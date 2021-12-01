Дугин указал на людей, втягивающих Россию и США в войну: "Есть вокруг Байдена и вокруг Путина"

Лидер международного Евразийского движения и главный редактор портала "Катехон" Александр Дугин прокомментировал очередной виток дипломатической войны между Россией и США. Он подчеркнул, что в обеих странах есть силы, которые, по сути, втягивают их в продолжение этого конфликта.

В комментарии Царьграду Александр Дугин отметил, что противостояние России и США на дипломатической арене иначе как войной назвать нельзя. И выдворение дипломатов из стран он считает частью этой перепалки. При этом Дугин отмечает, что даже встреча Путина и Байдена летом этого года прошла не просто как разговор друзей, но как часть этого противостояния. Ставки в таких переговорах очень высоки.

Есть вокруг Байдена и вокруг Путина люди, которые заинтересованы в эскалации конфликта. Особенно много их вокруг Байдена. Россия в этом противостоянии в целом настроена более миролюбиво. Но миролюбие миролюбию рознь, - заявил Александр Дугин.

По словам Александра Дугина, есть люди, которые пытаются уговорить Путина любой ценой пойти на компромисс, чтобы установить отношения с США. Но Путин твёрдо стоит на позиции, что у России есть "красные линии".

В этой дипломатической войне все средства хороши. Встреча наших лидеров, находящихся в условиях гибридной информационной войны, - это вопрос игры двух партий: войны и нейтралитета. При этом эта война вот-вот может перерасти на Украине в прямое столкновение. Конечно, не между Россией и Америкой, но Америка будет пытаться руками Украины перевести конфликт в горячую стадию, - пояснил Александр Дугин.

Напомним, между Россией и США начался новый виток дипломатического противостояния. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Госдеп США в искажении фактов и прокомментировал слова заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалины Портер, утверждавшей, что предстоящий отъезд русских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку. Антонов отметил, что именно Госдеп в прошлом году установил трёхлетний лимит пребывания сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне, хотя в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США.

Посол России считает, что США пытаются нарушить право России самостоятельно осуществлять кадровые назначения в зарубежные диппредставительства. При этом, по словам Антонова, Россия продолжает выступать за обнуление с США всех дипломатических ограничений в работе.