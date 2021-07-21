Дугин – американцам: Go home, и чтобы мы вас в Средней Азии не видели

Новый виток напряжённости в Афганистане – детонатор: взорваться может вся Средняя Азия. Если это случится, то неизбежно зацепит и юг России. Какая сила сегодня реально способна сохранить мир в этом регионе? Об этом Александр Дугин размышляет в очередном выпуске "Директивы".

"Миротворческая" миссия США и ЕС провалена, запятнана кровью многочисленных жертв среди мирного населения. Вывод оттуда американских войск – это очень серьёзный поворот в общем балансе сил в геополитике Средней Азии.

В обозримом будущем радикальное движение "Талибан"*, объединяющее собой пуштунов, самый многочисленный этнос Афганистана, так или иначе, придёт к власти.

Это чрезвычайно активная сила, и есть определённые основания полагать, что позорно ретировавшиеся американцы, как всегда, побросавшие своих холуёв-коллаборационистов на произвол судьбы, постараются направить талибов* против своих главных противников в регионе – России и Ирана.

Напрямую пострадает и Китай, так как Афганистан – важнейшая часть в интеграционном проекте "Один путь – один пояс". Талибы* могут стать также базой для эскалации ситуации в Синьцзяне через мобилизацию поддержки уйгурских исламистов.

Кроме того, подъём талибов* может дестабилизировать ситуацию в Средней Азии в целом и при определённом повороте создать проблемы и для самого Пакистана, всё более освобождающегося от американского влияния.

Американцы ввели в Афганистан войска в совершенно иных геополитических условиях. Россия была предельно слаба после 90-х и казалась списанной со счетов. На всякий случай в этой однополярной модели американцы решили укрепить прямое военное присутствие на юге от России и по ходу дела уничтожить те силы исламского фундаментализма, которые раньше – и особенно в эпоху холодной войны – служили именно западным геополитическим интересам.

Теперь, видимо, оценив произошедшие в мире изменения и, прежде всего, превращение России и Китая в два самостоятельных полюса, всё более независимых от глобального Запада, США решили вернуться к прежней стратегии.

Убрав прямое военное присутствие в Афганистане, залитом кровью, США попытаются скинуть с себя ответственность и перенести неминуемый ответный удар предельно воинственных талибов на кого-то ещё.

В такой ситуации Москва совершенно правильно решила играть на опережение. Так как укрепление власти талибов* – дело времени, не стоит ждать, как и когда произойдёт свержение нынешнего коллаборационистского проамериканского режима.

С пуштунами надо договариваться уже сейчас. Чему мы и были недавно свидетелями – во время визита делегации талибов* в Москву. "Талибан"* сегодня – самостоятельный субъект. И реалистский подход Путина требует того, чтобы с таким субъектом считались.

Если пустить ситуацию в Афганистане на самотёк, дестабилизация всей Средней Азии неизбежна. Это коснётся напрямую Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана – то есть прямо затронет интересы России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поэтому Россия должна взять на себя ответственность за то, что происходит на очередном витке кровавой афганской истории.

Здесь Россия должна действовать с учётом мозаичной структуры афганского общества – безусловно, следует принять во внимание интересы непуштунских этносов Афганистана – таджиков и узбеков, а также шиитов хазарейцев и исмаилитского меньшинства Бадахшана.

Россия слишком давно и глубоко вовлечена в афганский лабиринт, чтобы начать разбираться в тонкостях афганского общества. Это знание, а также стратегический потенциал России и её возросший престиж – очень серьёзное преимущество.

Чрезвычайно важно сотрудничество России в подготовке гармоничного афганского будущего с другими субъектами региональной политики – с Ираном и Пакистаном, а также Китаем, Индией и странами Залива. Турция, непростой, но также вполне суверенный партнёр, могла бы служить передаточным звеном в отношениях с Западом.

Но главное – заведомо исключить из нового евразийского формата по решению афганской проблемы Запад – прежде всего США, а также Евросоюз. Они показали, на что способны в деле разрешения афганского тупика. Это называется коротко и ясно: полный провал. Go home, и чтобы мы вас всех в Средней Азии отныне не видели. Евразия – для евразийцев.

Это не значит, что афганскую проблему и без Запада будет легко решить. Нелегко. А с Западом вообще невозможно.

Это была "Директива Дугина" о новом витке в драматической истории многострадального Афганистана.

* "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

* Талибы – члены исламистского террористического движения "Талибан", запрещённого в России.