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Дугин: Противоречия Вестфальского миропорядка ещё предстоит преодолеть

21 октября 2021, 17:25  •  52 • В мире
Почти четыре века назад по итогам Тридцатилетней войны возник новый миропорядок. Вестфальский мир положил начало Новому времени, низложив власть прежних европейских империй. Сегодня деконструируются многовековые вестфальские нормы. В истории политических идеологий и международных отношений наступил новый этап, переполненный противоречиями и опасностью новых столкновений. Каким должен быть истинный миропорядок и новая система геополитических отношений? На этот вопрос отвечает Александр Дугин в новом выпуске "Директивы".
Все, кто изучал, пусть самым поверхностным образом, международные отношения, знают, что миропорядок, в котором мы до сих пор живём, называется Вестфальским. Это выражение стало расхожим, но всё равно стоит напомнить – что же такое Вестфальский мир, заключённый 24 октября 1648 года.
В этот день в Мюнстере и Оснабрюке было заключено соглашение между ведущими европейскими державами о прекращении Тридцатилетней войны. В европейской истории Тридцатилетняя война рассматривается как граница между средневековым порядком и полноценным наступлением Нового времени. Это была последняя война, проходившая под знамёнами религии. Католические страны воевали против протестантских. Главный вопрос, который решался: кто победит – Реформация или Контрреформация?
Модель средневековой политики и идеологии в этой войне представляли державы европейского Юга, сражавшиеся под знаменем католицизма и Австрийской империи.
Протестантские страны – прежде всего Англия и скандинавские государства, а также сторонники Лютера в других областях Европы – выступали против верховенства римских пап и власти Империи. В силу традиционной ненависти к Габсбургам на стороне протестантов сражалась ещё формально католическая, но уже глубоко модернизированная Франция.
Война унесла до трети европейского населения, а некоторые области потеряли больше 70% населения. Это была самая настоящая мировая война, так как затрагивала она не только территорию Старой Европы, но и колонии.
Силы в войне были почти равными, и ни одной из сторон, несмотря на огромные потери, не удалось добиться решающего перевеса. Это равновесие и зафиксировал Вестфальский мир, признававший права обоих враждующих лагерей.
Хотя католическому Югу удалось отстоять свои позиции перед лицом протестантского наступления, а Габсбургской империи сохранить себя и своё влияние, пусть и в усечённом виде, именно протестантский Север добился своего.
Протестантские страны настаивали изначально на том, что в европейской политике не должно быть никакой инстанции, которая бы стояла выше национального суверенитета – ни власти Римской Церкви, ни власти Австрийской империи. Вот тогда-то и был окончательно признан всеми принцип Государства-Нации, Etat – Nation, и национального суверенитета.
Хотя католицизм и Империя сохранились, они отныне признавались не как сверхнациональные инстанции, а как отдельные европейские государства наряду со всеми остальными. Империя низводилась до уровня одного из европейских государств, а статус папы сохранялся исключительно в зоне католических стран, и то как чисто религиозная инстанция. То есть, хотя протестанты (и примкнувшие к ним французы, которые были во многом инициаторами) не победили противников окончательно, им удалось навязать всей Европе в целом своё представление о нормативной политике.
Именно этот порядок и называется Вестфальским: он основан на принципе национального суверенитета, выше которого не признаётся никаких инстанций и властей – ни религиозных, ни имперских. Отныне вопросы религии, политического устройства и социального уклада становились делом каждого национального государства, и никто не мог повлиять на него от лица какой бы то ни было сверхнациональной структуры.
Вестфальский мир совпал с подъёмом буржуазии, которая вела в то время ожесточённые бои против средневекового уклада, где во главе общества стояли сословия священников и военной аристократии. Европейская буржуазия в лице римских пап атаковала священство, а в лице Австрийской империи – касту воинской аристократии. Да, это ещё не было полноценной буржуазной демократией, так как все протестантские страны оставались монархиями. Но это были монархии нового типа – своего рода буржуазные монархии.
И хотя римо-католицизм и Габсбурги пытались сохранить на своих территориях старый европейский порядок, и они были вынуждены принять Вестфальские правила игры. В этих правилах нормативным становилось именно национальное государство, которое по своей идеологии уже содействовало росту буржуазии и уходу от Средневековья. Не только в протестантских странах, но и в католических.
Показательно, что в самой Англии уже через год после Вестфальского мира в ходе гражданской войны, начавшейся ещё ранее, был казнён король Карл I. Франция же пойдёт по тому же пути цареубийства и захвата власти представителями буржуазного олигархата в следующем, XVIII столетии. Католические же страны придерживались старых порядков дольше других, и буржуазия окончательно победила в них только в ХХ веке.
Итак, Вестфальский мир знаменует собой историческую победу светской буржуазии над сословным христианско-имперским порядком. Тогда же возникает национализм – как важнейшее орудие европейской буржуазии в битве против священного средневекового порядка. Вестфальский мир положил начало национальным государствам.
Позднее буржуазия стала тяготиться национализмом и параллельно отказываться от национальных государств – примером этого является современный Евросоюз. Так постепенно Вестфальский мир стал демонтироваться теми же силами, которые его построили. Но это уже следующая страница в истории политических идеологий и международных отношений.
В сравнении с современным глобализмом Национальное Государство ещё куда ни шло, но уже в своих истоках оно есть нечто сомнительное и антитрадиционное, так как нечто буржуазное. Столь же сомнительным и содержащим в себе неразрешимые противоречия является национализм, который следует преодолеть.
Не нация, но Империя. Не буржуазный Вестфальский мир, а священный порядок большого пространства.
Программа "Директива Дугина" выходит на "Первом русском" по понедельникам и средам в 14:30. Не пропустите!

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