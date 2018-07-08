Дуда прибыл на Украину для участия в мероприятиях по случаю годовщины Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину, где он примет участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской резни.

Об этом информирует агентство PAP.

Как сообщает «Польское радио», в канцелярии польского президента отмечали, что памятные мероприятия организованы Варшавой.

Дуда приехал на Украину по приглашению митрополита Луцкого епископа Виталия Скомаровского. Польский президент поучаствует в богослужении в соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке.

Ранее Дуда заявил, что Польша и Украина нуждаются друг в друге.

Волынская резня — массовое уничтожение украинскими националистами этнических поляков на территории Волыни в 1943 году.