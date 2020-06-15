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Дуда твёрдо выступил против разгула ЛГБТ в Польше. А затем мягко оправдался

15 июня 2020, 20:00  •  65 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда твёрдо выступил против гей-браков в своей стране, а также против усыновления однополыми парами детей. Однако позже он мягко оправдался за свои слова.
Накануне, 14 июня Анджей Дуда в ходе своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ разрушительной "идеологией". По словам президента, идеология гомосексуалистов - "идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость".
Он также заявил, что "родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей", и "никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей".
Однако после своего заявления Дуда поспешил оправдаться перед бурлящим негодованием ЛГБТ-сообществом. На своей странице в Twitter он заявил о том, что якобы в рамках "грязной политической борьбы" его слова были "вырваны из контекста".
"Я искренне верю в разнообразие и равенство", - заявил он.
1/3 @Reuters, @nytimes, @AP, @guardian, @FinancialTimes Yet again, as part of dirty political fight, my words are put out of context. I truly believe in diversity and equality.
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020
При этом ранее, 10 июня Дуда подписал "Семейную хартию" предвыборных предложений, содержащую в том числе обещания запретить однополым парам вступать в брак или усыновлять детей и запретить преподавание вопросов ЛГБТ в школах.

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