Дугин: Противоречия Вестфальского миропорядка ещё предстоит преодолеть

Почти четыре века назад по итогам Тридцатилетней войны возник новый миропорядок. Вестфальский мир положил начало Новому времени, низложив власть прежних европейских империй. Сегодня деконструируются многовековые вестфальские нормы. В истории политических идеологий и международных отношений наступил новый этап, переполненный противоречиями и опасностью новых столкновений. Каким должен быть истинный миропорядок и новая система геополитических отношений? На этот вопрос отвечает Александр Дугин в новом выпуске "Директивы".

Все, кто изучал, пусть самым поверхностным образом, международные отношения, знают, что миропорядок, в котором мы до сих пор живём, называется Вестфальским. Это выражение стало расхожим, но всё равно стоит напомнить – что же такое Вестфальский мир, заключённый 24 октября 1648 года.

В этот день в Мюнстере и Оснабрюке было заключено соглашение между ведущими европейскими державами о прекращении Тридцатилетней войны. В европейской истории Тридцатилетняя война рассматривается как граница между средневековым порядком и полноценным наступлением Нового времени. Это была последняя война, проходившая под знамёнами религии. Католические страны воевали против протестантских. Главный вопрос, который решался: кто победит – Реформация или Контрреформация?

Модель средневековой политики и идеологии в этой войне представляли державы европейского Юга, сражавшиеся под знаменем католицизма и Австрийской империи.

Протестантские страны – прежде всего Англия и скандинавские государства, а также сторонники Лютера в других областях Европы – выступали против верховенства римских пап и власти Империи. В силу традиционной ненависти к Габсбургам на стороне протестантов сражалась ещё формально католическая, но уже глубоко модернизированная Франция.

Война унесла до трети европейского населения, а некоторые области потеряли больше 70% населения. Это была самая настоящая мировая война, так как затрагивала она не только территорию Старой Европы, но и колонии.

Силы в войне были почти равными, и ни одной из сторон, несмотря на огромные потери, не удалось добиться решающего перевеса. Это равновесие и зафиксировал Вестфальский мир, признававший права обоих враждующих лагерей.

Хотя католическому Югу удалось отстоять свои позиции перед лицом протестантского наступления, а Габсбургской империи сохранить себя и своё влияние, пусть и в усечённом виде, именно протестантский Север добился своего.

Протестантские страны настаивали изначально на том, что в европейской политике не должно быть никакой инстанции, которая бы стояла выше национального суверенитета – ни власти Римской Церкви, ни власти Австрийской империи. Вот тогда-то и был окончательно признан всеми принцип Государства-Нации, Etat – Nation, и национального суверенитета.

Хотя католицизм и Империя сохранились, они отныне признавались не как сверхнациональные инстанции, а как отдельные европейские государства наряду со всеми остальными. Империя низводилась до уровня одного из европейских государств, а статус папы сохранялся исключительно в зоне католических стран, и то как чисто религиозная инстанция. То есть, хотя протестанты (и примкнувшие к ним французы, которые были во многом инициаторами) не победили противников окончательно, им удалось навязать всей Европе в целом своё представление о нормативной политике.

Именно этот порядок и называется Вестфальским: он основан на принципе национального суверенитета, выше которого не признаётся никаких инстанций и властей – ни религиозных, ни имперских. Отныне вопросы религии, политического устройства и социального уклада становились делом каждого национального государства, и никто не мог повлиять на него от лица какой бы то ни было сверхнациональной структуры.

Вестфальский мир совпал с подъёмом буржуазии, которая вела в то время ожесточённые бои против средневекового уклада, где во главе общества стояли сословия священников и военной аристократии. Европейская буржуазия в лице римских пап атаковала священство, а в лице Австрийской империи – касту воинской аристократии. Да, это ещё не было полноценной буржуазной демократией, так как все протестантские страны оставались монархиями. Но это были монархии нового типа – своего рода буржуазные монархии.

И хотя римо-католицизм и Габсбурги пытались сохранить на своих территориях старый европейский порядок, и они были вынуждены принять Вестфальские правила игры. В этих правилах нормативным становилось именно национальное государство, которое по своей идеологии уже содействовало росту буржуазии и уходу от Средневековья. Не только в протестантских странах, но и в католических.

Показательно, что в самой Англии уже через год после Вестфальского мира в ходе гражданской войны, начавшейся ещё ранее, был казнён король Карл I. Франция же пойдёт по тому же пути цареубийства и захвата власти представителями буржуазного олигархата в следующем, XVIII столетии. Католические же страны придерживались старых порядков дольше других, и буржуазия окончательно победила в них только в ХХ веке.

Итак, Вестфальский мир знаменует собой историческую победу светской буржуазии над сословным христианско-имперским порядком. Тогда же возникает национализм – как важнейшее орудие европейской буржуазии в битве против священного средневекового порядка. Вестфальский мир положил начало национальным государствам.

Позднее буржуазия стала тяготиться национализмом и параллельно отказываться от национальных государств – примером этого является современный Евросоюз. Так постепенно Вестфальский мир стал демонтироваться теми же силами, которые его построили. Но это уже следующая страница в истории политических идеологий и международных отношений.

В сравнении с современным глобализмом Национальное Государство ещё куда ни шло, но уже в своих истоках оно есть нечто сомнительное и антитрадиционное, так как нечто буржуазное. Столь же сомнительным и содержащим в себе неразрешимые противоречия является национализм, который следует преодолеть.

Не нация, но Империя. Не буржуазный Вестфальский мир, а священный порядок большого пространства.

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