Дугин жёстко высказался о судьбе русских патриотов, призвав работать над ошибками

Александр Дугин полагает, что за последние десятилетия русские патриотические организации не приобрели субъектность. Однако с созданием нового общественного движения "Царьград" появился шанс исправить ситуацию. России критически важно иметь субъект патриотического действия, патриотической мысли, патриотического бытия, уверен философ.

"Субъект с философской точки зрения отличается двумя главными свойствами: абсолютно независимое сознание и абсолютно независимая воля. То есть субъектом не может быть раб или крепостной. Субъектом становится свободный человек, который не может быть идиотом, вынужденным пользоваться сознанием других людей. На мой взгляд, эти два свойства - воля и сознание - необходимы для движения, они должны стать инструментом преодоления барьера", - полагает Дугин.

Вероятно, у русского патриотического движения сегодня мало опыта, продолжил Дугин. Ведь "наша элита была уничтожена", "мы находились в критических исторических условиях". К сожалению, русский народ сегодня живёт под воздействием внешних факторов.

"Когда русский народ является объектом, то в каком-то смысле и русское государство является заложником мировых процессов, - полагает Дугин. - И, к сожалению, идеи своего "глубинного государства" или каких-то структур у нас нет. А они должны быть. Особенно сейчас, когда Россия в такой сложной ситуации. Поэтому, я думаю, главная задача - помочь состояться нашему "глубинному государству". И тогда, если и повторятся трагические события 1917 года, чего мы, безусловно, не хотим, русские патриоты встретят их иначе. Сегодня мы полностью уповаем на президента России Владимира Путина, мы ему преданны и лояльны. Однако повернуться может как угодно. И если повернётся в плохую сторону, то мы не должны быть в том положении, в котором были русские патриоты в 1917 году. И если мы не рабы, то нельзя позволить вернуться, например, в ситуацию, схожую с 90-ми годами XX века", - уверен Александр Дугин.