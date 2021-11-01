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Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 00:45 • 125 • Политика
Здоровый консерватизм Путина несовместим с тремя классическими политическими идеологиями Запада, считает политолог Александр Дугин. "И здесь начинается самое интересное", - отмечает он.
Президент России Владимир Путин выступил с критикой капитализма и новых либеральных ценностей. С чем связаны резкие заявления главы государства, объяснил политолог, лидер международного Евразийского движения и главный редактор портала "Катехон" Александр Дугин.
Речь идёт о выступлении президента России на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин назвал "дикий капитализм" тупиковой ветвью развития, а также заявил о неприемлемости "либеральных ценностей", когда детям с малых лет внушают, что они могут быть любого пола. В качестве альтернативы этому глава России предложил "здоровый консерватизм".
Дугин отметил, что данная речь Путина - это очень серьёзное событие. Так как фирменный стиль президента России - никаких идеологических преференций и, напротив, сдерживание любых идеологических крайностей. И вот теперь Путин делает столь резкие и недвусмысленные заявления.
- сказал Александр Дугин в Telegram-каналу "Незыгарь".
Политолог отметил, что в эту концепцию вписывается и упомянутый главой государства монархист Иван Ильин, и проект Бердяева "Новое Средневековье", и славянофильская традиция, и евразийцы, и русская религиозная философия. По мнению Дугина, всё это относится к "антикапитализму справа".
- указывает политолог.
Он добавляет, что лишь решившись на однозначный разрыв с тремя политическими теориями классического западного модерна, Россия сможет отвоевать себе полноценный теоретический горизонт. И остаётся лишь вопрос о том, когда Путин напрямую обратится к четвёртой политической теории.
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