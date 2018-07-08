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Дуда прибыл на Украину для участия в мероприятиях по случаю годовщины Волынской резни
08 июля 2018, 13:24 • 142 • Украина
Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину, где он примет участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской резни.
РИА Новости
Об этом информирует агентство PAP.
Как сообщает «Польское радио», в канцелярии польского президента отмечали, что памятные мероприятия организованы Варшавой.
Дуда приехал на Украину по приглашению митрополита Луцкого епископа Виталия Скомаровского. Польский президент поучаствует в богослужении в соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке.
Ранее Дуда заявил, что Польша и Украина нуждаются друг в друге.
Волынская резня — массовое уничтожение украинскими националистами этнических поляков на территории Волыни в 1943 году.
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