, приобретая румынское гражданство и новую родину.

Подлинный патриотизм подразумевает реализм», – заключает румынский аналитик.

Причём, на его взгляд, более всего в унире заинтересованы… русские: «Поскольку союз с Молдовой дестабилизирует Румынию, приведет к выходу из ЕС и НАТО, к экономическому краху и кризису на Балканах». Как же без «российского следа»!

«Румыния не будет объединяться с Республикой Молдова, у неё нет оснований объединяться с Республикой Молдова, идея союза с Республикой Молдова не стоит затрат», – так выглядит ледяной душ от Богдана Дуки и для «главного румына» Молдовы Траяна Бэсеску, и для молдавских мечтателей об унире. Впрочем, выжимать из идеи союза с Румынией всё возможное и, главное, невозможное, для привлечения на участки для голосования электората, унионисты будут и дальше. Быть прорумынскими политиками куда проще, чем промолдавскими.