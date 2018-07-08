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Дуда прибыл на Украину для участия в мероприятиях по случаю годовщины Волынской резни

08 июля 2018, 13:24  •  142 • Украина
Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину, где он примет участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской резни.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует агентство PAP.

Как сообщает «Польское радио», в канцелярии польского президента отмечали, что памятные мероприятия организованы Варшавой. 

Дуда приехал на Украину по приглашению митрополита Луцкого епископа Виталия Скомаровского. Польский президент поучаствует в богослужении в соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке.

Ранее Дуда заявил, что Польша и Украина нуждаются друг в друге.

Волынская резня — массовое уничтожение украинскими националистами этнических поляков на территории Волыни в 1943 году. 

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