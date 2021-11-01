Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"

Здоровый консерватизм Путина несовместим с тремя классическими политическими идеологиями Запада, считает политолог Александр Дугин. "И здесь начинается самое интересное", - отмечает он.

Президент России Владимир Путин выступил с критикой капитализма и новых либеральных ценностей. С чем связаны резкие заявления главы государства, объяснил политолог, лидер международного Евразийского движения и главный редактор портала "Катехон" Александр Дугин.

Речь идёт о выступлении президента России на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин назвал "дикий капитализм" тупиковой ветвью развития, а также заявил о неприемлемости "либеральных ценностей", когда детям с малых лет внушают, что они могут быть любого пола. В качестве альтернативы этому глава России предложил "здоровый консерватизм".

Дугин отметил, что данная речь Путина - это очень серьёзное событие. Так как фирменный стиль президента России - никаких идеологических преференций и, напротив, сдерживание любых идеологических крайностей. И вот теперь Путин делает столь резкие и недвусмысленные заявления.

Это не набор случайных и противоречивых тезисов, это очертания, пусть предварительные, совершенно оригинальной идеологии, которую можно обобщённо назвать "антикапитализмом справа",

- сказал Александр Дугин в Telegram-каналу "Незыгарь".

Политолог отметил, что в эту концепцию вписывается и упомянутый главой государства монархист Иван Ильин, и проект Бердяева "Новое Средневековье", и славянофильская традиция, и евразийцы, и русская религиозная философия. По мнению Дугина, всё это относится к "антикапитализму справа".

И здесь начинается самое интересное: антикапитализм справа несовместим с тремя классическими политическими идеологиями Запада,

- указывает политолог.

Он добавляет, что лишь решившись на однозначный разрыв с тремя политическими теориями классического западного модерна, Россия сможет отвоевать себе полноценный теоретический горизонт. И остаётся лишь вопрос о том, когда Путин напрямую обратится к четвёртой политической теории.