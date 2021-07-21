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Дугин – американцам: Go home, и чтобы мы вас в Средней Азии не видели
21 июля 2021, 18:05 • 93 • В мире
Новый виток напряжённости в Афганистане – детонатор: взорваться может вся Средняя Азия. Если это случится, то неизбежно зацепит и юг России. Какая сила сегодня реально способна сохранить мир в этом регионе? Об этом Александр Дугин размышляет в очередном выпуске "Директивы".
"Миротворческая" миссия США и ЕС провалена, запятнана кровью многочисленных жертв среди мирного населения. Вывод оттуда американских войск – это очень серьёзный поворот в общем балансе сил в геополитике Средней Азии.
В обозримом будущем радикальное движение "Талибан"*, объединяющее собой пуштунов, самый многочисленный этнос Афганистана, так или иначе, придёт к власти.
Напрямую пострадает и Китай, так как Афганистан – важнейшая часть в интеграционном проекте "Один путь – один пояс". Талибы* могут стать также базой для эскалации ситуации в Синьцзяне через мобилизацию поддержки уйгурских исламистов.
Кроме того, подъём талибов* может дестабилизировать ситуацию в Средней Азии в целом и при определённом повороте создать проблемы и для самого Пакистана, всё более освобождающегося от американского влияния.
Теперь, видимо, оценив произошедшие в мире изменения и, прежде всего, превращение России и Китая в два самостоятельных полюса, всё более независимых от глобального Запада, США решили вернуться к прежней стратегии.
Убрав прямое военное присутствие в Афганистане, залитом кровью, США попытаются скинуть с себя ответственность и перенести неминуемый ответный удар предельно воинственных талибов на кого-то ещё.
В такой ситуации Москва совершенно правильно решила играть на опережение. Так как укрепление власти талибов* – дело времени, не стоит ждать, как и когда произойдёт свержение нынешнего коллаборационистского проамериканского режима.
Если пустить ситуацию в Афганистане на самотёк, дестабилизация всей Средней Азии неизбежна. Это коснётся напрямую Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана – то есть прямо затронет интересы России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поэтому Россия должна взять на себя ответственность за то, что происходит на очередном витке кровавой афганской истории.
Здесь Россия должна действовать с учётом мозаичной структуры афганского общества – безусловно, следует принять во внимание интересы непуштунских этносов Афганистана – таджиков и узбеков, а также шиитов хазарейцев и исмаилитского меньшинства Бадахшана.
Чрезвычайно важно сотрудничество России в подготовке гармоничного афганского будущего с другими субъектами региональной политики – с Ираном и Пакистаном, а также Китаем, Индией и странами Залива. Турция, непростой, но также вполне суверенный партнёр, могла бы служить передаточным звеном в отношениях с Западом.
Но главное – заведомо исключить из нового евразийского формата по решению афганской проблемы Запад – прежде всего США, а также Евросоюз. Они показали, на что способны в деле разрешения афганского тупика. Это называется коротко и ясно: полный провал. Go home, и чтобы мы вас всех в Средней Азии отныне не видели. Евразия – для евразийцев.
Это не значит, что афганскую проблему и без Запада будет легко решить. Нелегко. А с Западом вообще невозможно.
Это была "Директива Дугина" о новом витке в драматической истории многострадального Афганистана.
* "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
* Талибы – члены исламистского террористического движения "Талибан", запрещённого в России.
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