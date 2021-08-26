Дугин: Суверенной Европу она не сделала, но "Северный поток" отстояла. До свидания, Ангела!

ЕC – настоящая суверенная франко-германская Европа – парализована, отложена на неопределённый срок. На её месте какое-то недоразумение. И Германия Меркель – экономическое ядро этого недоразумения. Не слишком почётная роль… Это читается в глазах канцлера, которая так не смогла отстоять европейскую суверенность. Зато отстояла газопровод из России. О чем ещё раз сообщила президенту Путину во время своего прощального визита. "И на том спасибо. До свидания, Ангела", – констатирует Александр Дугин в новом выпуске "Директивы".

Президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это, вероятно, последний русско-германский саммит с участием Меркель, которая покидает свой пост этой осенью.

Путин всегда испытывал к Германии определённую симпатию. В этом и его личный опыт, знание страны и языка. И геополитическая ориентация на строительство Великой Европы – от Владивостока до Дублина, – где Германия призвана объективно играть главную роль.

Германия – это ядро европейской суверенной экономики. Как Франция в мире после Второй мировой войны – прежде всего при Де Голле – традиционно была ядром суверенной политики. Франко-германский альянс и стал основой Единой Европы.

Изначально она планировалась совсем иначе, чем получилась. Европа должна была стать самостоятельным полюсом многополярного мира – независимым и от нас, и от США, и одновременно сохраняющим дружеские связи и с теми, и с теми.

От нас Европа в последние 30 лет зависит не много, а вот от США, напротив, чрезмерно. Это превращает Европу из суверенного полюса в зависимую военную колонию, в территорию базирования американских войск.

И всякая свободная воля Европы парализована послушными американскими вассалами – прежде всего из числа стран Восточной Европы. Они избавились от нас только для того, чтобы раболепствовать перед Вашингтоном. Никакой ответственности за Европу они нести не могут и не собираются. Только мешают всему.

Так что Европа – настоящая суверенная франко-германская Европа – парализована, отложена на неопределённый срок. На месте её какое-то недоразумение. И Германия Меркель – экономическое ядро этого недоразумения. Не слишком почётная роль…

В начале 2000-х, во время вторжения США в Ирак, суверенная Европа в лице немецкого канцлера Герхарда Шрёдера и французского президента Жака Ширака попыталась в последний раз заявить о себе. Тогда наметилась фантастически перспективная ось Париж–Берлин–Москва.

Это было бы прорывом к многополярности. Тогда Германия едва не выбрала альтернативный либерализму путь кейнсианца Оскара Лафонтена, учителя пассионарной Сары Вагенкнехт. А Ширак открыто объявил о возврате к политике Де Голля. Путин же со своей стороны обеспечивал евразийское измерение этой конструкции.

Вашингтон затрепетал, так как либеральная глобалистская конструкция и единоличная гегемония США были поставлены под вопрос. Все силы были брошены на то, чтобы нейтрализовать многополярную угрозу и надвигающийся европейский континентализм в гармоничном сочетании с российским евразийством.

Вот тогда-то Меркель и сменила Шрёдера, который закономерно перешёл в "Газпром", а Саркози – Ширака. Вместо Лафонтена с Меркель снова пришли либералы, а Саркози лишь пародировал голлизм. Ось Париж–Берлин–Москва была подорвана. Европейский суверенитет отложен.

Но, как выяснилось, Меркель, при всём её атлантизме, оказалась ещё не худшим канцлером. Да, в критических ситуациях она всегда вставала на сторону США. Но когда могла, старалась смягчить отношения с Россией. В конце концов, без её личной поддержки "Северный поток – 2" не состоялся бы.

Конечно, это в жизненных интересах Германии. Ну, для Вашингтона это вообще не аргумент. США не признают союзников и партнёров: те, кто за них, это их марионетки и должны делать то, что прикажут.

Ангела Меркель прекрасно понимала правила игры и принимала их. Но всё же, всё же… В ней было что-то по-настоящему немецкое и даже восточно-немецкое, прусское.

Немцы не тот народ, которым можно править, как рабами. Поэтому фрау Меркель смотрела на российского президента особым взглядом. В нём при желании можно было распознать нечто континентальное, нечто многополярное и даже нечто евразийское. Но Ангела Меркель тщательно это прятала.

На встрече с Путиным уходящий канцлер Германии смотрит на Путина этим взглядом последний раз. Да, это не Шрёдер. Но это ещё не самое худшее. Есть шансы, что вслед за Меркель Германию возглавит кто-то существенно похуже. Но у немецкой души много слоёв. Кто знает, что там ещё…

Прощальный визит Меркель сопровождается началом работы "Северного потока – 2". Суверенной Европу Меркель не сделала. Но поток отстояла. А это – одна из необходимых составляющих энергетической автаркии Европы.

И то хорошо. До свидания, Ангела.

Это была "Директива Дугина" о встрече Путина с Меркель.