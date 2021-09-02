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Дугин: "Москва и Пекин сделают крах западной гегемонии необратимым"
02 сентября 2021, 14:45 • 36 • В мире
Фрэнсис Фукуяма – ярый прозападник и глобалист – предрёк конец американской гегемонии. Философ констатирует: США потеряли статус страны-господина и должны будут искать опору в союзниках. Александр Дугин добавляет: "Москва и Пекин сделают крах западной гегемонии необратимым".
Недавно Фрэнсис Фукуяма написал довольно объективную и взвешенную статью про конец американской гегемонии. В начале 1990-х он явно поспешил с объявлением всемирной победы либерализма и конца истории. Позднее американский философ скорректировал свою позицию.
В некоторых личных беседах с ним я убедился в том, что он понимает многие мировые процессы довольно реалистично и способен признавать ошибки в своих прогнозах – редкая черта среди самовлюблённых политологов, ошибающихся каждый день и от этого только ещё более наглых.
Но самым страшным для США в последнее время стал глубокий раскол общества по внутренней политике и прежде всего по отношению к экс-президенту США Дональду Трампу. На сей раз не просто не состоялась мирная передача власти от республиканцев к демократам, но и поляризация сторонников и противников Трампа поставила страну на грань гражданской войны. Поэтому страшен, по мнению Фукуямы, не сам вывод войск из Афганистана, что давно пора было сделать, но та ситуация, в которой это произошло на фоне внутриполитических процессов в США.
Президент США Джо Байден, который изначально не считался республиканцами легитимным президентом, теперь выглядит полным лузером и беспомощным идиотом. К этому добавляется его критика со стороны неоконсов, возлагавших на Байдена большие надежды, и британских союзников. Сегодня он даже своими сторонниками воспринимается как старик в деменции, у которого всё падает из рук – как афганцы с шасси американских самолётов.
Однако Фукуяма предлагает не сгущать краски чрезмерно. США остаются всё ещё самой сильной мировой державой. Но отныне она вынуждена будет искать союзников и считаться с другими силами.
Стоит обратить внимание на то, что советует Фукуяма делать администрации Байдена во внешней политике. Можно представить картину так: с 1989 по 2008 год однополярный мир шёл по восходящей дуге от двухполярного, а теперь начался спад от однополярности к многополярности.
И, следовательно, даёт понять Фукуяма, не до конца договаривая, надо вернуться к использованию практики натравливания исламских радикалов на Россию и Китай. Поэтому он не считает сам факт ухода из Афганистана большой трагедией. Это развязывает Вашингтону руки, чтобы обратить агрессию запрещённого в России "Талибана"* против России и Китая.
Воинственные пуштуны едва ли будут по-настоящему заинтересованы государственным строительством. Это не входит в их исторические задачи. Пуштуны – народ воинов. Их почти никому не удавалось покорить, разве что ненадолго.
Кстати, наше русское казачество это отдалённо напоминает: военные походы, нападения, стремительные наступления и отступления, идеальное использование ландшафта для ведения партизанской войны – вот что такое жизнь для русских казаков. Война как призвание. Мирный труд для других.
Вот на это рассчитывает Фукуяма и, видимо, Байден. Если удастся снова, как в эпоху двухполярного мира, натравить исламских радикалов на Россию и Китай, США получат ещё какое-то время для исторического бытия.
Они надеются перестроиться за это время, консолидировать свои позиции и зализать раны.
Вывод простой: для России главное – этого не допустить. И вот тут, так как речь идёт о жизни и смерти, все средства хороши. Если Москва и Пекин выработают эффективную стратегию в отношении новой реальности Афганистана и в целом исламского мира, мы сможем не только обеспечить свои интересы, но и сделать крах западной гегемонии необратимым.
Об этом сам Фукуяма, конечно, не пишет, надеясь, что мы недостаточно внимательно прочтём его текст, обращённый к стратегам Белого дома. Но мы прочли его достаточно внимательно. И мы с ним согласны: Запад рушится. А значит, подтолкни, что падает. А кое-какие слабые места сам Фукуяма нам подсказал.
Это была "Директива Дугина" о новой статье Фукуямы, посвящённой концу западной гегемонии.
*"Талибан" – террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.
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