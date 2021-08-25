Дугин: Западные русские - под чужой властью. Как Великую Литовскую Русь убило католичество

Изначально население Литвы составляли восточные славяне, позднее сформировавшееся в две общины – малороссов и белорусов. С подписанием Кревской унии началось разложение Литовской Руси, православные и язычники подверглись гонениям.. Современная Литва имеет очень далёкое отношение к тому огромному, могущественному и чрезвычайно перспективному государству – с возможностью своей особой и уникальной судьбы, утверждает Александр Дугин в новом выпуске "Директивы".

14 августа 1385 года власти двух соседних средневековых государств – Польши и Литвы – встретились в замке Крево, который находится на территории сегодняшней Белоруссии, и заключили исторический пакт – унию.

Альянс между двумя соседними и очень влиятельными в тот период времени государствами скреплялся брачным союзом королевы Польши Ядвиги, последней из династии Пястов, и языческим литовским князем Ягайло.

В тот момент это казалось прекрасным геополитическим решением, так как позволяло двум ранее враждовавшим между собой государствам сосредоточиться на решении более важных проблем – противостоять располагавшемуся на соседних землях Балтии Тевтонскому ордену и укреплять влияние Литвы на востоке, который находился под властью монголов и контролировался русскими князьями, вассалами монголов.

Условием союза было обращение литовцев в католичество. Именно в этом коренился главный подвох. Дело в том, что языческой в Великом княжестве Литовском была только правящая литовская верхушка. Основное население в этом государстве составляло православное население восточных славян, позднее сформировавшееся в две общины – малороссов и белорусов, но некогда бывших единым народом с ещё более восточной ветвью русских – великороссами, расселившимися на востоке и севере Древней Руси.

Кроме того, в Литве большую роль играли и русские князья, которые, так же как и население, были православными. Литовцы-язычники легко находили с русскими православными общий язык, не препятствуя свободе вероисповедания. Более того, ряд литовских князей и сами подчас переходили в православие, тогда как обратного процесса – перехода из православия в язычество – не было ни на уровне аристократии, ни на уровне простолюдинов.

Такое положение дел позволяло западнорусскому православному населению рассматривать вплоть до Кревской унии Литву как своё государство – как Русь Литовскую. Это было возможно и потому, что большинство населения было именно русским и православным, и потому, что даже в элите западнорусские князья и бояре были широко представлены. Собственно, современные белорусы и отчасти украинцы и были ядром этой Литовской Руси.

Кревская уния резко изменила саму структуру Литовской Руси – и с этнологической, и с культурной, и с религиозной точки зрения. Польша к этому времени была устойчиво католической. Её население состояло не из восточнославянских русских, а из западнославянских поляков. К тому же в Польше сложилась иная, более близкая к феодальной Европе модель аристократического правления, существенно отличающаяся от русских обществ с преобладанием крестьянских общин и земского уклада.

И наконец, решающую роль сыграло католичество, совершенно нетерпимое к православию. Миролюбивое литовское язычество было быстро упразднено, и польские ксёндзы сосредоточились на насаждении повсюду католичества, что сопровождалось всесторонним притеснением православных, насильственным обращением, постоянным давлением в целях разрушить религиозные и социально-культурные русские традиции.

После Кревской унии Литовское государство переставало быть Литовской Русью и постепенно превращалось в восточную провинцию Польши, хотя династия Ягеллонов и сохраняла какое-то время свои позиции, но на основные векторы политик их литовское происхождение никак не влияло.

Такой поворот заставил западных русских пересмотреть своё отношение к Литве. Теперь это было уже не их государство, способное посоперничать с восточной Московией за право представлять русский народ как таковой в его целостности.

Русские оказались под чуждой властью. Эта уния превратила свободное население в колонизированных рабов, в людей второго сорта.

Конечно, окончательно и необратимо такая картина сложилась намного позже после второй, Люблинской унии, когда в 1569 году Литва и Польша окончательно объединили оба государства в единое королевство – Речь Посполитую.

До этого времени Литва пыталась как-то отстоять свою самостоятельность и независимость от Польши и в этом подчас искала опоры в Москве. До Люблинской унии чисто теоретически у Литвы ещё оставался шанс снова стать Русью – пусть Литовской.

Но тем не менее этого не произошло: после Кревской унии католическая Польша начала поглощать Литву и постепенно довершила этот процесс. А затем и сама Польша пала под ударами германцев с Запада и великороссов с Востока.

Современная Литва же имеет очень далёкое отношение к тому огромному, могущественному и чрезвычайно перспективному государству – с возможностью своей особой и уникальной судьбы, которым было Великое княжество Литовское до Кревской унии.

Это была директива Дугина про Кревскую унию.