Как заявил экономист Александр Дудчак, Россия способна обеспечить ЕС газом и без Украины, тогда как у последней без поставок из Москвы возникнут проблемы.

Без транзита газа из России украинские власти не смогут обеспечить своих граждан и промышленность голубым топливом. Об этом РИА ФАН заявил экономист Александр Дудчак.

В Киеве рассчитывают на то, что Москва продлит транзитное соглашение, если Запад не позволит запустить трубопровод "Северный поток - 2". Поэтому украинская сторона призывает ЕС занять жёсткую позицию, вынудив Россию сделать "жест доброй воли".

Александр Дудчак подчеркнул, что Москва способна обеспечить Евросоюз голубым топливом и без Украины. Дело в том, что уже работают газопроводы "Северный поток - 1" и "Южный поток".

"Почему в Киеве решили, что если "Северный поток - 2" в ближайшее время не заработает на полную мощность, то будет потребность в украинском транзите?" - удивляется экономист.

Сегодня Украина только на бумаге закупает исключительно европейский газ. В реальности она забирает его из транзитной трубы. Если поставки прекратятся, то население попросту замёрзнет, а власти останутся без дополнительного притока денег.

"Тогда Украина по-настоящему станет независимой от российского газа, но уже без промышленности и населения", - добавил эксперт.

Как ранее заявил телеканалу "360" экономист Андрей Колганов, за счёт "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" Россия может создать альтернативные маршруты для поставок газа. Это позволит игнорировать проблемный украинский маршрут.

"Турецкий поток" также позволяет значительно упростить транзит газа в Турцию и на Балканы.