Дугин о просчёте елбасы: "Начинали убедительно, а потом саботировали"

Политолог Александр Дугин отметил, что Казахстану, переживающему сейчас не самые простые времена, стоит наконец отойти от непоследовательной позиции и следовать евразийской идее.

Протесты в Казахстане, из-за которых президент страны Касым-Жомарт Токаев экстренно обратился к ОДКБ, вызваны совокупностью факторов. Речь идёт не только о недовольстве людей ценами на газ (именно с этого начинались митинги в казахстанских городах). Речь идёт о внутриполитическом раскладе сил, а также о геополитической стратегии страны.

Лидер международного Евразийского движения и главный редактор портала "Катехон" Александр Дугин в беседе с "Первым русским" дал комплексный анализ, что именно сыграло свою роль в этом кризисе.

Изначально, напомнил он, в Казахстане было очень популярно евразийство. Местные власти начинали очень хорошо, очень убедительно реализовывать эту идею. "И с русским меньшинством, с русским населением не было больших проблем, всё было достаточно, отношения с Москвой были хорошие. Всё было гармонично", - отмечает Дугин.

Но оказалось, что как раз непоследовательность в евразийстве, декларируемая экс-главой республики Нурсултаном Назарбаевым, сыграла злую шутку с Казахстаном. Вскоре всё было переведено на уровень технологий, идеи забыли, интеграцию, наоборот, подчас саботировали. А Москву посчитали партнёром второстепенным, не слишком важным, хотя продолжали пользоваться определёнными экономическими моделями. Всё это, как мы можем наблюдать, привело к печальным последствиям.

Но несмотря на это, подчеркнул Дугин, Россия должна помочь Казахстану. Правда, в ответ следует поставить жёсткое условие: если мы вам помогаем, то вы заканчиваете с трёхвекторной ориентацией и следуете строго за вашей евразийской идеей.

"Не надо забывать, что гарантом территориальной целостности всех государств постсоветского пространства является Россия. Это много раз доказано: если Россия не оказывает этой функции, если к ней не обращаются за сохранением территориальной целостности - эта территориальная целостность оказывается под ударом. Это мы видим в Молдавии, Грузии, на Украине, в Азербайджане… Это мы видим везде. Тот, кто игнорирует Россию как главного, самого принципиального обеспечителя территориальной целостности страны, тот за это платит. Поэтому для того, чтобы состояться как государственность, надо в первую очередь выстроить отношения с главным фактором стабильности и процветания - с Москвой. До какого-то момента Назарбаев это понимал", - указал политолог.