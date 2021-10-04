Дугин: Путин и Эрдоган начертили карту для нового мира

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Философ назвал истинные итоги встречи президентов России и Турции

Лидеры России и Турции в конце прошлого месяца провели двухстороннюю встречу в Сочи. Повестка на саммите глав государств была весьма широкой, однако, как отмечали многие эксперты, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган скорее "сверили часы", чем пришли к конкретным договоренностям.

Иной точки зрения придерживается российский философ и политолог Александр Дугин. Он заявил, что знает истинные итоги встречи двух лидеров. Эксперт отметил, что Путин и Эрдоган во время переговоров "начертили карту для нового мира".

По словам Дугина, главам Турции и России удалось достичь договоренности относительно "красных линий". Философ не сомневается, что саммит президентов носил историческое значение. Он также подчеркнул, новые взаимоотношения двух государств будут влиять на ситуацию во всем мире, а не только в регионе их непосредственного взаимодействия.

Дугин подчеркнул, что ему стали известны "закулисные" итоги встречи президентов. По его словам, Путин и Эрдоган обсудили, какую позицию они будут занимать для сохранения мирового баланса. Эксперт отметил, что многое из обсужденного за закрытыми дверями остается секретом.

Меж тем, ранее стало известно, что целью визита Эрдогана в Сочи является просьба к Путину о помощи. Аналитики издания Bloomberg сообщили, что турецкий президент намерен добиться от российского лидера поддержки для решения курдского вопроса в Сирии.