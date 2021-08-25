Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
Главная / В мире

Дугин: Западные русские - под чужой властью. Как Великую Литовскую Русь убило католичество

25 августа 2021, 14:15  •  76 • В мире
Изначально население Литвы составляли восточные славяне, позднее сформировавшееся в две общины – малороссов и белорусов. С подписанием Кревской унии началось разложение Литовской Руси, православные и язычники подверглись гонениям.. Современная Литва имеет очень далёкое отношение к тому огромному, могущественному и чрезвычайно перспективному государству – с возможностью своей особой и уникальной судьбы, утверждает Александр Дугин в новом выпуске "Директивы".
14 августа 1385 года власти двух соседних средневековых государств – Польши и Литвы – встретились в замке Крево, который находится на территории сегодняшней Белоруссии, и заключили исторический пакт – унию.
Альянс между двумя соседними и очень влиятельными в тот период времени государствами скреплялся брачным союзом королевы Польши Ядвиги, последней из династии Пястов, и языческим литовским князем Ягайло.
В тот момент это казалось прекрасным геополитическим решением, так как позволяло двум ранее враждовавшим между собой государствам сосредоточиться на решении более важных проблем – противостоять располагавшемуся на соседних землях Балтии Тевтонскому ордену и укреплять влияние Литвы на востоке, который находился под властью монголов и контролировался русскими князьями, вассалами монголов.
Условием союза было обращение литовцев в католичество. Именно в этом коренился главный подвох. Дело в том, что языческой в Великом княжестве Литовском была только правящая литовская верхушка. Основное население в этом государстве составляло православное население восточных славян, позднее сформировавшееся в две общины – малороссов и белорусов, но некогда бывших единым народом с ещё более восточной ветвью русских – великороссами, расселившимися на востоке и севере Древней Руси.
Кроме того, в Литве большую роль играли и русские князья, которые, так же как и население, были православными. Литовцы-язычники легко находили с русскими православными общий язык, не препятствуя свободе вероисповедания. Более того, ряд литовских князей и сами подчас переходили в православие, тогда как обратного процесса – перехода из православия в язычество – не было ни на уровне аристократии, ни на уровне простолюдинов.
Такое положение дел позволяло западнорусскому православному населению рассматривать вплоть до Кревской унии Литву как своё государство – как Русь Литовскую. Это было возможно и потому, что большинство населения было именно русским и православным, и потому, что даже в элите западнорусские князья и бояре были широко представлены. Собственно, современные белорусы и отчасти украинцы и были ядром этой Литовской Руси.
Кревская уния резко изменила саму структуру Литовской Руси – и с этнологической, и с культурной, и с религиозной точки зрения. Польша к этому времени была устойчиво католической. Её население состояло не из восточнославянских русских, а из западнославянских поляков. К тому же в Польше сложилась иная, более близкая к феодальной Европе модель аристократического правления, существенно отличающаяся от русских обществ с преобладанием крестьянских общин и земского уклада.
И наконец, решающую роль сыграло католичество, совершенно нетерпимое к православию. Миролюбивое литовское язычество было быстро упразднено, и польские ксёндзы сосредоточились на насаждении повсюду католичества, что сопровождалось всесторонним притеснением православных, насильственным обращением, постоянным давлением в целях разрушить религиозные и социально-культурные русские традиции.
После Кревской унии Литовское государство переставало быть Литовской Русью и постепенно превращалось в восточную провинцию Польши, хотя династия Ягеллонов и сохраняла какое-то время свои позиции, но на основные векторы политик их литовское происхождение никак не влияло.
Такой поворот заставил западных русских пересмотреть своё отношение к Литве. Теперь это было уже не их государство, способное посоперничать с восточной Московией за право представлять русский народ как таковой в его целостности.
Русские оказались под чуждой властью. Эта уния превратила свободное население в колонизированных рабов, в людей второго сорта.
Конечно, окончательно и необратимо такая картина сложилась намного позже после второй, Люблинской унии, когда в 1569 году Литва и Польша окончательно объединили оба государства в единое королевство – Речь Посполитую.
До этого времени Литва пыталась как-то отстоять свою самостоятельность и независимость от Польши и в этом подчас искала опоры в Москве. До Люблинской унии чисто теоретически у Литвы ещё оставался шанс снова стать Русью – пусть Литовской.
Но тем не менее этого не произошло: после Кревской унии католическая Польша начала поглощать Литву и постепенно довершила этот процесс. А затем и сама Польша пала под ударами германцев с Запада и великороссов с Востока.
Современная Литва же имеет очень далёкое отношение к тому огромному, могущественному и чрезвычайно перспективному государству – с возможностью своей особой и уникальной судьбы, которым было Великое княжество Литовское до Кревской унии.
Это была директива Дугина про Кревскую унию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





76
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 15:20
Правда о событиях 1968 года в Чехословакии скрывается
24 августа 2021, 11:40
Кто вы, доктор Шваб?
25 августа 2021, 12:25
"Ой, как нэвдобно получилось!": Киевский журналист показал "русскую" изнанку украинского парада
25 августа 2021, 02:15
«Проекты по созданию заборов»: как Польша и Литва пытаются не пропустить мигрантов через границу с Белоруссией
24 августа 2021, 15:15
Формирование нового органа власти и сопротивление талибам: как развиваются события в Афганистане
24 августа 2021, 17:10
В России раскрыли план США: Получить доминирование за счёт ИИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 19:30
Японию заподозрили в маленькой подлости, принёсшей России большие проблемы
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.