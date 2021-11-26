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Дудчак: Россия способна обеспечить ЕС газом и без Украины

26 ноября 2021, 14:35  •  134 • Политика
Как заявил экономист Александр Дудчак, Россия способна обеспечить ЕС газом и без Украины, тогда как у последней без поставок из Москвы возникнут проблемы.
Без транзита газа из России украинские власти не смогут обеспечить своих граждан и промышленность голубым топливом. Об этом РИА ФАН заявил экономист Александр Дудчак.
В Киеве рассчитывают на то, что Москва продлит транзитное соглашение, если Запад не позволит запустить трубопровод "Северный поток - 2". Поэтому украинская сторона призывает ЕС занять жёсткую позицию, вынудив Россию сделать "жест доброй воли".
Александр Дудчак подчеркнул, что Москва способна обеспечить Евросоюз голубым топливом и без Украины. Дело в том, что уже работают газопроводы "Северный поток - 1" и "Южный поток".
"Почему в Киеве решили, что если "Северный поток - 2" в ближайшее время не заработает на полную мощность, то будет потребность в украинском транзите?" - удивляется экономист.
Сегодня Украина только на бумаге закупает исключительно европейский газ. В реальности она забирает его из транзитной трубы. Если поставки прекратятся, то население попросту замёрзнет, а власти останутся без дополнительного притока денег.
"Тогда Украина по-настоящему станет независимой от российского газа, но уже без промышленности и населения", - добавил эксперт.
Как ранее заявил телеканалу "360" экономист Андрей Колганов, за счёт "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" Россия может создать альтернативные маршруты для поставок газа. Это позволит игнорировать проблемный украинский маршрут.
"Турецкий поток" также позволяет значительно упростить транзит газа в Турцию и на Балканы.

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