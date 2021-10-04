Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / Политика

Дугин: Путин и Эрдоган начертили карту для нового мира

04 октября 2021, 22:55  •  123 • Политика
Фото: kremlin.ru
Философ назвал истинные итоги встречи президентов России и Турции
Лидеры России и Турции в конце прошлого месяца провели двухстороннюю встречу в Сочи. Повестка на саммите глав государств была весьма широкой, однако, как отмечали многие эксперты, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган скорее "сверили часы", чем пришли к конкретным договоренностям. 
Иной точки зрения придерживается российский философ и политолог Александр Дугин. Он заявил, что знает истинные итоги встречи двух лидеров. Эксперт отметил, что Путин и Эрдоган во время переговоров "начертили карту для нового мира". 
По словам Дугина, главам Турции и России удалось достичь договоренности относительно "красных линий". Философ не сомневается, что саммит президентов носил историческое значение. Он также подчеркнул, новые взаимоотношения двух государств будут влиять на ситуацию во всем мире, а не только в регионе их непосредственного взаимодействия. 
Дугин подчеркнул, что ему стали известны "закулисные" итоги встречи президентов. По его словам, Путин и Эрдоган обсудили, какую позицию они будут занимать для сохранения мирового баланса. Эксперт отметил, что многое из обсужденного за закрытыми дверями остается секретом. 
Меж тем, ранее стало известно, что целью визита Эрдогана в Сочи является просьба к Путину о помощи. Аналитики издания Bloomberg сообщили, что турецкий президент намерен добиться от российского лидера поддержки для решения курдского вопроса в Сирии. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





123
Источник
Похожие новости
04 октября 2021, 21:10
К каким последствиям приведёт военная миссия ЕС на Украине: Евродепутат выступил с предупреждением
04 октября 2021, 21:10
Почему США получили Нобелевку, а Россия - нет: Физиолог указал на неприглядный факт
04 октября 2021, 21:10
Запад послал Зеленскому черную метку публикацией "досье Пандоры" - эксперт
04 октября 2021, 21:10
Экс-министр Латушко заявил о полном провале Лукашенко во время интервью
04 октября 2021, 22:55
Сатановский: Американские и британские военные устроили мордобой под матерный лай генерала
04 октября 2021, 21:10
Байден обвинил республиканцев в приближении дефолта в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 октября 2021, 21:10
К каким последствиям приведёт военная миссия ЕС на Украине: Евродепутат выступил с пр...
04 октября 2021, 21:10
Почему США получили Нобелевку, а Россия - нет: Физиолог указал на неприглядный факт
04 октября 2021, 22:55
Сатановский: Американские и британские военные устроили мордобой под матерный лай ген...
04 октября 2021, 21:40
Особая актуальность: как Космические войска ВКС РФ развивают оборону околоземного про...
04 октября 2021, 21:10
Байден обвинил республиканцев в приближении дефолта в США
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
30 сентября 2021, 10:05
Украине разрешили не платить России долги
30 сентября 2021, 12:50
В России отреагировали на угрозы Кулебы обеспечить "серьезные проблемы"
30 сентября 2021, 16:30
"Об С-400 не жалеем". Эрдоган сделал выбор между Байденом и Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.