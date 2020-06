Дуда твёрдо выступил против разгула ЛГБТ в Польше. А затем мягко оправдался

Накануне, 14 июня Анджей Дуда в ходе своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ разрушительной "идеологией". По словам президента, идеология гомосексуалистов - "идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость".

Он также заявил, что "родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей", и "никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей".

Однако после своего заявления Дуда поспешил оправдаться перед бурлящим негодованием ЛГБТ-сообществом. На своей странице в Twitter он заявил о том, что якобы в рамках "грязной политической борьбы" его слова были "вырваны из контекста".

"Я искренне верю в разнообразие и равенство", - заявил он.

1/3 @Reuters, @nytimes, @AP, @guardian, @FinancialTimes Yet again, as part of dirty political fight, my words are put out of context. I truly believe in diversity and equality.