Дугин: "Москва и Пекин сделают крах западной гегемонии необратимым"

Фрэнсис Фукуяма – ярый прозападник и глобалист – предрёк конец американской гегемонии. Философ констатирует: США потеряли статус страны-господина и должны будут искать опору в союзниках. Александр Дугин добавляет: "Москва и Пекин сделают крах западной гегемонии необратимым".

Недавно Фрэнсис Фукуяма написал довольно объективную и взвешенную статью про конец американской гегемонии. В начале 1990-х он явно поспешил с объявлением всемирной победы либерализма и конца истории. Позднее американский философ скорректировал свою позицию.

В некоторых личных беседах с ним я убедился в том, что он понимает многие мировые процессы довольно реалистично и способен признавать ошибки в своих прогнозах – редкая черта среди самовлюблённых политологов, ошибающихся каждый день и от этого только ещё более наглых.

Так вот, Фукуяма говорит следующее. Уход из Афганистана – не просто причина краха американской гегемонии, но лишь финальная точка. Эта гегемония стала распадаться ещё 10 лет назад, когда стало понятно, что провалилась американская стратегия начала 2000-х на Ближнем Востоке, а финансовый кризис подорвал веру в стабильность американской экономики.

Но самым страшным для США в последнее время стал глубокий раскол общества по внутренней политике и прежде всего по отношению к экс-президенту США Дональду Трампу. На сей раз не просто не состоялась мирная передача власти от республиканцев к демократам, но и поляризация сторонников и противников Трампа поставила страну на грань гражданской войны. Поэтому страшен, по мнению Фукуямы, не сам вывод войск из Афганистана, что давно пора было сделать, но та ситуация, в которой это произошло на фоне внутриполитических процессов в США.

Президент США Джо Байден, который изначально не считался республиканцами легитимным президентом, теперь выглядит полным лузером и беспомощным идиотом. К этому добавляется его критика со стороны неоконсов, возлагавших на Байдена большие надежды, и британских союзников. Сегодня он даже своими сторонниками воспринимается как старик в деменции, у которого всё падает из рук – как афганцы с шасси американских самолётов.

Фукуяма констатирует: США больше не являются гегемоном мировой политики. Многополярность есть совершившийся факт.

Однако Фукуяма предлагает не сгущать краски чрезмерно. США остаются всё ещё самой сильной мировой державой. Но отныне она вынуждена будет искать союзников и считаться с другими силами.

Стоит обратить внимание на то, что советует Фукуяма делать администрации Байдена во внешней политике. Можно представить картину так: с 1989 по 2008 год однополярный мир шёл по восходящей дуге от двухполярного, а теперь начался спад от однополярности к многополярности.

И теперь главными противниками для Запада являются не столько исламские экстремисты (хотя сам же Фукуяма в момент подъёма однополярности и сформулировал довольно идиотский тезис об исламо-фашизме как главном враге), но новые полюса – Россия и Китай. На борьбе с ними – то есть с нами! – Фукуяма и призывает сосредоточиться. Всё возвращается на круги своя, но в новых условиях и новых пропорциях.

И, следовательно, даёт понять Фукуяма, не до конца договаривая, надо вернуться к использованию практики натравливания исламских радикалов на Россию и Китай. Поэтому он не считает сам факт ухода из Афганистана большой трагедией. Это развязывает Вашингтону руки, чтобы обратить агрессию запрещённого в России "Талибана"* против России и Китая.

Воинственные пуштуны едва ли будут по-настоящему заинтересованы государственным строительством. Это не входит в их исторические задачи. Пуштуны – народ воинов. Их почти никому не удавалось покорить, разве что ненадолго.

Кстати, наше русское казачество это отдалённо напоминает: военные походы, нападения, стремительные наступления и отступления, идеальное использование ландшафта для ведения партизанской войны – вот что такое жизнь для русских казаков. Война как призвание. Мирный труд для других.

Пуштуны – это афганские казаки, только умноженные на миллион. А раз так, то какая государственность… Ещё чего.

Вот на это рассчитывает Фукуяма и, видимо, Байден. Если удастся снова, как в эпоху двухполярного мира, натравить исламских радикалов на Россию и Китай, США получат ещё какое-то время для исторического бытия.

Они надеются перестроиться за это время, консолидировать свои позиции и зализать раны.

Вывод простой: для России главное – этого не допустить. И вот тут, так как речь идёт о жизни и смерти, все средства хороши. Если Москва и Пекин выработают эффективную стратегию в отношении новой реальности Афганистана и в целом исламского мира, мы сможем не только обеспечить свои интересы, но и сделать крах западной гегемонии необратимым.

Об этом сам Фукуяма, конечно, не пишет, надеясь, что мы недостаточно внимательно прочтём его текст, обращённый к стратегам Белого дома. Но мы прочли его достаточно внимательно. И мы с ним согласны: Запад рушится. А значит, подтолкни, что падает. А кое-какие слабые места сам Фукуяма нам подсказал.

Это была "Директива Дугина" о новой статье Фукуямы, посвящённой концу западной гегемонии.

*"Талибан" – террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.